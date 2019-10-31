 КРАСНЫЙ ЖЕЛТЫЙ ЗЕЛЕНЫЙ СИНИЙ
 Архив | Страны | Персоны | Каталог | Новости | Дискуссии | Анекдоты | Контакты | PDAFacebook  RSS  
 | ЦентрАзия | Афганистан | Казахстан | Кыргызстан | Таджикистан | Туркменистан | Узбекистан |
ЦентрАзия
  Новости и события
| 
Пятница, 01.11.2019
20:06  Авто подорожает? Кыргызстан не получил льготы от ЕАЭС
20:03  Китай получил от ВТО разрешение на введение ответных пошлин на товары из США
19:58  Евразийский евро на пороге, - А.Разуваев
19:57  Strategist: КНР знает цену господства в редкоземельной промышленности
19:55  "Арабская осень" на Ближнем Востоке: иранская защита и саудовский гамбит
19:53  США могут потерять Турцию, - С.Тарасов
19:51  Россия - незаменимая страна на БлВостоке, - Юджин Румер

19:50  Киргизия: идеологическая диверсия с оглядкой на Запад, - С.Кожемякин
19:49  Великодержавная неадекватность: что стоит за "исключительностью" США, - Р.Хубиев
19:15  КирПремьер Абылгазиев ведет в Ташкенте пограничные переговоры с Ш.Мирзиеевым
18:54  Митрополит Цаава обвинил Грузинского Патриарха Илию II в мужеложестве
18:49  Удастся ли РосМиротворцам навести порядок на севере Сирии? - Le Monde
18:43  Гонконг: начало конца? - Le Temps
18:34  Год Белой Крысы: каким знакам зодиака повезет в 2020 году
16:45  Проблема исчезновения насекомых масштабнее, чем предполагалось, - Янник Вигет
14:58  У Казахстана новые послы: в Китае - Габит Койшыбаев, в Латвии - Тимур Приметов и в Болгарии - Темиртай Избастин
14:42  Washington Post: предвыборная стратегия Трампа может опрокинуть демократов
14:39  Последний китайский император Пу И и его "любови": от поварихи Маруси до племянника Сюй-Сюя (история)
14:37  В Бишкеке жестоко избит директор "Кыргызкомур" Канатбек Аширбаев
13:56  Паспортный скандал в Киргизии продолжается. Литовская фирма "Гарсу Пасаулис" грозит арбитражным судом
11:18  Индийский Кашмир официально разделен: региону обещано "лучезарное будущее"
10:27  Военные эпопеи полковника Каддафи. Как Ливия стала генератором конфликтов, - А.Храмчихин
10:24  Китайский бизнес погружается в пессимизм. Экономика Поднебесной грозит миру новой рецессией, - "НГ"
10:20  Стерилизация населения Земли c помощью ГМО начинается, - Ф.Энгдаль
10:15  Кирпичи от разрушенных отношений США и Турции полетят во все стороны, - Д.Рой
10:10  Танки открывают путь бизнесу. Битва за Африку продолжается, - Виктор Баранец
09:46  Назначен новый председатель Комитета геодезии и картографии Казахстана - Сергазы Омаш
09:37  БишкекСуд опротестовал "избрание" Асанакунова главой Федерации КырПрофсоюзов
09:22  Закон не писан... Бизнес-империя экс-спикера КырПарламента Турсунбекова
09:05  Десоветизация. Как в Кыргызстане пытаются оправдать фашизм и басмачество, - 24.kg
09:02  США превращают провинцию Дейр-эз-Зор в плацдарм против Дамаска, - Д.Седов
08:41  Разборки в РосСрамТВ: хохотун Светлаков обвинил Эрнста (1-й канал) в цензуре
08:24  У сына бывшего КырПрезидента Атамбаева Сейитбека отбирают бизнес - ОсОО "Автомаш-Энерго"
07:26  Американского миллиардера-педофила Эпштейна убили в тюрьме, - доктор Баден
01:31  Расходы на Жогорку Кенеш. Сколько Кыр-казна тратит на депутатов
01:30  Битва за рунет. Капитализация "Яндекса" упала от одних общественных слушаний
01:26  Если кыргызы забудут о тоях…
Четверг, 31.10.2019
19:56  Пекин осваивает Горный Бадахшан. Таджикистан становится сателлитом КНР, - В.Панфилова
19:54  Признанием геноцида армян Вашингтон придавил Эрдогана, - Ю.Симонян
19:53  Алина, час - $100, анал - табу... УкрДепутат Яременко пытался заказать проститутку в Раду
18:59  Оренбург как новый символ России, - Д.Михайлин
18:58  Когда отреставрируют дом первого мэра Бишкека Терентьева
18:56  Российские паспорта для Донбасса: свет в конце туннеля
18:47  Осман Памукоглу: Третья мировая неизбежна. Россия и США объединятся против Китая
18:44  В Афгане никак не могут сосчитать голоса през-выборов 29/09
18:42  В Узбекистане установили штрафы за противодействие сотрудникам Нацгвардии
16:27  Террористическая миграция в ЦентрАзии: Кыргызстан и Таджикистан окажутся под ударом
15:34  Кабул предложил свою стратегию достижения мира в Афганистане, - А.Серенко
14:50  Найманы - тюрки, а не монголы (история ЦА-племен)
14:46  Как спецназ Delta проводил в Идлибе операцию по ликвидации главы ИГ* аль-Багдади (видео)
14:43  Закрыть китайские концлагеря в Синьцзяне! Протестующие осадили Алматинский офис КазМИД
Архив
  © CentrAsiaВверх  
    ЦентрАзия   | 
Митрополит Цаава обвинил Грузинского Патриарха Илию II в мужеложестве
18:54 01.11.2019

Скандал в Грузинской православной церкви
Исключенный из Синода митрополит обвинил патриарха в грехе мужеложства

В четверг 31 октября на заседании Священного Синода Грузинской православной церкви митрополит Чкондидский Петре (Цаава) был исключен из состава синода и насильно выведен из помещения после того, как обвинил патриарха Илью Второго в мужеложстве.

"Сегодня Священный синод принял беспрецедентное решение. Лично патриарх, председатель синода, несправедливо разжаловал меня в архиереи. Причина - раскрытие в грузинской церкви греха мужеложства", - передает слова бывшего митрополита РИА "Новости".
На вопрос о том, кого конкретно обвинил в мужеложстве он ответил: "Председателя синода". Петре настаивает на обвинениях, и обещает подтвердить их свидетельскими показаниями.

Обвинения в адрес патриарха вызвали бурную реакцию в Грузии, где церковь пользуется большим авторитетом. Грузинские политики встали на защиту патриарха.
Премьер-министр Грузии Георгий Гахария назвал случившееся "атакой на государственность". "Патриарх Грузии Илья Второй является символом духовности нашей страны, нашего прошлого, настоящего и будущего", – заявил он.

Вице-спикер парламента от партии "Альянс патриотов" Ирма Инашвили увидела в случившемся происки бывшего президента Михаила Саакашвили, который, по ее мнению, строит планы по разрушению ГПЦ. "Псевдолибералы атакуют православие по всему миру, в том числе в Грузии", - сказала она.

Источник - iarex.ru
Постоянный адрес статьи - https://centrasia.org/newsA.php?st=1572623640
Новости Казахстана
- Рабочий график главы государства
- Премьер-Министр А. Мамин провел переговоры с Премьер-Министром Нидерландов М. Рютте и принял участие в Казахстанско-нидерландском бизнес-форуме
- Постановление Правительства Республики Казахстан от 25 октября 2019 года №800
- Роман Скляр встретился с Чрезвычайным и Полномочным Послом США в РК Уильямом Х. Мозером
- Новое назначение
- Б. Сапарбаев обсудил вопросы подготовки к Олимпиаде-2020 в Токио
- Обеспеченность населения запасами угля по отношению к общему плану составляет 76,1%
- Рейтинги казахстанского ДО АО Банк ВТБ (Казахстан) подтверждены на уровне "ВВ+/В" в связи с по-прежнему предоставляемой поддержкой со стороны группы; прогноз - "Стабильный"
- Fitch подтвердило рейтинг компании Казахмыс "BB-", исключило рейтинг из списка RW "Негативный"
- Прогноз по рейтингам АО ДБ "Альфа-Банк" (Казахстан) пересмотрен на "Позитивный" ввиду устойчивости профиля рисков; рейтинги "ВВ-/В" подтверждены
 Перейти на версию с фреймами
  © CentrAsiaВверх  