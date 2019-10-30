Удастся ли РосМиротворцам навести порядок на севере Сирии? - Le Monde

18:49 01.11.2019

Нормализация под российским патронатом в северо-восточной Сирии не предотвращает столкновений

"В соответствии с соглашением между Москвой и Анкарой во вторник завершился отвод курдских вооруженных подразделений. Однако возникли столкновения между турецкой армией и силами Дамаска, в результате которых погибли шесть сирийских солдат", - пишут журналисты Le Monde Мари Жего и Аллан Каваль.



"(...) Конвой из трех машин, который включает в себя легкую бронетехнику и бронетранспортер с развевающимся под осенним ветром российским флагом, остановился на улице небольшого курдского города ад-Дербасийя, расположенного на погранпереходе.(...) В конце улицы, где остановились российские военные, над нейтральной зоной виднеется красный турецкий флаг. Там, в нескольких сотнях метров, можно разглядеть серо-зеленые силуэты вооруженных солдат турецкой армии", - пишут журналисты.- (...) Присутствие российских транспортных средств привлекает жителей небольшого курдского городка, которые живут в страхе перед возобновлением боевых действий".



"Уже несколько недель мы не могли подойти к этому кварталу, в нас стреляли турецкие снайперы! Русские принесли нам мир, мы очень рады видеть их здесь!" - с улыбкой признается молодой тридцатилетний курд, руководитель пункта по обмену валюты, идущий под руку со своим другом. (...). "Все это выше нашего разумения. Главное, чтобы турки больше не стреляли!"



"На севере Сирии один день мира - это уже много. Каждый день приносит свои заботы", - указывают авторы статьи.

"Срок, установленный для отвода сирийских курдских вооруженных подразделений из пограничных районов под угрозой возобновления наступления, начиная с 22 октября, согласно Сочинским соглашениям между Россией и Турцией, уже истек. Российская военная полиция в северо-восточной Сирии во вторник была усилена новым чеченским контингентом, теперь она патрулирует границу, вдоль которой также расставлены новые посты сирийской армии", - пишет Le Monde. - (...) В то же самое время, на расстоянии около пятидесяти километров, силы режима, союзника Москвы, потерпели значительные потери в ходе своих первых прямых столкновений с турецкими войсками".

"По данным Сирийской обсерватории по правам человека (OSDH), во вторник пять сирийских солдат были убиты в ходе турецкого "артиллерийского обстрела", а шестой был "казнен" протурецкими повстанцами возле деревни Аль-Асадия, расположенной менее чем в 10 км от границы. Эти боевые действия приписываются бригаде Султана Мурада, состоящей из вооруженных туркменских джихадистов, обученных и оплаченных Турцией. Во время этих столкновений протурецкие военнослужащие местных формирований захватили 14 сирийских солдат. Информация поступила из твита министерства обороны Турции, согласно которому повстанцы держат в заложниках в общей сложности 18 сирийских солдат", - пишет Le Monde.



"Смертоносные столкновения во вторник не повлекли за собой ни заявления, ни комментария, ни одной строчки в СМИ Анкары и Москвы", - отмечают Жего и Каваль.

"Российский президент Владимир Путин и турецкий президент Реджеп Тайип Эрдоган в разгар реализации своего "стратегического партнерства" склонны верить в соглашение, подписанное ими 22 октября", - говорится в статье. - (...) Курдские вооруженные подразделения в точности его соблюдают. Во вторник Кремль сообщил президентскому дворцу в Анкаре, что их отвод состоялся (...). Необходимо было доставить удовольствие турецкому союзнику, уязвленному переговорами по видеоконференцсвязи через Skype, которые министр обороны Сергей Шойгу провел в последние дни с Мазлумом Кобане Абдо, главнокомандующим "Сирийскими демократическими силами", чтобы обсудить отвод войск. Этот эпизод показали по российскому телевидению, что вызвало гнев со стороны комментаторов в турецкой прессе, разочарованных подобным контактом "с террористом".

"В понедельник в Анкаре начались российско-турецкие переговоры, где обсуждаются вопросы совместного патрулирования между военными.(...) Осталось лишь убедиться в их эффективности, - считают журналисты. - На местах происходит множество стычек, несмотря на объявленное, но так и не осуществленное прекращение наступления Турции начиная с 9 октября. По мере продвижения сирийских проправительственных сил они вступают в контакт с турецкой армией и ее сирийскими наемниками, стремящимися с ними схватиться".

"В то время как турки и их сирийские союзники имеют в своем распоряжении тяжелую артиллерию, авиационную поддержку, беспилотники, силы Дамаска - "пограничники" согласно условиям Сочинского соглашения - оказываются довольно беспомощными. Россия не предоставляет им никакого прикрытия с воздуха, оставляя полное господство в воздухе Турции", - резюмируют авторы статьи.

30 октября 2019 г.

Мари Жего и Аллан Каваль | Le Monde