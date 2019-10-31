Киргизия: идеологическая диверсия с оглядкой на Запад, - С.Кожемякин

19:50 01.11.2019

Киргизия: идеологическая диверсия с оглядкой на Запад



В Киргизии предлагают реабилитировать и возвести в ранг героев преступников, осужденных при Советской власти. Это следует из законопроекта, инициированного депутатами парламента. "Жертвами репрессий" в случае его принятия станут не только басмачи и террористы, но и обыкновенные взяточники и воры.



Вот уже почти тридцать лет антисоветизм и антикоммунизм являются официальными идеологическими доктринами большинства бывших республик СССР. Новые, "демократические", элиты видят в них опору своего господства. Как огня, боятся они возвращения социалистического общества, ведь в таком случае им придется отвечать за содеянное: чиновнику - за антинародные реформы, нищету населения и коррупцию, капиталисту - за нечестно нажитые миллионы.



Поэтому правда о советском прошлом извращается всеми возможными способами. В этом кривом зеркале достижения социализма почти не видны или переиначены до неузнаваемости. Ошибки же раздуваются до гигантских размеров и возводятся в ранг основополагающих принципов.



В войне с историей у местных правителей есть влиятельные союзники, не меньше их заинтересованные в очернении советской эпохи. Это выражающие волю глобального капитала западные державы. Суть их мотивов видна на примере Украины, Грузии и республик Прибалтики. Безудержный антисоветизм подготовил почву для превращения этих государств в послушных исполнителей чужой воли.



Другие республики, пусть и с разными скоростями, движутся в том же роковом направлении. Киргизия - не исключение, хотя до недавних пор ее власти не решались на слишком открытую антисоветскую пропаганду. Связано это было с тем, что большинство населения, судя по опросам, считает жизнь при социалистическом строе лучше, чем при буржуазном. Такого мнения придерживаются не только пожилые люди, но и почти 40 процентов молодежи в возрасте 18-24 лет.



Скорее всего, это и вынудило власти и стоящие за ними силы перейти к идеологическим атакам. Два года назад тогдашний президент Киргизии Алмазбек Атамбаев подписал указ об отмене официального празднования Дня Великой Октябрьской социалистической революции. Вместо него были установлены так называемые дни истории и памяти предков, во время которых поминаются в том числе жертвы "политических репрессий". Тогда же глава государства предложил переименовать пик Ленина в пик Манаса. Цинизма этим шагам придало то, что они были сделаны в преддверии 100-летия Великого Октября.



Сейчас руководство страны пошло еще дальше. На общественное обсуждение вынесен законопроект, предусматривающий внесение поправок в ряд нормативных актов. Касаются они реабилитации репрессированных граждан и инициированы шестнадцатью депутатами от всех (!) шести фракций. Одно это указывает на то, что перед нами не блажь отдельных политиков, решивших напомнить о себе скандальной выходкой, а глубоко продуманный шаг, отношение к которому имеет вся система власти Киргизии.



На первый взгляд, депутатская затея является довольно странной. Во-первых, еще с 1994 года в стране действует закон "О правах и гарантиях реабилитированных граждан, пострадавших в результате репрессий за политические и религиозные убеждения, по социальным, национальным и другим признакам". Он определяет порядок реабилитации и перечисляет гарантии и льготы граждан, подвергшихся политическим репрессиям. Например, они имеют право на единовременную денежную компенсацию, первоочередное получение жилья и т.д.



Во-вторых, начатая в 1950-е годы реабилитация завершилась 20 лет назад. В 1999 году Верховный суд Киргизии рассмотрел последние дела о репрессированных, а органы госбезопасности завершили к этому времени пересмотр дел граждан, осужденных по 58-й статье, и передали их прокуратуре для решения вопроса о реабилитации. Этот процесс, к слову, позволил установить точное число "незаконно осужденных". Вопреки раздававшимся утверждениям о "десятках тысяч расстрелянных", общее число признанных виновными в контрреволюционных преступлениях жителей республики не превышает 22 тысячи. Среди них есть и изменники, воевавшие в Туркестанском легионе фашистского вермахта, и люди, осужденные за межнациональную и межрелигиозную вражду. Запросы на их реабилитацию были отклонены даже в постсоветской Киргизии.



ЧТО ЖЕ заставило власть вернуться к проблеме, в которой, казалось, давно поставлена точка? Ответ на этот вопрос мы попытались найти в справке-обосновании к проекту закона. Его авторы не пожалели красок, превратив юридический документ в настоящий антисоветский памфлет. "…По мере поступательного изучения архивных материалов тех лет, свидетельств и документов постепенно приходит осознание колоссальности масштабов, размаха и всеохватности повсеместной репрессивной деятельности, - заявляют они. - Исследователей, ученых, историков и гражданских активистов в разных странах все более и более продолжают поражать вновь вскрывающиеся бесчисленные факты и документы, свидетельствующие о всеобъемлющем и тотальном характере многолетней активной репрессивной работы… практически составлявшей основное содержание внутренней государственной политики тех лет. Это был, по сути, безудержный государственный политический террор, затронувший все слои общества, все категории граждан, в той или иной мере, прямо или косвенно - практически каждую семью".



Неспособность существующего законодательства "охватить все категории жертв политических репрессий, все виды и случаи изощренного применения мер репрессивного характера" инициаторы назвали главной причиной внесения поправок. Утверждается, например, что число репрессированных "по политическим мотивам" в республике было намного больше. Авторы на полном серьезе заявляют, что неугодных лиц намеренно обвиняли в общеуголовных преступлениях: кражах, контрабанде, хищениях и т.д. "…Использовался самый широкий спектр применимых статей на усмотрение конкретного следователя или оперативного работника, лишь бы перевыполнить "план", так как его недовыполнение, в свою очередь, нередко влекло репрессии уже к исполнителям", - уверяют депутаты.



Далее авторы законопроекта предлагают сузить число преступлений, виновники которых не подлежат реабилитации. Аргументация тут аналогичная: дескать, несчастных просто оговаривали, приписывая им измену Родине, терроризм и диверсии. "Такие лица подлежат реабилитации наравне с осужденными за антисоветскую пропаганду и агитацию… потому что каждому из них было отказано в юридической защите", - требуют парламентарии.



Также документом предусматривается расширение круга лиц, имеющих право обращаться с заявлением о реабилитации. Помимо прямых родственников, в их число могут быть включены посторонние люди и общественные организации. Признавать людей жертвами репрессий будет специальная комиссия, формируемая парламентом из числа историков, работников неправительственных правозащитных организаций, органов прокуратуры и т.д.



Комиссии при этом должен быть предоставлен полный доступ к архивным материалам. Завершается справка следующей пафосной тирадой: "принятие… законопроекта позволит утвердить историческую справедливость по событиям 1918-1953 годов, восстановить доброе имя многих граждан Киргизстана, подвергшихся вопиюще антиправовым массовым репрессиям в годы "красного террора" и сталинских репрессий. Это будет и покаяние государства перед их памятью. Мы сможем сделать значительный шаг к незыблемости открытого общества и государства.... Только такое общество способно построить справедливое государство, уважающее права и свободы гражданина и человека".



Если отбросить этот словесный сор, то картина вырисовывается самая удивительная. Невинными "жертвами коммунизма" становятся почти все категории преступников. В самом проекте закона об этом говорится открыто. Из перечня преступлений, не подпадающих под реабилитацию, исключены шпионаж, диверсии, саботаж, вредительство, террористические акты. Сужается и понятие "измена Родине". Под таковой предлагается понимать лишь полностью доказанные случаи перехода военнослужащих на сторону врага во время Великой Отечественной войны.



ДАЛЬШЕ - больше. В законопроекте перечисляются статьи Уголовного кодекса РСФСР (он действовал на территории Киргизии до 1961 года), нарушения которых "признаются не содержащими общественной опасности". Виновные же в их совершении "реабилитируются независимо от фактической обоснованности обвинения". Что же это за преступления? Помимо всей 58-й статьи, к ним отнесены бандитизм, кража, незаконный переход границы, неплатеж налогов и сборов, уклонение от военной службы, подделка документов, побег из-под стражи, злоупотребление властью и служебным положением, в том числе растрата и получение взятки, изготовление и хранение взрывчатых веществ и огнестрельного оружия и многие другие деяния.



Кроме того, законопроект содержит список документов, любые решения по которым "являются признаками политических репрессий". Среди них указания Реввоенсовета Туркестанского фронта по вопросам борьбы с басмачеством (1919-1924 годы), постановления ЦИК и СНК Киргизской АССР о борьбе с байством и кулачеством, указ Президиума Верховного Совета СССР "Об ответственности рабочих и служащих предприятий военной промышленности за самовольный уход с предприятий" от 26 декабря 1941 года и т.д. - всего более двадцати актов и решений.



Максимально расширив саму сферу понятия "политических репрессий", власти Киргизии готовят почву для мощной антисоветской и антикоммунистической кампании. Тем самым они хотят отвлечь внимание граждан от насущных социально-экономических проблем и нанести удар по левым, просоветским настроениям в обществе.



Очевидна также связь инициаторов законопроекта с зарубежными силами и прозападными неправительственными организациями внутри страны. Так, в самом начале справки-обоснования указывается на то, что "совершенствование законодательства о реабилитации репрессированных" проистекает из обязательств Бишкека перед международным партнерством "Открытое правительство". Его основателями являются США, Великобритания и ряд других, в основном западных, стран. В отношении инициативы неоднократно звучали обвинения во вмешательстве во внутренние дела суверенных государств.



В разработке законопроекта участвовала исследовательская группа "Эсимде", провозгласившая своей миссией "изучение и осмысление "белых пятен" истории XX века" и делающая упор на разоблачение "сталинских репрессий". Сама группа является проектом аналитического центра "Полис Азия", который тесно сотрудничает с возглавляемым Джорджем Соросом фондом "Открытое общество".



Наконец, авторы документа постоянно ссылаются на опыт Тбилиси и Киева, ставя в пример украинский закон "О реабилитации жертв репрессий коммунистического тоталитарного режима 1917-1991 годов". Принятый в прошлом году, он открыл путь для реабилитации бандеровских преступников. Так, недавно на основании этого акта был признан незаконным вынесенный в 1951 году приговор в отношении члена ОУН* Ивана Мирона.



Пытаясь заслужить похвалу западных партнеров, вряд ли случайно именно в эти дни правительство обратилось к Всемирному банку с просьбой дополнительно выделить 110 млн долл. - власти республики искушают судьбу. К многочисленным трещинам, которыми покрыто общество, они добавляют еще одну, может быть, самую опасную. О последствиях сами чиновники, возможно, не задумываются. Но их прекрасно просчитали силы, которые находятся далеко от Киргизии.



Сергей Кожемякин