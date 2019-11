Washington Post: предвыборная стратегия Трампа может опрокинуть демократов

14:42 01.11.2019

АЛЕКСАНДР БЕЛОВ



После рекламного предвыборного ролика президента США Дональда Трампа, который неожиданно появился в эфире во время Мировой серии по регби - 7, демократам есть о чем задуматься. В 30-секундном ролике прозвучал аргумент, который может обеспечить переизбрание Трампа, пишет Генри Олсен в статье для издания The Washington Post.



Рекламный предвыборный ролик начинается с перечисления самых важных достижений Трампа, которых он добился в течение своего первого срока. В ролике указали на рынок труда, отметив, что нынешняя администрация создала "шесть миллионов новых рабочих мест", включая "500 тыс. новых рабочих мест в промышленности". Затем в ролике затронули тему нелегальной миграции, заявив, что политика администрации Трампа позволила сократить нелегальную миграцию в два раза. Также напомнили об "уничтожении ИГИЛ (организация, деятельность которой запрещена в РФ)" и недавней ликвидации лидера данной террористической организации Абу Бакра аль-Багдади. Этот краткий ролик затронул вещи, которые волнуют избирателей.



Затем в ролике появились фотографии демократов, спикера палаты представителей Нэнси Пелоси (штат Калифорния) и председателя комитета по разведке палаты представителей Адама Б. Шиффа (штат Калифорния). Закадровый голос осудил Пелоси и Шиффа за то, что они сосредоточили все свое внимание на импичменте и "сфабрикованных расследованиях" вместо того, чтобы решать "реальные проблемы". В заключение было сказано, что демократы не смогут остановить Трампа: "Он не Мистер Хороший Парень, но иногда нужен Дональд Трамп, чтобы изменить Вашингтон".



Несколько ведущих демократов сразу же указали на высокую эффективность рекламного ролика. Дэвид Плуфф, который в 2008 и 2012 годах руководил предвыборными кампаниями бывшего президента США Барака Обамы, даже написал в Twitter, что ролик оказался "довольно мощным". Это хороший знак, когда ваши оппоненты говорят, что ваш выстрел попал точно в цель.



Вся эффективность ролика заключается в последней фразе, поскольку она превращает самый большой минус Трампа в жирный плюс. Говорится, что он (вставьте уничижительное слово), но наш (опять уничижительное слово). В ходе предвыборной кампании республиканцы будут стоять на том, что грубая сила - это именно то, что нужно стране, поскольку только она способна изменить Вашингтон. Тот факт, что республиканцы решили сделать ставку именно на это, говорит о том, что они знают, как получить сок из тех плодов, которые им дал Трамп.



Опираясь на благоприятную ситуацию на рынке труда, а также на то, что страна оказалась не тронута терроризмом, Трамп может просто усилить контраст между своими достижениями и неуправляемой толпой, с которой ему приходится бороться. Как только определятся с демократическим кандидатом, Трамп запустит классическую кампанию страха, чтобы демонизировать своего противника. Чем дольше Трамп будет говорить, что он не совершенен, тем проще его аргументу о том, что он просто лучше остальных, будет найти отклик у людей, готовых за него проголосовать.



Противники Трампа обрушатся на него с критикой, но они не входят в его целевую аудиторию. Трамп знает, что почти половина страны проголосует против него, поэтому он не намерен идти на уступки. Вместо этого Трамп может бросить все силы на то, чтобы улучшить явку среди своих сторонников. Он может прямо обратиться к тем 5?10% избирателей, чьи голоса могут предопределить исход выборов. Те граждане США, которые не поддерживают политику Трампа, но скептически относятся к импичменту, могут прийти к выводу, что дьявол, которого они знают, лучше дьявола, которого они не знают.



Недавние опросы общественного мнения показали, насколько важна эта группа. Эти опросы, проведенные при поддержке Сиенского колледжа и издания The New York Times, показали, что большинство избирателей в шести ключевых штатах поддержали расследование по импичменту, но выступили против смещения Трампа с занимаемой должности. Подобная ситуация имела место в каждом штате, в котором проводился опрос, в том числе в таких демократических штатах, как Мичиган и Пенсильвания. Задача Трампа состоит в том, чтобы убедить этих избирателей продолжать и дальше выступать против его смещения, а затем трансформировать это убеждение в возможную поддержку на выборах.



Признание собственных недостатков, даже косвенно, является ключевым элементом в рамках этих усилий. Не удивляйтесь, если президент превратит собственные недостатки в часть своих высказываний о предстоящих выборах. Все это, в сочетании с постоянным вниманием к насущным проблемах и призывами к сотрудничеству на фоне неизбежного оправдательного приговора со стороны Сената, может с легкостью смешать все карты демократам и ненавистникам Трампа, которые поверили в то, что наконец-то они поймали свою жертву.