Китайский бизнес погружается в пессимизм. Экономика Поднебесной грозит миру новой рецессией, - "НГ"

10:24 01.11.2019

Ольга Соловьева



1/11/19



Официальный Пекин надеется получить выгоду от "первой фазы" торговой сделки с США. Фото Reuters

В ближайшую пятницу состоятся телефонные переговоры между представителями КНР и США о подписании нового торгового соглашения между двумя странами. Основной темой разговоров станут условия согласования первой фазы китайско-американской торговой сделки. Администрация Трампа уверяет, что условия сделки близки к подписанию. Тогда как китайская сторона, формально не препятствуя ей, обещает "не уступать в самых острых вопросах". "Сделка не будет подписана ради сделки", – подчеркивают китайцы, стремясь выбить себе побольше преференций в рамках соглашения. На фоне надежд Поднебесной получить большую выгоду от торговой сделки с США китайская экономика продолжает показывать тревожное замедление.



Индекс деловой активности (PMI) производственного сектора китайской экономики в октябре снизился на 0,5 процентного пункта (п.п.) и составил 49,3, сообщает государственное статистическое управление КНР. Такой важный показатель "температуры" китайской экономики, как автопродажи, также указывает на серьезные проблемы. По итогам года объем автопродаж может снизиться на значительные 8%.



"Активность производственного сектора упала, однако целый ряд отраслей продемонстрировал рост", – уверяют китайцы, комментируя показатель PMI за октябрь. Тем не менее текущее значение индекса – 49,3 пункта – оказалось минимальным за последние восемь месяцев. Напомним, значение PMI меньше 50 пунктов указывает на ослабление активности в секторе, и индекс находится ниже этой отметки уже шесть месяцев подряд.



Ослабление демонстрируют и другие показатели. То же китайское статведомство указывает, что субиндекс объема производства опустился до 50,8 пункта с 51,9 месяцем ранее, индикатор новых заказов – до 49,6 с 50,5 пункта. Индикатор новых экспортных заказов, являющийся важным показателем спроса на китайские товары за рубежом, уменьшился до 47 с 48,2 пункта в сентябре. Индекс PMI Китая в сфере услуг и строительстве в текущем месяце сократился до 52,8 пункта с 53,7 месяцем ранее, сообщают китайцы.

Таким образом, сводный индекс деловой активности в октябре опустился до 52 с 53,1 пункта месяцем ранее. "Цифры не просто слабые, а очень слабые", – делает вывод директор аналитического департамента "Локо-Инвест" Кирилл Тремасов в своем Telegram-канале MMI. По его мнению, такие данные увеличивают риски глобальной рецессии.



Индексы PMI – не единственные свидетельства ухудшения ситуации в КНР. Так, Китайская ассоциация автопроизводителей сообщает, что продажи легковых автомобилей снижаются в стране 15 месяцев подряд. По итогам года они могут уменьшиться до 26 млн, или 8%. Ранее в ассоциации прогнозировали падение на 5% по итогам года, сообщают в агентстве Reuters. Причины снижения объясняют как ужесточением норм по выбросам углекислых газов, так и продолжающимся замедлением китайской экономики.

Удивительно, но на фоне не лучших макроданных Китай, похоже, не торопится заключать торговую сделку с США. По крайней мере именно к такому выводу приходят некоторые западные издания.



В частности, агентство Bloomberg со ссылкой на китайские официальные лица сообщает, что многие представители КНР теперь ставят под сомнение возможность сделки. "В беседах китайские чиновники предупреждают, что не намерены уступать в самых острых вопросах… Они по-прежнему обеспокоены импульсивным характером президента США Дональда Трампа и риском, который несет даже ограниченная сделка, о желании подписать которую в ближайшие недели заявляют обе стороны", – сообщает СМИ со ссылкой на источники.



Напомним, ранее сообщалось, что стороны достигли предварительной договоренности, именуемой "первая фаза", однако перспектива заключения этого соглашения пока остается туманной. Более того, многие эксперты считают, что теперь, в преддверии президентских выборов в США, торговая сделка более нужна американскому лидеру – Дональду Трампу, тогда как Поднебесная теперь получила на руки дополнительные козыри.



Частично эти предположения подтверждают и сами китайские официальные лица. Так, Reuters приводит рассуждения неназванного китайского чиновника, который полагает, что "ничего не будет подписано ради подписания". Представитель одной из китайских торговых палат в интервью Reuters сообщал, что "обе стороны должны отменить дополнительные тарифы". "Затем пусть компании совершают покупки по собственному желанию и на основе рыночных правил", – приводило СМИ слова главы Китайской торговой палаты по импорту и экспорту продуктов питания. Напомним, ранее президент США Трамп подчеркивал, что Китай в рамках соглашения о прекращении торговой войны обещал тратить на покупки сельхозпродукции из США до 50 млрд долл. ежегодно. По словам китайских официальных лиц, эта цель слишком высока и "не может быть гарантирована", так как она вдовое выше текущих сумм закупок.



К слову, торговая война между КНР и США началась в 2018 году, после того как американский лидер ввел и увеличил пошлины на ввоз ряда китайских товаров. Последний раз Штаты повышали тарифы против китайских товаров 1 сентября, когда были введены 15-процентные пошлины в отношении китайского экспорта на сумму в 300 млрд долл. В ответ на это Пекин инициировал разбирательство в ВТО, выражая протест против мер США по ограничению китайского экспорта. Власти КНР пообещали защищать "свои законные права и интересы, а также решительно защищать многостороннюю торговую систему и порядок международной торговли". С 1 октября США должны были ввести 30-процентные пошлины на другую группу товаров объемом 250 млрд долл., однако не сделали этого.



Ожидалось, что президент Трамп и глава КНР Си Цзиньпин смогут подписать сделку на саммите АТЭС в Чили, однако чилийские власти отказались от проведения мероприятия из-за массовых беспорядков в столице. Отмена саммита может стать еще одним препятствием к заключению торгового соглашения, не исключали некоторые эксперты.

В Белом доме, впрочем, не сомневаются в возможности его заключения. "Мы с нетерпением ожидаем завершения первой фазы исторического торгового соглашения с Китаем в те же сроки", – говорится в официальном заявлении Белого дома, без уточнения возможного места и времени встречи глав государств. Трамп ранее также подтверждал, что обе стороны достигли "существенной фазы первой сделки".



Даже если стороны сейчас достигнут первой фазы сделки, достичь согласия по второму этапу будет в разы сложнее, рассуждает профессор Корнельского университета Эсвар Прасад.

При этом следующей критической датой в переговорах двух стран станет 15 декабря, когда должны вступить в силу новые американские тарифы на импорт из Китая. Под эти ограничения должны будут попасть такие товары, как ноутбуки, игрушки и электроника. И пока что Белый дом не объявил о планах отложить или отменить введение этих тарифов. Пекин же, наоборот, ясно давал понять, что не хочет введения новых тарифов.

Эксперты "НГ" полагают, что первая фаза сделки все же будет заключена. "Но до полноценной сделки еще очень далеко, поскольку обязательно возникнут споры по поводу прав интеллектуальной собственности, а также снижения пошлин на американские товары в Китае и китайские товары в США", – считает начальник отдела инвестидей "БКС Брокер" Нарек Авакян.



Однако стороны не подписывали документов, фиксирующих прогресс в переговорах, напоминает аналитик компании "Иволга Капитал" Илья Григорьев. "Поэтому формально и та и другая сторона может отложить, изменить или вовсе отказаться от сделки", – не исключает он. "О восточном искусстве дипломатии и деловых переговоров ходят легенды, они способны внушить вам полную уверенность в успехе, а затем в последний момент объявить, что вы неправильно поняли их намерения, и обратить результат переговоров в свою пользу", – напоминает аналитик компании "Алор" Алексей Антонов. По его мнению, Китай с большой вероятностью будет как можно дольше затягивать процесс обсуждения. "Китайская сторона понимает, что время работает против Дональда Трампа как в связи с рассмотрением импичмента американского президента, так и в связи с приближающимися выборами. Поэтому Пекин может заставлять Вашингтон идти на уступки по важным для него вопросам и будет затягивать с согласованием сделки", – соглашается старший аналитик "БКС Премьер" Сергей Суверов.



Шансы подписания первой фазы торгового соглашения между США и Китаем или неподписания примерно равны, считает старший аналитик аналитического центра "Альпари" Анна Бодрова. "Сейчас очень многое зависит от дипломатических способностей делегаций с обеих сторон, а также умения Дональда Трампа вовремя промолчать. Официальный Пекин очень беспокоит политическое поведение американского лидера, и если сейчас Штатам удастся вести себя предельно корректно и не пугать Китай вербальными интервенциями, соглашение может быть и подписано. Однако если сделка сорвется сейчас, далее подписать ее потом будет еще сложнее - Китай найдет причину, а Вашингтон отреагирует эмоционально, задрав пошлины еще выше", - рассуждает она.