США превращают провинцию Дейр-эз-Зор в плацдарм против Дамаска, - Д.Седов

09:02 01.11.2019

Цель Трампа не в том, чтобы не пустить к сирийской нефти ИГ*, а в том, чтобы не пустить к ней Асада

23 сентября Генеральный секретарь ООН Антониу Гутерриш объявил об учреждении Сирийского конституционного комитета. Комитет состоит из 150 человек, по 50 представителей от Дамаска, оппозиции и гражданского общества. В каждой группе имеется по 15 экспертов. Работа комитета началась в Женеве 30 октября.

А накануне, на пресс-конференции по поводу американской оккупации сирийского нефтеносного района Дейр эз-Зор, министр обороны США Марк Эспер заявил: "Войска США останутся в этом стратегическом районе, чтобы не позволить ИГ получить доступ к этим жизненно важным ресурсам. И мы ответим подавляющей военной силой любым группам, которые угрожают безопасности наших войск здесь". На вопрос, предполагает ли американская миссия не допускать к контролю нефтяных полей Сирию и Россию, Эспер ответил: "Краткий ответ – да. В настоящее время предполагает".



То есть США торпедируют начавшиеся переговоры в Женеве. Говорить о выработке новой конституции Сирии в условиях иностранной оккупации части ее территории – занятие малоперспективное. А на вопрос о будущем этой территории Вашингтон ответ не дает.

Газета "Нью-Йорк таймс" пишет: "Настоящая цель администрации Дональда Трампа заключается не в том, чтобы не пустить к нефти ИГ (организация запрещена в РФ – Ред.), а в том, чтобы не пустить к ней Асада и лишить его возможности восстанавливать страну".



Здесь возникает сразу несколько вопросов.

Если захват запланирован надолго, возможно, на необозримое будущее, его потребуется "легализовать". В рамках международных организаций это невозможно, поэтому Вашингтону остается только один путь – создание в провинции Дейр-эз-Зор, оторванной от Сирии, нового мини-государства. Для этого необходимы завоевание доверия местных суннитских племен и увеличение численности проживающих там курдов, которые снова стали бы инструментом Вашингтона. При наличии этих условий становится мыслимым "управляемый" референдум о выходе провинции из состава САР.

По мнению экспертов американского Института Ближнего Востока, союзники у США в этом районе есть. Это не только курды, которые составляют не более трети населения района, но и другие племена, "пострадавшие от режима Асада". В дополнение к притеснениям со стороны Дамаска эти племена арабов-суннитов безжалостно вырезались террористами ИГ. По утверждению экспертов Института Ближнего Востока, в районе Дейр-эз-Зора террористами убито около 10 тыс. суннитов и они восприняли приход американцев как освобождение от гнета.



Объявление одной из сирийских провинций "независимым государством" вполне ложится в американскую концепцию "Большого Ближнего Востока". В то же время остается вопрос об увеличении количества курдов в Дейр-эз-Зоре. Местные арабы-сунниты курдов здесь не ждут, но в Вашингтоне могут этим пренебречь, ибо главная цель – создание плацдарма для дальнейшего подрыва режима Асада. То есть Трамп перечеркивает свои предвыборные обещания и становится на путь, по которому шел Обама, представляя, что применение грубой силы гарантирует успех.



Неожиданный ход Вашингтона не может не вызывать негативной реакции в Стамбуле, который всегда осуждал сотрудничество американцев с курдами и меньше всего на свете хочет создания курдского государства на границах с Турцией. Американская оккупация вызывает не только осуждение, но и противодействие России, Сирии и Ирана, которые приложили максимальные усилия для прекращения войны и не смирятся с новым "кульбитом" американского президента. Исследователь проблем Ближнего Востока в вашингтонском Центре по новой американской безопасности Николас Херас (Nicholas Heras) пишет: "Заявления президента США – это стратегическая вербальная катастрофа, которая усиливает позиции американских недругов, заявляющих, что интервенция не имеет законных оснований".



Информационные агентства уже сообщают о начинающихся столкновениях Сирийской арабской армии с курдским ополчением в районе Дейр-эз-Зора, в которые вмешивается авиация возглавляемой американцами коалиции. Если Вашингтон прибегнет к широкому привлечению курдских формирований в боях с Сирийской арабской армией, это перечеркнет надежды курдов на диалог с Дамаском, появившиеся после начала турецкой операции "Источник мира". Снова будущее сирийских курдов окажется под вопросом.



Предположение Трампа о том, что в восстановлении нефтяного комплекса провинции Дейр-эз-Зор мог бы принять участие какой-нибудь нефтяной гигант вроде Exxon Mobil, было встречено всеобщей критикой. Продолжение же контрабанды нефти в соседний Ирак уже налаженным способом поставит под вопрос и политическое, и деловое лицо Трампа. Одобрения тех, кто несколько дней назад обвинил его в предательстве курдов, Трамп не получит. А поскольку оккупированному Дейр-эз-Зору грозят военное положение и экономическая изоляция, нападки на Трампа со стороны его политических противников и в США, и в Европе только усилятся.



Дмитрий СЕДОВ | 31.10.2019 |