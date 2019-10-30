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Кирпичи от разрушенных отношений США и Турции полетят во все стороны, - Д.Рой
10:15 01.11.2019

Резолюцию о введении санкций против Турции вчера, 29 октября, поддержало абсолютное большинство членов Палаты представителей Конгресса США из обеих партий.
Но и это еще не все. Непосредственно перед голосованием по вопросу антитурецких санкций конгрессмены также практически единогласно поддержали инициативу о признании геноцидом "массовых убийств армян в Османской империи в начале XX века".
"За" санкции проголосовали 403 из 450 членов Палаты представителей, 16 конгрессменов выступили против. "За геноцид" высказались 405 из 435 членов Палаты представителей, против - лишь одиннадцать.

Собственно, санкции - это бы еще полбеды, неприятно, но не смертельно. Уже известно, что они могут коснуться трех турецких министров: обороны и энергетики Хулуси Акара и Фатиха Донмеза, а также главы МВД Сулеймана Сойлу. Кроме того, Соединенные Штаты увеличат до 50 процентов пошлину на турецкую сталь, а также откажутся от дальнейшего ведения переговоров о торговой сделке с Анкарой "на сумму в сто миллиардов долларов".
Также ожидается, что санкции, вводимые США против Анкары, вступят в действие в течение ближайших недель и будут оставаться в силе до тех пор, пока Турция не выведет из Сирии войска, якобы "атакующие" курдов. Что вообще противоречит логике событий, поскольку отвод курдских формирований согласован в рамках сделки "Эрдоган-Пенс", которую американский истеблишмент воспринял достаточно благожелательно. А кое-кто и вообще заявлял об успехе, поскольку удалось "остановить турецких ястребов и предотвратить расправу над союзными американцам курдами".

С резолюцией по "геноциду армян" все гораздо сложнее. Вопрос этот поднимался неоднократно, он был постоянным источником миазмов, отравлявших отношения между Вашингтоном и Анкарой. Но из-за токсичности и взрывоопасности данной темы Конгресс США годами медлил с признанием, справедливо опасаясь ухудшения отношений с основным союзником по НАТО в стратегически важном с точки зрения геополитики регионе.
Нынешний шаг глава турецкой дипломатии Мевлют Чавушоглу уже назвал "нулем и пустотой для правительства и народа Турции". Так-то оно, конечно, так, но вот только для легиона, имя которому "прогрессивная международная общественность", всяческих правозащитников и прочих трансгуманистов шевеление Конгресса США по этой теме означает старт масштабной антитурецкой кампании. И совершенно непонятно пока, во что она выльется, сколько карьер и экономических соглашений будут пущены под откос в ходе массовой истерии.

Из-за сиюминутных соображений конгрессмены США открыли "ящик Пандоры", и то, что из него полезет - вполне может ужаснуть. Впрочем, вчерашнее заседание Конгресса и явленное миру трогательное единение республиканцев и демократов вполне можно считать окончательным диагнозом - Капитолий откровенно "потерял берега".

Ряд наблюдателей заявляют по поводу вчерашнего антитурецкого шабаша, иное определение подобрать трудно, что, дескать, это наглядная иллюстрация царящего в американском истеблишменте разочарования. Наступившее после решения Дональда Трампа вывести американские войска из региона и таким образом оставить своих союзников по борьбе с "Исламским государством", курдов, один на один с турецкими вооруженными силами.
Подобное объяснение - фиговый листок. Никто и никуда из региона американские войска не выводит, более того - они сохранили контроль над самым лакомым кусочком "сирийского пирога", тем, который густо пропитан пахнущей долларами нефтью. Да и курдские союзники - не выставленные на мороз сироты, единственный, по большому счету, урон, который они понесли - несколько сократилась контролируемая ими территория.
Поэтому произошедшее вчера в Конгрессе можно смело записывать не только в удары по Анкаре, но и как отчаянную попытку антитрамповской оппозиции "поставить на место президента США". Кажется, возвращаются времена второго срока президента Рональда Рейгана, когда Демократическая партия, имевшая большинство в Конгрессе, жила принципом "назло маме уши отморожу" и напроводила решений, которые за малым не ввергли Америку в кризис - спас только неожиданный развал СССР.
Сейчас подобных "подарков судьбы" не предвидится, что, впрочем, демократов не останавливает, создавая угрозу того, что внешняя политика США скатится до хаотичной, рваной и ситуативной реакции - без стратегии и внутренней логики. Со всеми вытекающими последствиями для остального мира и самой Америки. И если в XIX веке модными были разговоры о Турции, как "больном человеке Европы", то сегодня впору говорить об американском истеблишменте как носителе опасного для цивилизации вируса политической неадекватности.

К счастью, еще не все предрешено - принятым вчера резолюциям еще предстоит прохождение через Сенат, где фортуна вполне может повернуться к их инициаторам тыловой своей частью. Иначе - серьезные проблемы ожидают не только Трампа и Анкару, кирпичи от разрушенного здания американо-турецких отношений полетят во все стороны.

Дмитрий Рой, автор haqqin.az
30 октября 2019

Источник - haqqin.az
Постоянный адрес статьи - https://centrasia.org/newsA.php?st=1572592500
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