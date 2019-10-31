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|В Бишкеке жестоко избит директор "Кыргызкомур" Канатбек Аширбаев
14:37 01.11.2019
В Бишкеке жестоко избит директор госпредприятия "Кыргызкомур" Канатбек Аширбаев. Информацию подтвердили в милиции.
Сообщается, что 30 октября примерно в 00.00 Аширбаев вышел из спортзала в микрорайоне "Тунгуч".
"В это время к нему подбежали двое неизвестных мужчин в масках, которые начали избивать его железным предметом. Ведется разбирательство", - отмечают в ГУВД столицы.
Подробности в ведомстве обещают предоставить позже.
Айгуль КУВАТОВА