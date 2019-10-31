Назначен новый председатель Комитета геодезии и картографии Казахстана - Сергазы Омаш

09:46 01.11.2019

Должность занял Сергазы Омаш.



Приказом министра цифрового развития, инноваций и аэрокосмической промышленности Сергазы Омаш назначен на должность председателя Комитета геодезии и картографии Министерства цифрового развития, инноваций и аэрокосмической промышленности, сообщает пресс-служба премьер-министра.



Сергазы Омаш родился в 1979 году в Карагандинской области. Окончил Российскую академию народного хозяйства и государственной службы при Президенте РФ (экономист), Карагандинский государственный технический университет (инженер) и Юридическую академию "Фемида" Карагандинского государственного технического университета (юрист).

Трудовую деятельность начал в 2000 году налоговым инспектором отдела информационного обеспечения и учета Налогового комитета по Октябрьскому району Караганды.

С 2001 по 2009 гг. - работал в Карагандинском областном управлении связи и информатизации, департаменте внутренних дел Карагандинской области.

С 2009 по 2010 гг. - занимал должность главного эксперта, начальника управления реализации государственной политики в области информатизации департамента информационных технологий Агентства РК по информатизации и связи Астаны

С 2010 по 2012 гг. - начальник управления формирования государственной политики в сфере информатизации департамента информационных технологий Министерства связи и информации РК Астаны

С 2012 по 2013 гг. - заместитель председателя Комитета транспортного контроля Министерства транспорта и коммуникаций.

С 2013 г. по 2018 - занимал должность заведующего отделом информационных технологий и защиты информационных ресурсов Департамента по обеспечению деятельности судов при Верховном Суде РК (аппарата Верховного Суда РК)

С 2018 г. по 2019 -председатель комитета по управлению земельными ресурсами МСХ РК

С мая по август 2019 - заместитель председателя - член Правления АО НИХ "Зерде"

С августа 2019 по настоящее время - временно исполняющий обязанности председателя Комитета геодезии и картографии МЦРИАП РК.



Анастасия Цирулик

31 октября 2019