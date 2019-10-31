 КРАСНЫЙ ЖЕЛТЫЙ ЗЕЛЕНЫЙ СИНИЙ
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Индийский Кашмир официально разделен: региону обещано "лучезарное будущее"
11:18 01.11.2019

Индийская часть спорного с Пакистаном региона Кашмир с 31 октября официально разделена на две административные единицы, попавшие в прямое подчинение правительству в Дели. Таким образом премьер-министр Индии Нарендра Моди выполнил данное в начале августа обещание, которое привело к очередному витку индийско-пакистанского противостояния.

Сегодня в управляемом Индией Кашмире, несмотря на позитивные речи руководителей страны, царило уныние. Как передает телеканал "Аль-Джазира", в регионе закрыты магазины и офисы, на улицах было немноголюдно.
Индийский штат Джамму и Кашмир отныне разделен на восточную часть, граничащую с Китаем, и западную, имеющую территориальный контакт с Пакистаном. Восточная часть называется Ладах, западная - по-прежнему Джамму и Кашмир.

После объявления о запланированном разделении Кашмира в регионе с преимущественно мусульманским населением были задержаны тысячи людей, в том числе политические региональные лидеры. Спустя почти три месяца после объявления о новом административном делении и изменении статуса штата Джамму и Кашмир несколько сот жителей региона остаются под стражей.

Премьер-министр Индии Нарендра Моди, выступая в четверг с речью в своем родном штате Гуджарат, заявил, что Кашмиру теперь уготовано "лучезарное будущее".
Напомним, ситуация в индийской части Кашмира остается напряженной после принятого правительством в Дели 5 августа решения понизить статус штата Джамму и Кашмир до союзной территории. Это спровоцировало волнения среди мусульманского населения индийского региона. Власти Индии объявили тогда об отмене статьи 370 конституции страны, которая наделяла штат Джамму и Кашмир особым статусом. В Сринагаре, административном центре теперь уже союзной территории, и некоторых близлежащих районах были запрещены все общественные собрания или митинги.

Официальный Исламабад в ответ на решение правительства Индии выслал дипломатического представителя этой страны из пакистанской столицы и отозвал своего посла из Дели.
Напомним, территория Кашмира - предмет спора между Индией и Пакистаном с 1947 года, когда Лондон, предоставив независимость Британской Индии, разделил ее на два государства по религиозному признаку. Обе страны осуществляют административное управление отдельными районами Кашмира, раздел которого не закреплен двусторонними соглашениями о границах. Поскольку в индийской области Кашмира, населенной преимущественно мусульманами, существуют также сильные сепаратистские настроения, Индия традиционно размещает в регионе большое число военизированных и полицейских формирований. При этом Дели постоянно обвиняет Исламабад в поддержке сепаратистов.

Отношения Индии и Пакистана пережили резкое обострение после теракта 14 февраля в штате Джамму и Кашмир, жертвами которого стали 44 военнослужащих и полицейских Индии. В ответ ВВС Индии нанесли удар по территории Пакистана. По утверждению Дели, удар был нанесен по лагерю экстремистской группировки "Джаиш-е-Мухаммад" ("Армия пророка Мухаммеда"), которая базируется на северо-западе Пакистана. На перехват были подняты самолеты пакистанских ВВС. 27 февраля ситуация вокруг спорного региона Кашмир накалилась еще больше, были сбиты два индийских и один пакистанский самолеты. Исламабад опроверг потерю своего боевого самолета. В последующие дни стороны пошли на разрядку вооруженного конфликта.

31 октября 2019

Источник - eadaily.com
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