Американского миллиардера-педофила Эпштейна убили в тюрьме, - доктор Баден

07:26 01.11.2019

Миллиардера-педофила Эпштейна убили - эксперт

Патологоанатом призвал федеральную прокуратуру опубликовать результаты анализа образцов ДНК, найденных на теле и одежде покойного, которые до сих пор не обнародованы.



Эксперт: Характер травм свидетельствует о том, что Джеффри Эпштейна убили. Об этом пишет newsru.co.il.

Доктор Майкл Баден, бывший главный судмедэксперт Нью-Йорка, к которому обратился за помощью Марк Эпштейн - брат покойного Джеффри Эпштейна, дал в среду, 30 октября, интервью телеканалу Fox News, в ходе которого утверждал: мультимиллионер-педофил не покончил с собой, а был убит.

Баден, нанятый семьей Эпштейн, осуществлял контроль над вскрытием тела Джеффри, который в августе этого года был найден повешенным в тюремной камере.



- По моему мнению, характер травм свидетельствуют о лигатурном удушении: это было убийство, а не суицид, – приводит издание слова эксперта.



Он отметил на трупе переломы с обеих сторон гортани и один подъязычной кости над яблоком Адама, что говорит об огромном внешнем давлении и не характерно для повешения.

- Брат покойного опасается, что в случае убийства, людям, располагающей информацией об этом, грозит опасность. В этом деле замешаны могущественные игроки, – разъясняет Баден.

Патологоанатом призвал федеральную прокуратуру опубликовать результаты анализа образцов ДНК, найденных на теле и одежде покойного, которые до сих пор не обнародованы.

Подозрения эксперта также вызывает "крайне маловероятно совпадение": сбой в работе видеокамер в коридоре и камере на фоне уснувших одновременно охранников.

- Время от времени охранник засыпает, но чтобы оба сразу – так не бывает. И остается вопрос: кто воспользовался этим совпадением. В исправительном учреждении находилось 800 человек, и многим из них хотелось наказать педофила и сделать себе имя, – утверждает Баден.

Эпштейн был задержан 6 июля 2019 года в Нью-Йорке. Он обвинялся в создании криминальной сети, которая позволяла ему сексуально эксплуатировать и издеваться над десятками несовершеннолетних девушек. Свои преступления миллиардер совершал в 2002-2005 годах. Предполагаемым жертвам было 14 лет. Эпштейну также были предъявлены обвинения в подкупе свидетелей. По данным издания New York Post, Эпштейн оставил состояние, которое оценивается в 600 миллионов долларов, на хранение в трастовом фонде.

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