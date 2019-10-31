Год Белой Крысы: каким знакам зодиака повезет в 2020 году

18:34 01.11.2019

Год Белой Крысы: каким знакам зодиака повезет в 2020 году



На носу очень удачный год для всех. Стоит приготовиться заранее, чтобы не упустить свой счастливый шанс. Какие события полностью изменят вашу жизнь к лучшему в 2020 году расскажет этот гороскоп.



Как говорят астрологи, 2020 год будет очень удачным в сфере отношений. Те, кто одиноки смогут встретить свою любовь. А те, кто уже нашел свою любовь смогут укрепить и гармонизировать отношения.



В сфере финансов больше всего будет везти людям творческих профессий, а также тем, у кого свой бизнес. Те, кто работают в финансовой сфере смогут сделать большой рывок в карьере.



Овен



Неизвестно откуда, но вы получите заряд жизненных сил и мотивации. Вас ожидает настоящий большой успех, особенно тех, кто часто выходит из дома. Овнам рекомендуется находиться в центре общественного внимания, чтобы не упустить шанс улучшить то, что вы уже имеете. Финансовые вопросы будут решаться легко и быстро, а главное - цифры доходов ежемесячно расти.



Лев



У вас будет возможность уехать за границу, где сможете начать жизнь с чистого листа, причем очень эффективно и продуктивно. Новые горизонты откроют в вас новый потенциал, о котором ранее вы может даже и не догадывались. Вас ждет повышение в должности, взлет по карьерной лестнице, повышение заработной платы или, что еще лучше, собственное прибыльное дело. В личной жизни вас ждет настоящий переворот. Будучи мужчиной, вы наконец определитесь с выбором и сделаете предложение своей половинкой, а если вы женщина, вероятнее всего, вас позовут замуж. В случае, если вы одиноки, не расстраивайтесь, так как вторая половина полугодия уже подготовила вам сюрприз в виде новой, искренней любви.



Козерог



У Козерогов наконец наступает тот период жизни, к которому они стремятся на протяжении всей своей профессиональной деятельности. Уже в начале года вас ждут приятные новости, касающиеся недвижимости. Звезды настолько к вам расположены, что готовы "подарить" великолепную возможность приобрести дом, о котором вы мечтали. На личном фронте у вас все будет в порядке. Поддержка со стороны близких, в том числе и любимого человека, вам обеспечена.



Мария Майорова