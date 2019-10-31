 КРАСНЫЙ ЖЕЛТЫЙ ЗЕЛЕНЫЙ СИНИЙ
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Паспортный скандал в Киргизии продолжается. Литовская фирма "Гарсу Пасаулис" грозит арбитражным судом
13:56 01.11.2019

Паспортный скандал в КР: компания "Гарсу Пасаулис" напомнила о международном арбитраже

Литовская компания "Гарсу Пасаулис", выигравшая тендер на изготовление бланков для Е-паспортов, напомнила правительству Кыргызстана, что обратится в международный арбитражный суд.

В компании сообщили, что ранее направили письма президенту Сооронбаю Жээнбекову и премьер-министру Мухаммедкалыю Абылгазиеву с предложениями о мирном урегулировании вопроса, но не получили ответа.
"Компания еще летом отправила письмо в правительство. Ответа не получила. Сейчас отправлено второе письмо. Компания сообщает, что готова к переговорам и решению вопроса без суда, и если будет принято решение, которое удовлетворит компанию, она готова не обращаться в арбитраж", - рассказал адвокат компании Бактыбек Жумашев.

О намерении обратиться в международный арбитражный суд компания уже заявляла в мае 2019 года. Сообщалось, что компания потребует с правительства 12 млн евро упущенной выгоды и 50 млн евро - в качестве компенсации за нанесенный ущерб репутации.

В Кыргызстане с 2019 года должна была начаться выдача электронных общегражданских паспортов. В 2018 году Государственная регистрационная служба объявила тендер на закупку электронных бланков паспортов нового образца. В нем приняли участие пять иностранных компаний, победителем была признана литовская "Гарсу Пасаулис". Но немецкая Muhlbauer ID Services и французская IDEMIA France заявили, что "в ходе тендера были допущены нарушения", и потребовали аннулирования итогов конкурса.
В феврале по фактам нарушений было возбуждено уголовное дело. Представителей ГРС подозревают в коррупции - из-за признания победителем компании, предложившей не минимальную сумму. По данным следствия, разница в предложенных участниками конкурса суммах составила 253 миллиона 377 тысяч 750 сомов. Были задержаны директор ГП "Инфоком" Талант Абдуллаев, статс-секретарь Данияр Бакчиев и заместитель председателя ГРС Русланбек Сарыбаев. Абдуллаев и Сарыбаев позже были отпущены под домашний арест. Бывший председатель ГРС Алина Шаикова объявлена в розыск.

В мае 2019 года межрайонный суд Бишкека отменил результаты тендера на изготовление бланков для общегражданских паспортов нового образца, победителем которого была признана компания "Гарсу Пасаулис".
7 октября На YouTube появилось видео с признанием Абдуллаева, что бывший председатель ГРС Алина Шаикова лоббировала интересы литовской компании "Гарсу Пасаулис" при проведении тендера на изготовление бланков общегражданских паспортов нового образца. На видео Абдуллаев заявляет, что сам получил за лояльность к компании 20 тысяч долларов.
В Госкомитете национальной безопасности заявили, что не имеют никакого отношения к видео. Адвокат литовской компании заявил, что "вброс организовали ГКНБ и заинтересованные лица для оказания давления на суд".
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Источник - centralasian.org
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