БишкекСуд опротестовал "избрание" Асанакунова главой Федерации КырПрофсоюзов

09:37 01.11.2019

Суд признал назначение Мирбека Асанакунова главой ФПК незаконным



01 ноября 2019 - Виктория Гунгер



Бишкекский горсуд признал незаконным избрание главой Федерации профсоюзов Кыргызстана Мирбека Асанакунова. Об этом заявил VB.KG член ФПК Канат Осмонов.

По его словам, накануне в Бишкекском горсуде рассматривался вопрос о законности избрания председателя Федерации профсоюзов Асанакунова от 16 января 2017 года.

- Тогда он был избран на пост главы ФПК, представив ложные данные. После того, как это вскрылось, члены ФПК подали иск о признании его назначения на должность незаконным. Иск был удовлетворен Первомайским райсудом. Затем оставлен в силе Бишкекском горсудом. Однако Верховный суд определение городского суда неожиданно отменил и снова направил на рассмотрение в БГС. Но вчера, 31 октября, было принято решение, оставить в силе решение Первомайского суда о признании постановления Совета Федерации о назначении Мирбека Асанакунова председателем ФПК незаконным. Сторона Асанакунова не смогла привести не одного аргумента в свою пользу. И коллегия БГС приняла единственное верное и законное решение – отменив его избрание на эту должность. Надеемся, что справедливость будет торжествовать до конца, - отметил Канат Осмонов.