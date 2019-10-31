 КРАСНЫЙ ЖЕЛТЫЙ ЗЕЛЕНЫЙ СИНИЙ
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Последний китайский император Пу И и его "любови": от поварихи Маруси до племянника Сюй-Сюя (история)
14:39 01.11.2019

Император Китая Пу И: какие у него были любовницы в советском плену

В течение 5 лет последний император Китая Айсингиоро Пу И содержался под стражей в СССР – сначала в Чите, затем в Хабаровске. Условия плена были на редкость мягкими, и бывший монарх, по воспоминаниям свидетелей, даже находил время, чтобы заводить романы.

Император и его женщины

К августу 1945 года, когда советские десантники задержали Пу И на аэродроме в Мукдене, его личная жизнь была фактически в состоянии развала. Следуя традициям цинского двора, Пу И женился еще в 15-летнем возрасте, хотя, по его признанию, "не видел необходимости" в браке. В автобиографии "Первая половина моей жизни" бывший император рассказывал, что ни одна из четырех женщин, в разное время официально деливших с ним постель, не являлась для него настоящей женой, существуя "лишь для видимости".

"Откровенно говоря, я не понимал, что такое любовь, и если в других семьях муж и жена были равны, то в моей жена и наложница являлись рабынями своего хозяина", - признавался Пу И.

В 1920-х годах, во время жизни в Тяньцзине, отношения Пу И с его супругой Вань Жун сильно испортились из-за непомерных трат, которые позволяла себе женщина. А в 1931 году от цинского императора ушла наложница Вэнь Сю, добившаяся развода. В период, когда Пу И занимал трон Маньчжоу-Го, оставшаяся с ним Вань Жун стала злоупотреблять опиумом. Она была неверна мужу и даже родила ребенка от другого мужчины. Неудивительно, что при попытке эвакуации в Японию Пу И бросил свою императрицу, а заодно и 17-летнюю наложницу Ли Юйцинь, на произвол судьбы. Он оправдывался тем, что русские солдаты не стали бы причинять женщинам вред. В 1946 году Вань Жун скончалась в тюрьме от последствий опиумной наркомании.

Советская "вольница"

Оставшись в плену фактическим холостяком и имея очень много свободного времени, Пу И дал волю своим страстям. Давним грехом императора было мужеложество. Как следует из воспоминаний евнуха Сунь Яотина, в Пекине многие евнухи дворца имели связи с Пу И. Его любимцем тогда был юноша, похожий на девушку. Во время жизни в Советском Союзе тяготение экс-императора к мужчинам не осталось незамеченным. Однажды советское начальство временно отослало от Пу И его племянника Юйяня – тоже женственного и красивого юношу. Причиной стало донесение одного из бывших министров Пу И, который рассказал, что дядю и племянника связывают не только родственные узы. Пу И называл своего предполагаемого любовника "Сюй-Сюй" ("маленький и послушный").

Кроме того, бывший монарх положил глаз на главного повара хабаровского "Спецобъекта No45" – Марусю Титову. Личный переводчик китайского императора Георгий Пермяков описывал Титову как пышногрудую, высокую и статную красавицу. Однажды Пу И записал в дневник, что русские женщины похожи на цветы, поскольку у них большая грудь, которую "хочется потрогать". Титова ласково называла свергнутого монарха "Пуеночком". Во время празднования 40-летия Пу И она прилюдно подняла пленника и поцеловала его. Как-то раз Пермяков стал свидетелем фривольного разговора между поварихой и императором, во время которого голос Пу И сделался хриплым. А через некоторое время Титова похвасталась тем, что потомок династии Цин подарил ей украшение – золотое кольцо, украшенное иероглифом "долголетие". Для Пу И, благоразумно захватившего с собой драгоценности, накопленные его предками, подобный знак внимания был сущим пустяком. Корни его вольного обращения с прислугой крылись там же – в "царственном" прошлом. В Запретном городе служанки, оставаясь ночью с Пу И, были не прочь заняться любовью с "сыном неба", хотя тот еще не созрел для плотских утех. Развратная молодость, как считают историки, стала одной из причин слабого здоровья последнего императора.

В своих мемуарах экс-монарх не упоминает о Титовой, но с явной благодарностью пишет о советских медицинских сестрах, которые осматривали и лечили пленника и его родственников. Возможно, кто-то из них тоже получал дорогие подарки от Пу И. Примечательно, что в 1962 году, за 5 лет до смерти, Пу И женился именно на медсестре – китаянке Ли Шусянь, с которой, наконец, обрел настоящее семейное счастье.

Тимур Сагдиев

Источник - russian7.ru
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