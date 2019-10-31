 КРАСНЫЙ ЖЕЛТЫЙ ЗЕЛЕНЫЙ СИНИЙ
 Архив | Страны | Персоны | Каталог | Новости | Дискуссии | Анекдоты | Контакты | PDAFacebook  RSS  
 | ЦентрАзия | Афганистан | Казахстан | Кыргызстан | Таджикистан | Туркменистан | Узбекистан |
ЦентрАзия
  Новости и события
| 
Пятница, 01.11.2019
14:58  Назначен новый посол Казахстана в Китае - Габит Койшыбаев
14:42  Washington Post: предвыборная стратегия Трампа может опрокинуть демократов
14:39  Последний китайский император Пу И и его "любови": от поварихи Маруси до племянника Сюй-Сюя (история)
14:37  В Бишкеке жестоко избит директор "Кыргызкомур" Канатбек Аширбаев
13:56  Паспортный скандал в Киргизии продолжается. Литовская фирма "Гарсу Пасаулис" грозит арбитражным судом
11:18  Индийский Кашмир официально разделен: региону обещано "лучезарное будущее"
10:27  Военные эпопеи полковника Каддафи. Как Ливия стала генератором конфликтов, - А.Храмчихин

10:24  Китайский бизнес погружается в пессимизм. Экономика Поднебесной грозит миру новой рецессией, - "НГ"
10:20  Стерилизация населения Земли c помощью ГМО начинается, - Ф.Энгдаль
10:15  Кирпичи от разрушенных отношений США и Турции полетят во все стороны, - Д.Рой
10:10  Танки открывают путь бизнесу. Битва за Африку продолжается, - Виктор Баранец
09:46  Назначен новый председатель Комитета геодезии и картографии Казахстана - Сергазы Омаш
09:37  БишкекСуд опротестовал "избрание" Асанакунова главой Федерации КырПрофсоюзов
09:22  Закон не писан... Бизнес-империя экс-спикера КырПарламента Турсунбекова
09:05  Десоветизация. Как в Кыргызстане пытаются оправдать фашизм и басмачество, - 24.kg
09:02  США превращают провинцию Дейр-эз-Зор в плацдарм против Дамаска, - Д.Седов
08:41  Разборки в РосСрамТВ: хохотун Светлаков обвинил Эрнста (1-й канал) в цензуре
08:24  У сына бывшего КырПрезидента Атамбаева Сейитбека отбирают бизнес - ОсОО "Автомаш-Энерго"
07:26  Американского миллиардера-педофила Эпштейна убили в тюрьме, - доктор Баден
01:31  Расходы на Жогорку Кенеш. Сколько Кыр-казна тратит на депутатов
01:30  Битва за рунет. Капитализация "Яндекса" упала от одних общественных слушаний
01:26  Если кыргызы забудут о тоях…
Четверг, 31.10.2019
19:56  Пекин осваивает Горный Бадахшан. Таджикистан становится сателлитом КНР, - В.Панфилова
19:54  Признанием геноцида армян Вашингтон придавил Эрдогана, - Ю.Симонян
19:53  Алина, час - $100, анал - табу... УкрДепутат Яременко пытался заказать проститутку в Раду
18:59  Оренбург как новый символ России, - Д.Михайлин
18:58  Когда отреставрируют дом первого мэра Бишкека Терентьева
18:56  Российские паспорта для Донбасса: свет в конце туннеля
18:47  Осман Памукоглу: Третья мировая неизбежна. Россия и США объединятся против Китая
18:44  В Афгане никак не могут сосчитать голоса през-выборов 29/09
18:42  В Узбекистане установили штрафы за противодействие сотрудникам Нацгвардии
16:27  Террористическая миграция в ЦентрАзии: Кыргызстан и Таджикистан окажутся под ударом
15:34  Кабул предложил свою стратегию достижения мира в Афганистане, - А.Серенко
14:50  Найманы - тюрки, а не монголы (история ЦА-племен)
14:46  Как спецназ Delta проводил в Идлибе операцию по ликвидации главы ИГ* аль-Багдади (видео)
14:43  Закрыть китайские концлагеря в Синьцзяне! Протестующие осадили Алматинский офис КазМИД
14:12  Внутренние войска МВД Киргизии преобразованы в "Военную службу внутренней безопасности МВД"
14:09  "Золотая перчатка". Турок Акин снял удивительно точный фильм о Западном мире
13:11  Осужденный на 22 года за госизмену сын КырПремьера Муралиева отсидел 5-ть и освобожден
13:07  Американцы ударили по туркам по больному, - Л.Швец
13:05  Гибель правительства и трагедия Ливана, - Икрам Нур
12:59  КырШкола. Русских учителей могут уволить из-за незнания кыргызского языка?
11:37  В Узбекистане с 1 ноября вводится мораторий на вырубку ценных видов деревьев
10:42  Иностранная помощь делает коррумпированные страны еще более коррумпированными, - American Conservative
09:23  В обход тендеров и конкурсов. КазВласти расписали для растыра $1 млрд!
09:17  Халифат 2.0: Юго-Восточная Азия ожидает притока тысячи игиловцев, - Н.Портякова
09:04  Сирийская война в завершающей фазе: следующий эпицентр – Идлиб, - Д.Минин
09:02  Ирак в октябре – более 300 человек убитых, свыше 8000 раненых, - А.Веселов
09:00  ДУМК не контролирует религиозную обстановку в Казахстане, - Д.Ашимбаев
08:55  Миллионы беженцев вырежут европейцев, как стадо баранов, - Е.Сатановский
08:48  При КазМИД создан Институт внешнеполитических исследований
Архив
  © CentrAsiaВверх  
    ЦентрАзия   | 
Washington Post: предвыборная стратегия Трампа может опрокинуть демократов
14:42 01.11.2019

Не удивляйтесь, если президент превратит собственные недостатки в часть своих высказываний о предстоящих выборах. Все это, в сочетании с постоянным вниманием к насущным проблемах и призывами к сотрудничеству на фоне неизбежного оправдательного приговора со стороны Сената, может с легкостью смешать все карты демократам и ненавистникам Трампа, которые поверили в то, что наконец-то они поймали свою жертву.

АЛЕКСАНДР БЕЛОВ

После рекламного предвыборного ролика президента США Дональда Трампа, который неожиданно появился в эфире во время Мировой серии по регби - 7, демократам есть о чем задуматься. В 30-секундном ролике прозвучал аргумент, который может обеспечить переизбрание Трампа, пишет Генри Олсен в статье для издания The Washington Post.

Рекламный предвыборный ролик начинается с перечисления самых важных достижений Трампа, которых он добился в течение своего первого срока. В ролике указали на рынок труда, отметив, что нынешняя администрация создала "шесть миллионов новых рабочих мест", включая "500 тыс. новых рабочих мест в промышленности". Затем в ролике затронули тему нелегальной миграции, заявив, что политика администрации Трампа позволила сократить нелегальную миграцию в два раза. Также напомнили об "уничтожении ИГИЛ (организация, деятельность которой запрещена в РФ)" и недавней ликвидации лидера данной террористической организации Абу Бакра аль-Багдади. Этот краткий ролик затронул вещи, которые волнуют избирателей.

Затем в ролике появились фотографии демократов, спикера палаты представителей Нэнси Пелоси (штат Калифорния) и председателя комитета по разведке палаты представителей Адама Б. Шиффа (штат Калифорния). Закадровый голос осудил Пелоси и Шиффа за то, что они сосредоточили все свое внимание на импичменте и "сфабрикованных расследованиях" вместо того, чтобы решать "реальные проблемы". В заключение было сказано, что демократы не смогут остановить Трампа: "Он не Мистер Хороший Парень, но иногда нужен Дональд Трамп, чтобы изменить Вашингтон".

Несколько ведущих демократов сразу же указали на высокую эффективность рекламного ролика. Дэвид Плуфф, который в 2008 и 2012 годах руководил предвыборными кампаниями бывшего президента США Барака Обамы, даже написал в Twitter, что ролик оказался "довольно мощным". Это хороший знак, когда ваши оппоненты говорят, что ваш выстрел попал точно в цель.

Вся эффективность ролика заключается в последней фразе, поскольку она превращает самый большой минус Трампа в жирный плюс. Говорится, что он (вставьте уничижительное слово), но наш (опять уничижительное слово). В ходе предвыборной кампании республиканцы будут стоять на том, что грубая сила - это именно то, что нужно стране, поскольку только она способна изменить Вашингтон. Тот факт, что республиканцы решили сделать ставку именно на это, говорит о том, что они знают, как получить сок из тех плодов, которые им дал Трамп.

Опираясь на благоприятную ситуацию на рынке труда, а также на то, что страна оказалась не тронута терроризмом, Трамп может просто усилить контраст между своими достижениями и неуправляемой толпой, с которой ему приходится бороться. Как только определятся с демократическим кандидатом, Трамп запустит классическую кампанию страха, чтобы демонизировать своего противника. Чем дольше Трамп будет говорить, что он не совершенен, тем проще его аргументу о том, что он просто лучше остальных, будет найти отклик у людей, готовых за него проголосовать.

Противники Трампа обрушатся на него с критикой, но они не входят в его целевую аудиторию. Трамп знает, что почти половина страны проголосует против него, поэтому он не намерен идти на уступки. Вместо этого Трамп может бросить все силы на то, чтобы улучшить явку среди своих сторонников. Он может прямо обратиться к тем 5?10% избирателей, чьи голоса могут предопределить исход выборов. Те граждане США, которые не поддерживают политику Трампа, но скептически относятся к импичменту, могут прийти к выводу, что дьявол, которого они знают, лучше дьявола, которого они не знают.

Недавние опросы общественного мнения показали, насколько важна эта группа. Эти опросы, проведенные при поддержке Сиенского колледжа и издания The New York Times, показали, что большинство избирателей в шести ключевых штатах поддержали расследование по импичменту, но выступили против смещения Трампа с занимаемой должности. Подобная ситуация имела место в каждом штате, в котором проводился опрос, в том числе в таких демократических штатах, как Мичиган и Пенсильвания. Задача Трампа состоит в том, чтобы убедить этих избирателей продолжать и дальше выступать против его смещения, а затем трансформировать это убеждение в возможную поддержку на выборах.

Признание собственных недостатков, даже косвенно, является ключевым элементом в рамках этих усилий. Не удивляйтесь, если президент превратит собственные недостатки в часть своих высказываний о предстоящих выборах. Все это, в сочетании с постоянным вниманием к насущным проблемах и призывами к сотрудничеству на фоне неизбежного оправдательного приговора со стороны Сената, может с легкостью смешать все карты демократам и ненавистникам Трампа, которые поверили в то, что наконец-то они поймали свою жертву.

Источник - REGNUM
Постоянный адрес статьи - https://centrasia.org/newsA.php?st=1572608520
Новости Казахстана
- Рабочий график главы государства
- Премьер-Министр А. Мамин провел переговоры с Премьер-Министром Нидерландов М. Рютте и принял участие в Казахстанско-нидерландском бизнес-форуме
- Постановление Правительства Республики Казахстан от 25 октября 2019 года №800
- Роман Скляр встретился с Чрезвычайным и Полномочным Послом США в РК Уильямом Х. Мозером
- Новое назначение
- Б. Сапарбаев обсудил вопросы подготовки к Олимпиаде-2020 в Токио
- Обеспеченность населения запасами угля по отношению к общему плану составляет 76,1%
- Рейтинги казахстанского ДО АО Банк ВТБ (Казахстан) подтверждены на уровне "ВВ+/В" в связи с по-прежнему предоставляемой поддержкой со стороны группы; прогноз - "Стабильный"
- Fitch подтвердило рейтинг компании Казахмыс "BB-", исключило рейтинг из списка RW "Негативный"
- Прогноз по рейтингам АО ДБ "Альфа-Банк" (Казахстан) пересмотрен на "Позитивный" ввиду устойчивости профиля рисков; рейтинги "ВВ-/В" подтверждены
 Перейти на версию с фреймами
  © CentrAsiaВверх  