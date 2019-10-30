Разборки в РосСрамТВ: хохотун Светлаков обвинил Эрнста (1-й канал) в цензуре

08:41 01.11.2019

"Первый канал" ответил Светлакову на заявление о цензуре

Ведущий ранее высказал о причинах закрытия программы "Прожекторперисхилтон"



Представитель "Первого канала" прокомментировал заявление телеведущего Сергея Светлакова, что юмористическая передача "Прожекторперисхилтон" закрылась в 2012 году якобы из-за цензуры.



Шоумен ранее сообщил, что канал не позволял шутить на злободневные темы и приходилось освещать не то что происходит в стране, а рассказывать, что "в Норильске суслик родил еще одного суслика". По словам Светлакова, ни он, ни его соведущие Иван Ургант, Гарик Мартиросян и Александр Цекало "не захотели выглядеть идиотами".



"Причиной закрытия ППХ в 2012 году был контракт Сергея Светлакова с другим каналом", - объяснили на "Первом". Там добавили, что условия этого контракта давали возможность начальникам Светлакова "запретить его участие в "Прожекторе".

Представитель "Первого канала" также предположил, что Светлаков "изобрел новую версию известной истории", чтобы "продать билеты на концерт".

Официально "Прожекторперисхилтон" был закрыт после того, как Светлаков и Мартиросян подписали контракт с ТНТ. Тогда гендиректор "Газпром-Медиа", куда входил канал ТНТ, Николай Сенкевич в интервью "Коммерсанту" сообщал, что принял решение о запрете шоуменам работать в "ППХ".