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Закон не писан... Бизнес-империя экс-спикера КырПарламента Турсунбекова
09:22 01.11.2019

Бизнес-империя экс-спикера и почему его имя всплыло в деле о продаже БЛВЗ

30 октября 2019 - Екатерина Улитина

Редакция VB.KG изучила открытые данные и нашла десятки компаний Чыныбая Турсунбекова и его родственников, о которых он умолчал в своей декларации. Кроме того, мы нашли подтверждение, что бывший спикер парламента, действительно, имеет отношение к делу о Бишкекском ликеро-водочном заводе.

Бизнес Чыныбая Турсунбекова
То, что Чыныбай Турсунбеков пришел в Жогорку Кенеш в 2010 году будучи владельцем успешного мукомольного бизнеса не для кого не секрет. Тем не менее в своей декларации за 2017 год (данные за 2018 год пока не опубликованы) он не указал, каким бизнесом владеет он и близкие члены его семьи. Однако, эту информацию не сложно узнать по базам Министерства юстиции.

1. Общество с ограниченной ответственностью Редакция общественно-политической газеты "Асаба"
руководителем является Медералиев Джумабек
учредители: Медералиев Джумабек, Турсунбеков Чыныбай Акунович и ОАО "Кыргызалтын"
2. Общество с ограниченной ответственностью "Акун Курулуш"
руководитель: Чыныбай Турсунбеков
учредители: Чыныбай Турсунбеков и Фирма "Оркимсен Кимья Санайи Ве Тиджарет Лимитед Шти"
3. Общество с ограниченной ответственностью "АКТЕК-КУРУЛУШ"
руководитель и учредитель: Турсунбеков Чыныбай Акунович
другие учредители: Сыдыков Руслан Алымухамбетович и Харут Али Ильяс
4. ОсОО "Акун-Агро"
руководитель: Турсунбеков Чыныбай Акунович
учредители: КХ "Альтаир" и ОсОО "Акун"
5. Крестьянское (фермерское) хозяйство "Альтаир"
руководитель и учредитель: Турсунбеков Чыныбай Акунович
В настоящее время компания прошла регистрацию прекращения деятельности
6. Совместное Кыргызско-Турецкое общество с ограниченной ответственностью "АЛЧЫН"
руководитель: Турсунбеков Чыныбай Акунович
учредители: Турсунбеков Чыныбай Акунович, Али Хаджи Алиоглу, Конурбаев Мирлан Алиаскарович и Абдразакова Кулбаара Аскаровн
7. Общество с ограниченной ответственностью "Геракл" (прочая спортивная деятельность)
руководитель: Койчиева Венера Копаевна
учредители: Койчиева Венера Копаевна, Турсунбеков Чыныбай Акунович и Омурова Назира Кыязовна
Отметим, что согласно закону "О статусе депутата ЖК", депутаты не имеют права заниматься предпринимательской деятельностью.
"Депутат Жогорку Кенеша не может одновременно находиться на иной государственной или муниципальной службе, не может осуществлять предпринимательскую деятельность, входить в состав руководящего органа или наблюдательного совета коммерческой организации" - п.1 ст.5.
Справедливости ради, надо сказать, что большинство компания Чыныбая Турсунбекова, судя по данным, налоговых органов не функционируют и не платят налогов, либо находятся на стадии ликвидации. Тем не менее, по каким-то причинам, компании зарегистрированы и продолжают существовать.
Бизнес жены и детей
Формально Чыныбай Турсунбеков не имеет отношение к другим коммерческим структурам. Однако, по данным из открытых источников как минимум еще десяток компаний связаны с родственниками депутата.
1. ЗАО "Акун"
руководитель Калдыбаев Улан Жекшенбаевич
учредители два юридических лица

Налоговые отчисления и деньги полученные из бюджета ЗАО "Акун". Данные osoo.kg
По данным shailoo.gov.kg Улан Калдыбаев прикреплен к избирательному участку в селе Жан-Булак в Нарынской области. Родом из этого же села Чыныбай Турсунбеков. Сайт osoo.kg сообщает, что ранее руководителем компании была Турсунбекова Айдай Чыныбаевна, судя по всему дочь депутата. Также известно, что еще несколько лет назад генеральным директором ЗАО "Акун" являлась жена Чыныбая Акуновича - Тентимишева Нуржан Давлетбековна.
2. Общество с ограниченной ответственностью "Акун-Суу"
руководитель: Тентимишова Нуржан
учредитель: Чыныбай уулу Эржан (по данным СМИ сын Чыныбая Турсунбекова)
3. Общество с ограниченной ответственностью "АК-МЕДИА"
руководитель: Жумагулов Султанбек
учредитель: Турсунбекова Айдай Чыныбаевна, Жумагулов Султанбек
4. Общество с ограниченной ответственностью "Доолот Трейдинг" (торговля товарами широкого ассортимента)
руководитель: Турсунбекова Айдай Чыныбаевна (дочь)
учредитель: ЗАО "Акун"
5. Общество с ограниченной ответственностью "Стабилити" (строительство жилых и нежилых помещений)
руководитель: Ногоев Омуркан Медетканович
учредители: Ногоев Омуркан Медетканович и ЗАО "Акун"
6. Открытое акционерное общество "Капитал Банк Центральной Азии"
руководитель: Мусуралиев Нурдин Соотбекович
учредитель Тентимишова Нуржан Давлетбековна (жена)
7. Общество с ограниченной ответственностью "Энди Билдинг"
руководитель и учредитель: Тентимишова Нуржан Давлетбековна
В июне 2019 года начата процедура прекращения деятельности. При этом компания, судя по данным Открытого бюджета, вообще не вела никакой деятельности и за все время не оплатила ни сома налогов. Кроме 2016 и 2017 года оплачивали по 100 сомов.
8. Открытое акционерное общество "Бишкекский мелькомбинат"
директор: Тентимишова Нуржан Давлетбековна
Ранее исполнительным директором ОАО "Бишкекмелькомбинат" являлся Давлетбеков Жумгалбек Давлетбекович. По данным СМИ, он является родным братом жены Чыныбая Турсунбекова Нуржан Тентимишовой.

Налоговые отчисления и деньги полученные из бюджета ОАО "Бишкекмелькомбинат". Данные osoo.kg
Как Турсунбеков связан с БЛВЗ
Бишкекский ликоро-водочный завод редкий пример банкротства завода алкогольной продукции. Здание в центре Бишкека (пересечение улицы Абдрахманова и проспекта Жибек Жолу), производственные мощности и налаженная технология не спасли производство от краха. Еще в 1999 году суд объявил БЛВЗ банкротом. После этого началась череда смены владельцев. Завод успел побывать в руках Адиля Тойганбаева и Максима Бакиева. После событий 2010 года предприятие национализировали и выставили на продажу по стартовой цене 133 млн сомов. В 2011 году его продали на аукционе за 50% от первоначальной стоимости - 66,6 млн сомов.
По слухам покупателем БЛВЗ стала группа компаний "Акун". Однако Чыныбай Турсунбеков, который к тому времени уже носил значок депутата ЖК, утверждал, что не имеет к сделке отношения.
Между тем, в СМИ сообщалось со ссылкой на Фонд госимуществом, что покупателем завода действительно был не Чыныбай Турсунбеков, а Давлетбеков Жумгалбек Давлетбекович. Его имя уже упоминалось ранее, в качестве исполнительного директора ОАО "Бишкекмелькомбината", который входит в группу компаний ЗАО "Акун", предприятия, которое в свою очередь, связано с Чыныбаем Турсунбековым.
Сейчас упоминания о Жумгалбеке Давлетбекове исчезли с официальных страниц компании "Акун" и других компаний, которые связаны с семьей депутата. В базе Минюста так же не нашлось совместного бизнеса у депутата, членов его семьи и Давлатбекова.
Да, и сам ликеро-водочный завод давно не связан с фамилией Турсунбекова. Сейчас там работает несколько компаний - крупнейшая из них ОсОО "Кыргызский водочный завод "Кристал", который принадлежит Сергею и Тимуру Ибрагимовым. Сергей Ибрагимов владелец знаменитого "Кыргыз Коньягы".
Атажуртовец Камчыбек Ташиев неоднократно заявлял, что именно Сергей Ибрагимов купил у Турсунбекова Бишкекский ликеро-водочный завод аж за 366 млн сомов. Если эта информация верна, прибыль от сделки составила 300 млн сомов. В этой истории есть одна интересная деталь. До того, как "Кристал" стал называться так, он носил имя "Тегирмен-Алко Плюс". Слово "тегирмен" на русский язык переводится как "мельница".
Однако, Чыныбай Турсунбеков вновь отрицал свою причастность к сделке, связь с Ибрагимовым и получение денег. Опровергнуть его утверждение невозможно. Но надо сказать, что среди компаний, которые сегодня работают на территории бывшего Бишкекского ликеро-водочного завода числится компания "Ликер Компании", ее учредителем является все тот же шурин депутата Давлетбеков Жумгалбек Давлетбекович. В конце 2016 года фирма объявила о ликвидации.

Фирменный магазин "Кристал" по адресу Абдрахманова, 220
Почему дело о БЛВЗ вновь стали обсуждать?
По факту продажи Бишкекского ликеро-водочного завода ГКНБ в 2012 году возбудило уголовное дело. Расследование продолжалось целых два года, однако доказательств нарушений закона следователи не нашли и дело закрыли. Депутатская комиссия, которая работала над этим делом так же не обнаружила ничего криминального или подозрительного.
Однако, недавно Генеральная прокуратура поручила возобновить расследование, однако не из-за новых обстоятельств, а из-за письма, которое попало в приемную президента. Написал его гражданский активист Мелис Аспеков. Надо сказать, что об истории с БЛВЗ он писал и раньше, почему именно сейчас делу вновь дали ход и связано ли это с приближающимися выборы в Жогорку Кенеш, можно только догадываться.

Источник - VB.KG
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