 КРАСНЫЙ ЖЕЛТЫЙ ЗЕЛЕНЫЙ СИНИЙ
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    Кыргызстан   | 
Если кыргызы забудут о тоях…
01:26 01.11.2019

Через месяц снизятся цены на продукты питания, овощи и фрукты. Так как нет основных покупателей, рынок будет заполнен продуктами.

Через два месяца начнут закрываться рестораны, банкетные залы.

Через три месяца снизятся цены на автомобили. Так как Гелендвагены и Рендж Роверы никому не нужны, они будут выставлены на рынок.

Через полгода женщины наконец начнут заниматься нужными для себя и приятными делами.

Через год кыргызы задумаются над тем, как потратить накопившиеся деньги, все больше людей пойдут в политику.

Через полтора года повысится качество товаров – народ этого будет требовать. Потому что вещи люди будут приобретать для себя, а не на чужой той.

Через два года в экономике будет ощутимый рост. Бизнесмены, занятые в индустрии свадеб, займутся иной деятельностью, полезной для народа и экономики.

Через три года исчезнут псевдопевцы.

Через пять лет возрастет число бизнесменов среди женщин.

Через десять лет сократится число разводов, потому что уменьшится число показных свадеб.

Через пятьдесят лет родители начнут рассказывать детям удивительные истории: раньше мы проводили большие тои, приглашали туда людей, которых даже не знали. Оставляли свое имущество в залог и кредит погашали в течение 20 лет.

Самое главное, нам перестанут задавать вопрос: "Когда той?"

Источник: газета "Кабар-Инфо" №39 от 31.10.2019 / стр. 2

Источник - Gezitter.org
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