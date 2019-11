Стерилизация населения Земли c помощью ГМО начинается, - Ф.Энгдаль

10:20 01.11.2019

Соответствующие органы США утвердили генетически модифицированный сорт хлопка в качестве "потенциального решения проблемы голода среди людей". Радикальное решение состоит в том, чтобы разрешить к употреблению не только для животных, но и для людей семена ГМО-хлопка, разработанного в

Техасском механико-сельскохозяйственном университете, без проведения независимых длительных испытаний. Это создает новые опасения по поводу безопасности нашей пищевой цепи. Скоро мировая продовольственная цепь вполне может оказаться загрязнена семенами ГМО-хлопка, опасность которых игнорируется властями.



Управление по надзору за качеством пищевых продуктов и медикаментов США (FDA) только что одобрило нерегулируемое распространение нового типа ГМО-хлопка. Этот тип, названный TAM66274, был генетически модифицирован, предположительно, чтобы сделать семена пригодными для питания человека или животных, подавляя присутствующий в них опасный токсин, в то же время якобы оставляя токсин в остальной части растения.

С одобрения FDA семена ГМО-хлопка теперь будут разрешены в качестве пищи для людей и животных. Проект возглавляет Кирти Ратхор, специалист по биотехнологиям и растениям, протеже покойного Нормана Борлауга в научно - исследовательском центре Техасского механико-сельскохозяйственного университета.



Ратхор заявляет, что теперь группа будет искать одобрения в других странах, начиная с Мексики. По его подсчетам: "В производимом ежегодно хлопковом семени содержится около 10,8 триллионов граммов белка. Этого достаточно для удовлетворения основных потребностей в белке более 500 миллионов человек из расчета 50 граммов белка на человека в день". Он говорит, что семена ГМО-хлопчатника также можно использовать в качестве корма для свиней, домашней птицы или искусственно выращенной рыбы и креветок. Его группа рассматривает семена как новый основной источник белка для потребления, а также в качестве прибыли для производителей хлопка. Не удивительно, что Cotton Inc., американская лоббистская группа, спонсирует проект ГМО.



Cotton Inc. и Monsanto также имеют историю сотрудничества. По словам Ратхора, на каждый фунт хлопкового волокна растение производит около 1,6 кг семян. Ежегодное мировое производство семян хлопчатника составляет около 48,5 млн. тонн. Если теперь его можно превратить в хлопковое масло или в еду для потребления человеком и животными и продать, это значительно увеличит прибыль производителей хлопка. Крупнейшим в мире поставщиком семян хлопчатника для посадки хлопка является компания Monsanto, в настоящее время входящая в состав Bayer AG.



"Ядра безопасного семени могут быть после экстракции масла измельчены в мукообразный порошок и использованы в качестве белковой добавки в пищевые продукты или, возможно, поджарены и приправлены, чтобы стать питательной закуской", - сказал Ратхор.

1 октября FDA опубликовало сводку результатов по заявке Техасского университета, которая была подана в 2017 году. Это создает впечатление, что правительственные исследователи тщательно изучали спорный вопрос о том, разрешать ли употребление в пищу семян ГМО-хлопка. Но нет. Как заявляет FDA в своих выводах за октябрь 2019 года, декларация FDA просто скопирована из исследований, проведенных производителем, то есть Техасским университетом и его исследовательской группой по биотехнологиям, финансируемой американской хлопковой промышленностью в лице Cotton Inc.



Высокотоксичный госсипол



Решение FDA, принятое без независимой проверки результатов, переданных исследовательской группой Техасского университета, примечательно, учитывая тот факт, что семена хлопчатника содержат высокотоксичное вещество, известное как госсипол. Из-за госсипола ранее большая часть массы растений хлопчатника оказывалась бесполезной или использовалась только для ограниченного кормления животных после специальной обработки. Семена были признаны непригодными для потребления человеком.



ГМО-хлопок был модифицирован с использованием так называемой технологии РНК-интерференции (RNAi), чтобы "заглушить" ген, который, как утверждают разработчики, "значительно" уменьшает содержание госсипола в хлопковом семени. Ратхор утверждает, что подавил ген так, чтобы госсипол содержался везде кроме семени: "Мы удалили этот госсипол из семян, не влияя на его уровень в других частях растения, - сказал Ратхор. – Из-за удаления токсина из хлопкового семени он сможет потенциально накормить от 500 до 600 миллионов человек в год". Ну, если быть точным, он "почти" удален. Группа признает, что около 3% госсипола остается в семенах.

Теперь нам разрешено употреблять в пищу семена с низким содержанием госсипола, которые, как говорят, богаты белком и предположительно безопасны. У решения FDA разрешить реализацию генетически модифицированного сорта хлопка для потребления человеком и животными есть несколько тревожных аспектов.



Недостаточная проверка на безопасность

Прежде всего, как отмечает исследователь Клэр Робинсон в своем великолепном анализе, технология RNAi вряд ли окажется безопасной. Она отмечает научные исследования, которые показывают риски РНК-интерференцированных ГМО-культур. Одно исследование показало, что молекулы RNAi в пищевых растениях могут пережить процесс пищеварения и проникнуть в организм человека или животного и даже повлиять на экспрессию генов с непредсказуемыми побочными эффектами. Робинсон подчеркивает, что FDA не проводило адекватных тщательных испытаний на безопасность хлопка ГМО, как и исследователи из Техаса. Она отмечает: "На семенах, предназначенных для потребления, испытание на животных на предмет токсичности не проводилось. Заявка относится только к тестированию на мышах устойчивости продукта гена к антибиотикам NPTII, хотя и не упоминает, как долго длились эти тестирования".



Мало того, что диапазон исследований, представленных группой Ратхора, недостаточен, они признают, что их сорт ГМО не полностью утратил присутствие токсичного госсипола в хлопковых семенах, поэтому их называют семенами с "низким" содержанием госсипола, приблизительно 3 %. Отсутствуют какие-либо длительные испытания на мышах или других животных, которые бы помогли понять, какой эффект оказывает 3% или иное низкое содержание госсипола в семенах хлопка.



Сокращение населения?



Госсипол, помимо всего прочего, является контрацептивом. В исследовании, опубликованном в журнале Contraception, отмечается, что госсипол "у большинства животных провоцирует бесплодие, а у мужчин он вызывает остановку сперматогенеза при относительно низких дозах… Госсипол следует назначать предпочтительно мужчинам… которые станут совершенно бесплодными после нескольких лет использования". Кажется, теперь это грозит многим.

Другое исследование, опубликованное в журнале Scientific World Journal, говорит, что среди других токсичных эффектов "… свободный госсипол может вызвать… респираторный дистресс, нарушение увеличения массы тела, анорексию, слабость, апатию и смерть через несколько дней. Однако наиболее распространенным токсическим эффектом является нарушение мужской и женской репродукции. Другим важным токсическим эффектом госсипола является его вмешательство в иммунную функцию, снижение устойчивости животных к инфекциям…"



Теперь, согласно FDA, мы, люди, тоже животные, подходящие для потребления семян ГМО-хлопка. Достаточно ли присутствия 3% госсипола в ныне "съедобных" семенах ГМО-хлопка, чтобы вызвать нарушение репродуктивной функции у человека или какие-либо другие серьезные симптомы? Мы просто не знаем, поскольку ни один из ответственных американских регуляторов, ни в Министерстве сельского хозяйства США, ни в FDA, очевидно, не удосужился серьезно это проверить.

Что сделало FDA для защиты здоровья и безопасности потенциальных потребителей ГМО-хлопка, людей или животных? Внимательное прочтение сводного отчета FDA от 1 октября показывает, что вся их оценка, как уже отмечалось, была взята непосредственно из результатов испытаний, предоставленных им группой Ратхора, а Ратхор, в свою очередь, не уточняет на протяжении какого времени проводились испытания, и достаточно ли было этого времени, чтобы выявить негативные последствия, которые проявляются только после более длительных испытаний. Другие испытания поверхностны и неубедительны.

Рассказывая о своих надеждах на применение нового типа ГМО-хлопка, Ратхор заявляет: "По мере продвижения вперед я лично буду следовать примеру "Золотого риса" с точки зрения его использования в гуманитарных целях".

Единственная проблема с этим "примером" заключается в том, что финансируемый Фондом Рокфеллера в 1990-х годах филиппинский проект по разработке "Золотого риса", предположительно с высоким содержанием витамина А, был колоссальным провалом, и от него впоследствии отказались его создатели. Это был просто пиар-ход для продвижения ГМО. Вполне возможно, что недостаточно проверенные генетически модифицированные семена хлопка в конечном итоге смешаются с нашей пищей, как это уже неоднократно случалось ранее, но не сделало нас мудрее. Принцип предосторожности, похоже, был попран учеными FDA.



Ф. Уильям Энгдаль, консультант по стратегическим рискам и лектор, доктор политических наук Принстонского университета

31.10.2019