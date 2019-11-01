 КРАСНЫЙ ЖЕЛТЫЙ ЗЕЛЕНЫЙ СИНИЙ
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Проблема исчезновения насекомых масштабнее, чем предполагалось, - Янник Вигет
16:45 01.11.2019

1 ноября 2019 г.
Янник Вигет | Tages-Anzeiger

"Новое исследование доказывает то, чего давно опасались эксперты и любители природы: количество и многообразие насекомых стремительно сокращается - и проблема их исчезновения масштабнее, чем предполагалось", - сообщает Tages-Anzeiger.

"Международная команда исследователей с участием Швейцарского научно-исследовательского института леса, снега и ландшафта (WSL) и Бернского университета изучила данные с 2008 по 2017 год и бьет тревогу: только за 10 лет исчезла треть всех видов насекомых, пишут экологи в научном журнале Nature".

Исследователи собрали около миллиона насекомых (почти 2,7 тыс. видов), встречающихся в 300 районах трех регионов Германии. Полностью исчезли преимущественно редкие виды насекомых. Наибольшее сокращение видового разнообразия насекомых ученые зафиксировали на территориях, находящихся в районах с сильно развитым сельским хозяйством, передает издание.

"На лугах количество обнаруженных видов сократилось на 34%. Обитающие здесь насекомые не могут преодолевать большие расстояния и избегать негативного влияния местной среды. Для них интенсивное использование территорий представляет большую проблему". Тем не менее, пока невозможно ответить на вопрос, какую роль играют потеря жизненного пространства или использование инсектицидов, отмечают ученые.

В лесах количество видов насекомых сократилось на 36%. Насекомые, согласно исследованию, исчезают как в используемых в лесном хозяйстве хвойных лесах, так и в заповедниках. Ученым еще предстоит узнать, связано ли это с распространением зоны обитания лесных насекомых на сельскохозяйственные районы или же с условиями обитания в лесах.

"Стремительно сокращается не только видовое разнообразие насекомых, но и их общее количество: биомасса насекомых в лесах уменьшилась за 10 лет на 41%. На лугах этот показатель оказался значительно выше и составил 67%".

"Мы не ожидали, что можно зафиксировать такое исчезновение всего лишь за десять лет, - говорит Вольфганг Вайссер, соавтор исследования. - Это пугает, но соответствует тому, о чем свидетельствуют все больше исследований", - передает Tages-Anzeiger.
Источник: Tages-Anzeiger

Источник - inopressa.ru
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