Военные эпопеи полковника Каддафи. Как Ливия стала генератором конфликтов, - А.Храмчихин

10:27 01.11.2019 Об авторе: Александр Анатольевич Храмчихин – заместитель директора Института политического и военного анализа.

31.10.2019



1 сентября 1969 года в Ливии в результате военного переворота пришла к власти группа офицеров во главе с капитаном Муаммаром Каддафи. Вскоре этот человек стал единоличным правителем (в звании уже полковника и под титулом "Братский вождь и руководитель революции", или "Лидер ливийской революции") и внес массу интересного в ее жизнь, а также в жизнь значительной части Африки. Каддафи был личностью, мягко говоря, очень специфической, одержимой массой весьма своеобразных идей, которые правильнее всего было бы назвать глубоко бредовыми.



В 1973 году Каддафи выступил с "третьей мировой теорией", как бы альтернативной социализму и капитализму, ее суть была изложена в "Зеленой книге" (от комментирования данного текста лучше воздержаться). Кроме того, он очень хотел объединить, во‑первых, весь арабский мир, во‑вторых – всю Африку. Поэтому Ливия сразу превратилась в генератор конфликтов, которых на континенте и без нее хватало.



Очень быстро Ливия вмешалась в конфликт в Чаде, с которым граничила на юге. Все границы, проходящие в Сахаре, проведены в высшей степени условно и уж точно никак не обозначены на местности. Как Ливия, так и Чад претендовали на так называемую полосу Аузу – пограничный район между ними. Каддафи начал поддерживать коммунистические группировки в этой стране. В 1973 году он официально объявил о присоединении Аузу к Ливии и ввел свои войска в регион. После этого в повстанческом движении Чада произошел раскол. Народная (1‑я) армия под руководством Гукуни Уэддея полностью поддержала ливийцев, а ВС Севера (2‑я армия) под руководством Хиссена Хабре стали воевать как против центрального правительства, поддерживаемого Францией, так и против повстанцев.



Одновременно Каддафи пытался договориться с другим объединителем арабов, египетским президентом Насером, о создании единого арабского государства. Самое удивительное, что в 1970 году действительно была создана федерация Египта, Ливии и Сирии, причем ее создание было одобрено на референдумах во всех трех странах. С 1 января 1972 года федерация как бы начала существовать, в нее активно приглашались Тунис, Ирак и Судан. Однако президентом Египта был уже Садат, который начал проводить антисоветскую и проамериканскую политику. Из‑за этого отношения Каира с арабскими странами начали стремительно ухудшаться. С другой стороны, Египет, Судан и Тунис стали обвинять Ливию в поддержке антиправительственных сил в своих странах. В итоге в июле 1977 года между субъектами федерации – Ливией и Египтом – началась война. При этом так и не удалось точно установить, кто начал ее первым – то ли Ливия 20 июля, то ли Египет 21 июля. Уже 25 июля война завершилась вничью. При этом потери сторон установить крайне сложно. Ливийцы претендуют на уничтожение как минимум батальона египетских танков (якобы танки были уничтожены огнем РСЗО БМ‑21 "Град") и не менее 15 самолетов противника, включая два стратегических бомбардировщика Ту‑16 (в уничтожении самолетов принимали участие истребители "Мираж", ЗРК С‑125 и С‑200, ПЗРК "Стрела‑2", ЗСУ "Шилка"). Египтяне признают потерю лишь двух штурмовиков Су‑20 и четырех истребителей МиГ‑21 и претендуют на уничтожение 60 танков Т‑72 и 21 ливийского истребителя (один МиГ‑23МС, остальные – "Миражи"). В ноябре Египет подписал мирный договор с Израилем, что означало окончательную смерть идеи арабской федерации.



После этого Каддафи вновь сосредоточился на Чаде. Там в феврале 1978 года Хабре перешел на сторону правительства, а в апреле Франция направила в столицу страны Нджамену военный контингент численностью 2, 5 тыс. чел. (естественно, из состава Иностранного легиона) на бронеавтомобилях AML‑90 и при восьми штурмовиках "Ягуар". В конце мая французы перешли в наступление на север, навстречу ливийцам и силам Уэддея, идущим на Нджамену. Французы захватили город Ати в 180 км к северу от Нджамены, который и стал рубежом между ними и ливийцами. При этом до ноября французский контингент лишился половины "Ягуаров" (два сбиты, два разбились). В декабре в Нджамене начались бои между войсками, лояльными президенту Маллуму, и группировкой Хабре, которому надоел союз с властью.

Война в Чаде не мешала Каддафи принимать участие в других африканских войнах. В частности, его лучшим другом был диктатор Уганды Иди Амин, личность ничуть не менее своеобразная, чем сам Каддафи (например, он установил на экваторе памятник Гитлеру). Разумеется, в стране просто не могло не возникнуть повстанческое движение против столь замечательного руководителя. Действовало оно с территории соседней Танзании. Амин не нашел лучшего варианта, кроме как напасть на Танзанию. Это случилось 1 ноября 1978 года Каддафи не мог не помочь союзнику, перебросив в Уганду по воздуху 2, 5‑тысячный контингент ливийских войск. Однако эта помощь не могла предотвратить провал авантюры Амина: Танзания была во всех аспектах значительно сильнее Уганды, к тому же на ее стороне воевали еще и угандийские повстанцы. Больше всего наступлению танзанийской армии мешали болота, а не противник. Решающим стало сражение за городок Лукайя на северо‑западном берегу озера Виктория 10­‑12 марта 1979 года. Выиграв его, танзанийские войска двинулись на столицу Уганды Кампалу. Для спасения союзника Каддафи сделал поистине сильный ход. К этому времени ВВС Ливии располагали самым мощным в Африке оружием – бомбардировщиками средней дальности Ту‑22. Два таких самолета в ночь с 29 на 30 марта отправились в рейд через половину Африки и нанесли удар по танзанийскому городку Мванза. Эффект от удара, однако, был нулевым, поскольку в нем вообще не было ни малейшего смысла. 10 апреля танзанийцы и угандийские повстанцы вошли в Кампалу. Их потери в ходе войны составили примерно 500 человек убитыми, угандийско‑ливийских войск – как минимум втрое больше. Амин бежал, конечно же, в Ливию.



В конце 1979 года было как бы создано переходное правительство национального единства (ППНЕ) Чада, которое возглавил Уэддей. Однако уже в марте 1980 года единство распалось, война возобновилась. В мае Франция, не видящая больше возможности во всем этом разбираться, вывела войска из Чада. В октябре Хабре вновь начал наступление на север, но нарвался на контрудар. В декабре ливийские войска и силы Уэддея вошли в Нджамену. Возможно, на этом бы все и закончилось, но у Каддафи снова возникли интеграционные устремления. 6 января 1981 года он подписал с Уэддеем договор об объединении Ливии и Чада в одно государство. Это вызвало полное неприятие окружающих стран, а также США и Франции. На деньги последних были созданы Межафриканские силы, состоящие из контингентов Нигерии, Заира и Сенегала. В апреле нигерийцы выбили ливийцев из Нджамены, сделав президентом Хабре.

Хотя в декабре 1979 года в Триполи было сожжено американское посольство (в знак солидарности с Ираном), при президенте Джимми Картере ливийско‑американские отношения оставались нормальными. Как выяснилось, Каддафи оказывал Картеру (точнее, его брату) определенную финансовую помощь. После прихода к власти в США Рональда Рейгана отношения между Вашингтоном и Триполи мгновенно катастрофически ухудшились. При этом очень быстро нашелся повод для прямого военного столкновения. Еще в 1973 году Каддафи объявил весь залив Сидра своими территориальными водами. Американцы же заявили, что территориальными водами любого государства является лишь 12‑мильная полоса вдоль его побережья (объективно говоря, они были правы). На протяжении восьми лет это был чисто теоретический спор, но Рейган решил бросить вызов Каддафи и уже в августе 1981 года 6‑й флот США начал маневры в заливе Сидра (без захода в настоящие территориальные воды Ливии). 19 августа в зону учений были направлены два ливийских штурмовика Су‑22, которые зачем‑то открыли огонь по паре американских палубных истребителей F‑14А. Воевать штурмовиками против новейших на тот момент истребителей было не самой лучшей идеей. Разумеется, оба ливийских самолета были немедленно сбиты.



В Чаде между тем возобновилась война всех со всеми. Так, Нигерия начала войну с войсками недавнего союзника Хабре за острова на озере Чад (уникальное явление – война за острова в глубине Сахары). Война шла два месяца и закончилась ничем. Силы Уэддея в начале 1983 года вновь начали наступать с севера страны на Нджамену, в ответ на что в Чад вернулись французы в количестве 3 тыс. человек с шестью "Ягуарами", четырьмя истребителями "Мираж‑F1" и даже заправщиками КС‑135. Ливийцы, в свою очередь, начали использовать Ту‑22 против войск Хабре. Более того, поскольку Судан поддерживал Хабре, в марте 1984 года ливийские Ту‑22 атаковали суданский город Омдурман, при этом погибло пять мирных жителей. Французы в первой половине 1984 года потеряли в Чаде еще два "Ягуара".



В августе 1984 года Париж и Триполи договорились о взаимном выводе войск из Чада, причем Каддафи отказывался от Аузу. Также выводились из страны и воевавшие на стороне Хабре войска Заира. Но вскоре весь цикл повторился. В декабре 1985 года ливийцы и силы Уэддея вновь двинулись на Нджамену, в феврале 1986 года в Чад вернулись французы. 16 февраля "Ягуары" вывели из строя взлетно‑посадочную полосу на ливийской авиабазе Уади Дум на севере Чада. На следующий день ливийский Ту‑22 сделал то же самое с полосой аэропорта Нджамены.



В марте 1986 года американский 6‑й флот начал очередные учения в заливе Сидра. В ночь с 24 на 25 марта палубные штурмовики А‑6 потопили малый ракетный корабль "Эйн Загут" (советской постройки пр. 1234Э) и ракетный катер "Вохид" (французской постройки типа "Комбатант‑2") ВМС Ливии. 5 апреля произошел взрыв на дискотеке в Западном Берлине, погибли американский сержант и официантка, еще 50 американских солдат были ранены. Теракт был приписан ливийским спецслужбам, после чего Рейган отдал приказ нанести удар по Ливии.



ПВО Ливии была на тот момент формально весьма мощной. В районе Триполи имелись четыре дивизиона ЗРК С‑75М3, восемь дивизионов ЗРК С‑125М1 и две бригады ЗРК "Квадрат". На побережье залива Сирт размещались два дивизиона ЗРС С‑200ВЭ, два дивизиона С‑75М3, четыре дивизиона С‑125М1. Бенгази прикрывали три дивизиона С‑75М3, два дивизиона С‑125М1 и один дивизион "Квадратов". Однако уровень подготовки ливийских расчетов был, мягко говоря, невысок.

Вечером 14 апреля 1986 года в авиабазы Лейкенхит в Великобритании взлетели 24 бомбардировщика F‑111F и пять самолетов РЭБ ЕF‑111F. Франция запретила им пролет через свое воздушное пространство (хотя в это время воевала против Ливии! ), из‑за чего лететь пришлось над Атлантикой, затем над Гибралтаром и Средиземным морем. Поэтому в операции было задействовано 66 заправщиков – 32 КС‑10А и 34 КС‑135. После первой дозаправки 6 F‑111F и 2 ЕF‑111F вернулись назад (они были запасными). В полете было выполнено четыре дозаправки. На удалении 200‑300 км от берега (в районе Тунисского пролива) группа перешла на предельно малую высоту (50‑60 м) и разделилась. Шесть бомбардировщиков нанесли удар по авиабазе Бин‑Башир и объектам на юге Триполи, 12 – по резиденции Каддафи (в казармах Эль‑Аззизия), военному сектору международного аэропорта (там были уничтожены шесть транспортных самолетов Ил‑76, один Boeing‑737, один G‑222), базе подготовки боевых пловцов, позициям ЗРК. ЕF‑111F, а также ЕА‑6В с авианосцев в это время активно создавали помехи ливийским РЛС. Палубные самолеты А‑6Е, А‑7Е и F/А‑18 с авианосцев "Америка" и "Корал Си" нанесли удар по объектам в Бенгази, уничтожив на авиабазе Бенина четыре МиГ‑23, два транспортных F‑27 и два вертолета Ми‑8, а также разгромив четыре дивизиона ЗРК (два С‑75М3, по одному С‑125М1 и "Квадрату"). Всего было сброшено 150 т бомб. Потерян 1 F‑111F (серийный номер 70‑2389). Скорее всего, он был сбит ЗСУ "Шилка" либо упал в море из‑за ошибки летчика. Версия о том, что американца сбила С‑200, реальности не соответствует. В целом ливийская ПВО продемонстрировала полную недееспособность, но и для американцев операцию вряд ли можно считать триумфом, поскольку не очень ясно, чего же они добились.

В декабре 1986 года ливийцы начали очередное наступление на севере Чада, захватив города Фада и Зуар, но потеряв до 400 человек и 20 танков в ходе безуспешного штурма города Барбаи. Это стало началом заключительной и решающей кампании в Чаде.



На тот момент сухопутные войска Ливии имели численность до 60 тыс. человек, они включали танковую и две механизированные дивизии, бригаду Президентской гвардии, около 150 отдельных танковых, мотопехотных и артиллерийских батальонов. На вооружении имелось около 3 тыс. танков (в том числе до 300 Т‑72), более 2 тыс. БРДМ, БМП, БТР и бронеавтомобилей, более 2 тыс. артсистем, в том числе 650 РСЗО. В ВВС было более 500 боевых самолетов, в том числе 6 Ту‑22, 16 фронтовых бомбардировщиков Су‑24, около 100 штурмовиков Су‑20 и Су‑22, около 200 МиГ‑23 (в том числе 20 бомбардировщиков МиГ‑23БН), до 70 истребителей‑бомбардировщиков "Мираж‑5" и 24 "Мираж‑F1", 75 истребителей МиГ‑21, 65 перехватчиков и разведчиков МиГ‑25, около 200 учебно‑боевых самолетов (30 югославских J‑1 "Ястреб", до 90 чехословацких L‑39ZO, около 100 итальянских SF‑260WL), более 50 боевых вертолетов Ми‑24 и Ми‑35.



Против этого Хабре имел менее 10 тыс. человек, батальон Президентской гвардии, 3 пехотных и 1 бронетанковый батальон, 19 отдельных рот, 2 артиллерийские батареи. На вооружении имелось 50 французских бронеавтомобилей ERC‑90, AML‑60 и AML‑90, не более 20 орудий (76 и 105 мм), несколько десятков минометов (81 и 120 мм), несколько французских ПТРК "Милан" и американских ПЗРК "Ред Ай", до десятка зенитных орудий (20 и 30 мм), 20 самолетов и 15 вертолетов "Алуэтт" и "Пума".

Разумеется, не все ливийские ВС были направлены в Сахару. В частности, здесь не использовались Т‑72. Тем не менее разница в силах была просто запредельной. У Хабре не было танков, БМП, САУ, РСЗО, боевых самолетов и вертолетов, у Каддафи всего этого было в избытке. Небольшой французский контингент, сидевший в Нджамене, на ситуацию на севере Чада никак не влиял. Тем удивительнее получился исход войны.



Уже в январе 1987 года войска Хабре вернули Фаду и Зуар, потери ливийцев составили не менее 700 человек и 100 танков Т‑55. Хабре устроил марш пленных ливийцев по улицам Нджамены. Успеху чадцев способствовал удар "Ягуаров" по авиабазе Уади Дум. 22 марта силы Хабре внезапным ударом захватили эту базу. На ней были уничтожены и захвачены 2 Ту‑22, 11 L‑39, 2 SF260, 2 Ан‑26 и 3 Ми‑25.



В апреле чадские войска вошли в полосу Аузу, в августе развернулись бои за одноименный город, который несколько раз переходил из рук в руки. В сентябре Хабре нанес решающий удар. Его войска совершили рейд на территорию самой Ливии, где разгромили авиабазу Маатен‑эс‑Сара. Потери ливийцев составили 22 самолета (в том числе шесть МиГ‑21, четыре L‑39 и два Ми‑24), а также 100 танков и 1700 человек. Попытка ответного удара двух Ту‑22 по Нджамене на следующий день закончилась тем, что один из бомбардировщиков был сбит французским ЗРК "Хок" (американского производства). После этого Каддафи капитулировал и признал правительство Хабре.

В ходе кампании 1987 года чадцы, по их данным, уничтожили 4 танка Т‑54 и 183 Т‑55, 17 бразильских бронеавтомобилей ЕЕ‑9, захватили 3 Т‑54, 113 Т‑55, 12 Т‑62, 8 ЕЕ‑9. Общие потери в наземной и авиационной технике за весь период войны заведомо были гораздо больше, в частности, было потеряно до 280 БМП‑1 (в том числе 134 захвачено чадцами), 79 ЕЕ‑9. По итогам боев 1987 года Чад передал США 36 трофейных БМП‑1 и 2 Ми‑24Д. Правда, в армии Чада имеется сейчас не более 60 Т‑55 и ни одного Т‑62, поэтому количество трофеев, возможно, несколько преувеличено. Самым грозным оружием войск Хабре оказались джипы "Тойота" с установленными в кузовах пулеметами, безоткатными орудиями, ПТРК. Именно в 1987 году родился термин "Toyota war" ("война "Тойот"), который потом применялся к событиям 2011 года, когда Каддафи окончательно доигрался.



Потери ВВС Ливии составили (уничтоженными и захваченными) как минимум 2 Ту‑22, 2 МиГ‑23, 1 МиГ‑25, 6 МиГ‑21, 2 Ан‑26, 17 SF260, 15 L‑39, 11 Ми‑24.

В ходе боев погибли 22 советских военных советника и специалиста, находившихся в войсках Каддафи. Командующий ливийской группировкой полковник Халифа Хафтар попал в плен, где сразу же стал ярым оппозиционером по отношению к Каддафи. Сейчас, как известно, этот человек возглавляет так называемую Ливийскую национальную армию со штабом в Бенгази и провозглашает себя главным противником радикальных исламистов в Ливии. Хафтара поддерживают Франция, Россия, Египет, ОАЭ и даже Израиль, но одержать окончательную победу он по‑прежнему не может. Видимо, за 32 года военных талантов у полковника, ставшего фельдмаршалом, не прибавилось.



Окончательно вопрос принадлежности Аузу решился в 1994 году, когда Международный суд ООН, всегда почему‑то оказывающийся на стороне победителя, присудил ее Чаду.

В январе 1989 года над заливом Сирт случился очередной воздушный бой с традиционным исходом: два F‑14А с авианосца "Джон Кеннеди" сбили два ливийских МиГ‑23МС. В сентябре к северу от Бенгази упала израильская баллистическая ракета "Иерихон". Таким способом Тель‑Авив предупредил Каддафи, чтобы тот не слишком активно поддерживал ООП. В том же 1989 году на юге Италии и на Крите были найдены обломки ливийских МиГ‑23, столкнувшихся с горами. Видимо, они вели разведку.



На этом военные эпопеи Каддафи закончились на 22 года. За два десятилетия он в разных формах повоевал с США, Францией, Египтом, Чадом, Нигерией, Заиром и Танзанией. И всем проиграл. Источник - ng.ru

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