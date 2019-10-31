В Бишкеке жестоко избит директор "Кыргызкомур" Канатбек Аширбаев

14:37 01.11.2019

В Бишкеке жестоко избит директор госпредприятия "Кыргызкомур" Канатбек Аширбаев. Информацию подтвердили в милиции.



Сообщается, что 30 октября примерно в 00.00 Аширбаев вышел из спортзала в микрорайоне "Тунгуч".



"В это время к нему подбежали двое неизвестных мужчин в масках, которые начали избивать его железным предметом. Ведется разбирательство", - отмечают в ГУВД столицы.



Подробности в ведомстве обещают предоставить позже.



Айгуль КУВАТОВА