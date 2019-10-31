Митрополит Цаава обвинил Грузинского Патриарха Илию II в мужеложестве

18:54 01.11.2019

Скандал в Грузинской православной церкви

Исключенный из Синода митрополит обвинил патриарха в грехе мужеложства



В четверг 31 октября на заседании Священного Синода Грузинской православной церкви митрополит Чкондидский Петре (Цаава) был исключен из состава синода и насильно выведен из помещения после того, как обвинил патриарха Илью Второго в мужеложстве.



"Сегодня Священный синод принял беспрецедентное решение. Лично патриарх, председатель синода, несправедливо разжаловал меня в архиереи. Причина - раскрытие в грузинской церкви греха мужеложства", - передает слова бывшего митрополита РИА "Новости".

На вопрос о том, кого конкретно обвинил в мужеложстве он ответил: "Председателя синода". Петре настаивает на обвинениях, и обещает подтвердить их свидетельскими показаниями.



Обвинения в адрес патриарха вызвали бурную реакцию в Грузии, где церковь пользуется большим авторитетом. Грузинские политики встали на защиту патриарха.

Премьер-министр Грузии Георгий Гахария назвал случившееся "атакой на государственность". "Патриарх Грузии Илья Второй является символом духовности нашей страны, нашего прошлого, настоящего и будущего", – заявил он.



Вице-спикер парламента от партии "Альянс патриотов" Ирма Инашвили увидела в случившемся происки бывшего президента Михаила Саакашвили, который, по ее мнению, строит планы по разрушению ГПЦ. "Псевдолибералы атакуют православие по всему миру, в том числе в Грузии", - сказала она.