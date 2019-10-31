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"Арабская осень" на Ближнем Востоке: иранская защита и саудовский гамбит
19:55 01.11.2019

Бурные события в двух странах Ближнего Востока дают основания говорить о, возможно, новом феномене в арабском мире после известных потрясений на рубеже 2010?2011 годов. За "арабской весной" на регион надвинулась "арабская осень", которая едва ли ограничится двумя странами - Ираком и Ливаном.

Обстановка в Ираке остается крайне взрывоопасной. В Багдаде и южных городах страны проходят массовые антиправительственные выступления, сопровождаемые насилием. Жертвами столкновений с армией и силами безопасности стали свыше 250 человек, более 8?000 получили ранения различной степени тяжести. Участники иракского протеста требуют отставки правительства Аделя Абделя Махди и проведения новых парламентских выборов. Демонстранты протестуют против ухудшения условий жизни, роста безработицы и повсеместной коррупции в органах власти. В ряде случаев выступления проходят под антииранскими лозунгами. Протестующие жгут здания местных администраций и госучреждений, политических партий и военизированных формирований. Власти ввели комендантский час в южных провинциях, где антиправительственные выступления носят наиболее радикальный характер и сопровождаются десятками человеческих жертв.

Массовые антиправительственные выступления не прекращаются и в Ливане. Протесты начались 17 октября после того, как правительство объявило о введении новых налогов на табак, бензин и звонки по WhatsApp. Столкнувшись с резко негативной реакцией граждан, правительство Саада Харири немедленно отменило свои налоговые инициативы, но это не остановило протест. Не помог и предложенный кабинетом Харири 21 октября пакет реформ. Манифестанты продолжили добиваться отставки ливанского премьера, указывая, что борьбу с "тотальной коррупцией" он должен начать с самого себя. Как результат, 29 октября Саад Харири подал в отставку, открыв дорогу для проведения в стране досрочных парламентских выборов.

В отличие от действий иракских властей, правительство Ливана не решилось на жесткие меры в отношении участников протестных акций. Ливанские власти заявили, что не собираются вводить в стране чрезвычайное положение. Вместе с тем они назвали недопустимым перекрытие автотрасс на въездах в Бейрут и другие крупные города. Для обеспечения безопасности и разблокирования дорог кабинет Харири широко использовал армию. Имели место столкновения демонстрантов с военными в ходе действий последних по деблокаде транспортных коммуникаций.

В целом, по оценке наблюдателей, для нынешних событий в Ливане показателен межобщинный характер демонстраций. Отмечается, что христиане и мусульмане, шииты, сунниты и друзы, размахивают ливанскими национальными флагами, а не партийными лозунгами, обычно выставляемыми во время манифестаций.

Тем не менее, несмотря на определенную специфику ситуации в Ливане, в обоих протестах - иракском и ливанском - западные эксперты главной "проигравшей" стороной называют Иран. В Ираке зафиксированы столкновения между протестующими и представителями проиранских военизированных формирований, созданных в 2014 году для борьбы с террористической группировкой ДАИШ ("Исламское государство", ИГ, ИГИЛ - запрещена в России). Добровольческие отряды не расформированы по итогам разгрома ИГ в Ираке и они не были интегрированы в ряды регулярной армии и сил безопасности арабской республики, хотя такие попытки предпринимались еще при предыдущем правительстве во главе с Хайдером аль-Абади.

25 октября в южном городе Эль-Амара (провинция Мейсан) произошло нападение на местное отделение "Асаиб Ахль аль-Хак" (одна из группировок в "зонтичной" структуре под общим названием "Силы народной мобилизаци" ["Хашд аль-Шааби"]). Охранники открыли огонь по нападавшим, которые пытались поджечь офис группировки.

Недовольство в адрес проиранских "прокси" (Тегеран принял самое деятельное участие в период формирования военизированных подразделений "Хашд аль-Шааби" и по праву гордится самым серьезным вкладом в дело разгрома ИГ на иракской территории) во многом производно от общего негатива, направленного в сторону центрального правительства в Багдаде. "Шиитская милиция", как зачастую называют такие формирования, стала своеобразным "государством в государстве" со своей армией и службами безопасности, она обзавелась собственным бизнесом. Поэтому обвинения по части пропитанного коррупцией "режима" премьер-министра Махди направлены и против всесильного ополчения.

В Ливане иная ситуация, отличающаяся от иракского бунта прежде всего на порядок меньшим насилием. Там все намного спокойней и по-средиземноморски цивильнее. Но и в этой небольшой арабской республике ключевым сюжетом протеста выступает выброс копившегося годами социально-экономического недовольства, обвинений местного правительства в "тотальной коррупции". И тот же опосредованный вызов в адрес Ирана.

Дело в том, что ливанское шиитское движение "Хизбалла" ("Партия Аллаха") изначально не поддержало массовые протесты, несмотря на то, что у власти находилось правительство суннитского политика Саада Харири, имеющего к тому же традиционно тесные связи с Саудовской Аравией. "Хизбалла" по итогам последних выборов в Ливане, прошедших в мае 2018 года, получила тринадцать мест в парламенте страны и три министерских портфеля. Кроме того, при самой активной поддержке ведущей организации ливанских шиитов президентом арабской республики три года назад, 31 октября 2016 г., стал христианин-маронит (как того требует Конституция Ливана) Мишель Аун. Новых выборов, а значит, и шага в неизвестность "Партия Аллаха" явно не желала. А потому она принялась клеймить организаторов протеста в связях с враждебными внешними силами, которые расшатывают устойчивость как ливанского государства в целом, так и политических позиций "Хизбаллы" в частности. Дело дошло до того, что в какой-то момент боевики "Хизбаллы" попытались "пресечь" акции внутренних "враждебных элементов", и ливанской армии пришлось даже защищать демонстрантов от столкновений с "бригадами мотоциклистов" организации шейха Хасана Насраллы.

В минувшую пятницу Насралла произнес вторую речь с начала протестов, предупредив, что отставка правительства Харири приведет к тому, что страна погрузится в хаос, за которым может последовать и новая гражданская война.

"Хизбалла" находится в "сложной и деликатной" ситуации, говорят аналитики. Амаль Саад, профессор политологии в Ливанском университете, в беседе с катарским телеканалом "Аль-Джазира" отметил, что даже ливанцы в районах с преимущественно шиитским населением стали относиться к "Партии Аллаха" с предубеждением из-за того, что она, став после прошлогодних выборов частью государственной системы, не приложила достаточных усилий для изменения тяжелой социально-экономической ситуации в стране.

"Подавляющее большинство шиитов обвиняют спикера парламента Наби Берри, лидера (шиитского) движения „Амаль" (союзника „Хизбаллы". - Ред.), в коррупции, связанной с кражей государственных средств. Его жена чрезвычайно богата, так же богата, как и сам (Саад) Харири, - говорит ливанский политолог. - Люди критикуют „Хизбаллу" за то, что она не останавливает коррупцию, потому что Берри является главным союзником Насраллы, а „Хизбалла" не сделала ничего, чтобы привлечь Берри к ответственности или привлечь к ответственности других ее партнеров в правительстве".

Шиитский дуэт "Хизбалла" и "Амаль", а также их союзники были самыми большими победителями на парламентских выборах в мае 2018 года, напомнил Саад.

Лина Хатиб, руководитель программы по Ближнему Востоку и Северной Африке в британском аналитическом центре Chatham House, рассматривает речи шейха Насраллы как попытку дискредитировать протестное движение.

"Когда делаются подобные заявления, предупреждающие о политическом вакууме, хаосе и гражданской войне, они указывают не на реальные ожидания „Хизбаллы", а на ее больший дискомфорт (из-за протестов)", - полагает она.

По мнению Амаля Саада, существует "подлинная" обеспокоенность тем, что США, Саудовская Аравия и Израиль могут использовать политический вакуум и это негативно повлияет на позиции "Партии Аллаха" и ее традиционную идеологию сопротивления враждебным силам в Ближневосточном регионе.

"Идея сопротивления всегда диктовала „Хизбалле" политический выбор. Движение всегда подчиняло свою политическую выгоду этой идее, - говорит собеседник „Аль-Джазиры". - И именно поэтому „Хизбалла" всегда заключала союзы с „Амаль"".

Обвинения во внешней руке, которая направляет внутренний протест в нужное ей русло, озвучиваются и властями в Багдаде. На прошлой неделе в Ираке была приостановлена деятельность двух саудовских телеканалов - Al Arabiya и Al Hadath. Как сообщается на сайте "Аль-Арабии", власти в Багдаде обосновали свое решение отсутствием у телеканалов лицензии. Иракская полиция организовала рейд в офисы телеканалов, потребовав прекращения журналистской деятельности. Тем временем источники в Багдаде не исключают, что одной из причин приостановки вещания каналов являются новостные сюжеты о протестных акциях в иракских городах.

Призывы к смене правительства в Ираке идут вразрез интересам Ирана в соседней стране и озвучиваются политиками, которые находятся в крайне напряженных отношениях с Тегераном. Так, лидер крупнейшего политического блока "Аль-Сайрун" ("Революционеры за реформы") в парламенте Ирака Муктада ас-Садр 28 октября призвал премьер-министра страны Махди подать в отставку и объявить о досрочных парламентских выборах, которые прошли бы "под контролем Организации Объединенных Наций".

По словам ас-Садра, он и стоящая за ним политическая сила уходят в оппозицию, пока не будут выполнены требования антиправительственных демонстрантов. Блок "Аль-Сайрун" выступил ранее с заявлением, в котором указал, что отказывается от поддержки действующего премьер-министра. Ас-Садр 28 октября обратился к главе правительства со следующим призывом: "Не защищай коррупционеров. Не подавляйте людей". Вместе с тем он призвал Махди подать в отставку и согласиться на проведение досрочных парламентских выборов.

Когда Махди ответил ему отказом, ас-Садр обратился за поддержкой к партнеру в парламенте Хади аль-Амери, лидеру блока "Фатах" ("Завоевание"). Поздно вечером 29 октября аль-Амери опубликовал заявление, в котором дал согласие работать над отстранением Махди. "Мы будем работать вместе (с Муктадой ас-Садром. - Ред.), чтобы защитить интересы иракского народа и спасти нацию в соответствии с общественными благами", - говорилось в заявлении Хади аль-Амери.

Этим оба политика, которые еще совсем недавно считались союзниками премьера Махди, не ограничились. Ас-Садр публично предупредил главу правительства, что страна может превратиться в "еще одну Сирию или Йемен", если он в ближайшее время не подаст в отставку.

Хотя Муктада ас-Садр является представителем шиитского большинства Ирака, он прежде всего арабский националист, ранее вступавший в консультации с властями Саудовской Аравии и других антагонистов Ирана в регионе. Это не может не раздражать Тегеран, где самым тщательным образом следят за развитием событий в Ираке и Ливане, делая соответствующие выводы.

В проповеди 1 ноября, в день пятничной молитвы, духовный лидер иракских шиитов великий аятолла Али аль-Систани, обращаясь к гражданам через своего представителя в священном для шиитов городе Кербеле, вновь предупредил об угрозе "гражданского конфликта, хаоса и разрушений", если правоохранительные органы или военизированные формирования приступят к силовому подавлению протестов. По мнению комментаторов, аль-Систани намекнул и на закулисную роль Ирана в поддержке действующего правительства Махди.

"Ни один человек, ни группа, ни сторона, ни какое-либо региональное или внерегиональное государство не могут посягать на волю иракцев или навязывать им свое мнение", - говорится в послании великого аятоллы.

По данным СМИ, ранее на этой неделе с конфиденциальным визитом в Багдаде побывал командующий силами спецназначения "Кодс" в составе Корпуса стражей Исламской революции (КСИР) Ирана Касем Сулеймани. Легендарный иранский генерал, как утверждается, провел ряд "тайных встреч", во время которых "давал советы" по преодолению нынешнего политического кризиса в Ираке.

Накануне, 31 октября, президент Ирака Бархам Салех заявил, что премьер Махди готов уйти в отставку, если основные фракции парламента смогут договориться о его замене другим главой правительства.

По данным западных СМИ, официальные лица США, имена которых не указываются (по всей видимости, это сотрудники Госдепартамента и/или ЦРУ), посетили Бейрут в сентябре, за считаные недели до начала протестов. Основной посыл американских эмиссаров состоял в том, что Ливан ожидают "негативные развития", если правительство в Бейруте не предпримет решительных шагов для "обуздания" организации шейха Насраллы. О том, что кабинет Харири может столкнуться с санкциями США из-за его "бездеятельности" в отношении засилия "Партии Аллаха" в ливанской государственной системе, во время своего мартовского визита в арабскую республику до сведения тамошнего руководства весьма прозрачно доводил лично нынешний госсекретарь и бывший директор ЦРУ Майк Помпео.

Глава Госдепа 22 марта призвал власти и народ арабской республики противостоять "преступности, террору и угрозам" со стороны "Хизбаллы". Представители ливанского правительства тогда решительно отвергли резкие выпады руководителя американской дипломатии. Стоя рядом с Помпео на совместной пресс-конференции в Бейруте, министр иностранных дел Ливана Джебран Басиль отметил, что ведущая партия ливанских шиитов "не является террористической организацией и была избрана народом". Помпео, однако, продолжил упорствовать, предупреждая, что "ливанский народ стоит перед выбором: смело двигаться вперед или позволить темным амбициям Ирана и „Хизбаллы" диктовать свое будущее". Шеф Госдепа при этом добавил, что США будут продолжать использовать "все мирные средства", чтобы обуздать "Хизбаллу" и влияние Ирана на Ливан.

События в Ираке и Ливане не следует считать 100-процентной заготовкой Соединенных Штатов и их ближневосточных союзников, направленной на подрыв региональных позиций Ирана. Внутренние причины волнений в обеих арабских республиках налицо. Другой вопрос, что определенным внешним силам удается канализировать это недовольство в выгодное им русло, демонизируя Тегеран и его "сателлитов" в регионе. Это очень похоже на попытку перехвата инициативы у Ирана, которой он с недавнего времени уверенно завладел.

Как ранее указывало EADaily, иранцы фактически перенесли военные операции в рамках гибридной и опосредованной войны (proxy war) на саудовскую территорию. Политика сдерживания Исламской Республики вдали от границ Королевства Саудовская Аравия (КСА) с проведением операций в узловых точках proxy war (Йемен, Ливан, отчасти Сирия и Ирак) начала давать сбои. К тому же Тегеран продемонстрировал уязвимость Эр-Рияда не за сотни и тысячи километров от столицы и критически важной инфраструктуры КСА, а непосредственно в территориальных пределах монархии.

По данным наших источников в Бейруте, с помощью конфиденциального канала общения через одну арабскую монархию Иран недавно предостерег Саудовскую Аравию о двух вещах. Во-первых, о том, что в случае ударов по иранской территории, если даже саудовцы не будут в них участвовать напрямую, ближайший союзник Тегерана в регионе, ливанское шиитское движение "Хизбалла", пойдет на максимально жесткие действия против политических ставленников и всей агентуры КСА в Ливане. Второе предупреждение касалось самого Эр-Рияда - ему дали понять, что следующей мишенью станут не танкеры в Персидском заливе и нефтяные мощности на саудовской территории, а армейские базы, места дислокации Национальной гвардии КСА и даже резиденции высших представителей королевской семьи Аль-Сауд.

Как результат, Эр-Рияд мог решить сыграть на опережение, оперевшись на ресурсы США в регионе, в том числе и агентурного характера. Подрывами иранских позиций в Ираке и Ливане саудовцы демонстрируют, что их игра на "шахматной доске" Ближнего Востока еще далеко не окончена. И им есть что сказать после фактического поражения в Йемене и неспособности защитить собственную энергетическую инфраструктуру. Да и угрозы "Хизбаллы" по части "сведения счетов" с Саадом Харири, являющимся фактически саудовской креатурой в Ливане, показали свою уязвимость. Оказалось так, что Насралла в настоящее время больше заинтересован в сохранении Харири на посту премьера, чем в его смещении под давлением широких масс. Следует признать, что иногда саудовцам также удаются изящные ходы на "шахматной доске" региона. Теперь очередь за Ираном удивить своих противников продуманной геополитической многоходовкой.

Источник - eadaily.com
Постоянный адрес статьи - https://centrasia.org/newsA.php?st=1572627300
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