 КРАСНЫЙ ЖЕЛТЫЙ ЗЕЛЕНЫЙ СИНИЙ
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У сына бывшего КырПрезидента Атамбаева Сейитбека отбирают бизнес - ОсОО "Автомаш-Энерго"
08:24 01.11.2019

Сын экс-президента КР заявляет о попытках рейдерского захвата компании, которой он владеет
31 Октябрь, 2019

Сын бывшего президента Алмазбека Атамбаева - Сейитбек Атамбаев обратился с открытым обращением к бизнес-омбудсмену Робину Орд-Смиту, заявив, что предпринимаются попытки рейдерского захвата компании, в которой он имеет контрольный пакет акций.
И эти действия, отметил предприниматель, он воспринимает "как политические гонения" на него, как на сына бывшего президента Алмазбека Атамбаева.
В своем обращении Сейитбек Атамбаев подчеркнул, что его "компания никогда не доставляла электроэнергию простым абонентам, то есть населению, а лишь крупным производственным предприятиям" и при этом, по его словам, "никогда не участвовала в тендерах, никогда не вмешивалась в дела государства, не финансировала политические партии, движения или определенных кандидатов".

Сейитбек Атамбаев добавил, что президент Сооронбай Жээнбеков "потребовал от силовиков прекратить бесконечные проверки бизнеса". "Однако, на самом деле в государстве реализуется совершенно обратная политика в отношении предпринимателей", - заметил сын бывшего президента.

31 октября в ОсОО "Автомаш-Энерго" прошел обыск. Проводившие его люди представились сотрудниками Военной прокуратуры.
"Азаттык" обратился по этому поводу в Генпрокуратуру для получения официального комментария. Пресс-служба ведомства сообщила, что после уточнения информации, предоставит ответ.

По словам Сейитбека Атамбаева, он владеет контрольным пакетом акций предприятия "Автомаш-Энерго" с 2003 года, задолго до того, как его отец стал президентом.
Бывший президент Алмазбек Атамбаев возглавлял Кыргызстан с 2011 по 2017 годы. В 2019 году парламент лишил его статуса неприкосновенности. На сегодняшний день бывший глава государства содержится в СИЗО ГКНБ. Его подозревает в причастности к незаконному досрочному освобождению криминального авторитета Азиза Батукаева в 2013 году.

Источник - centralasian.org
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