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Евразийский евро на пороге, - А.Разуваев
19:58 01.11.2019

ввод единой валюты сделает экономическую интеграцию трех бывших советских республик необратимой
Александр Разуваев

Одной из самых острых экономических тем в отношениях России и Беларуси является тема единой валюты. Изначально единая валюта задумывалась для всех стран СНГ. Однако гиперинфляция постсоветского рубля сделала данную идею малопопулярной. Планировалось, что Беларусь перейдет на российский рубль с 1 января 2005 года, однако Минск попросил себе эмиссионный центр, что не устроило Кремль.

До сих пор мнения Москвы и Минска в данном вопросе являются противоположными. Москва настаивает на современной российской валюте, которая подкреплена недавними макроэкономическими успехами. Спору нет, российская экономика адаптировалась к санкциям и новым ценам на нефть, которые в два раза ниже, чем в наиболее тучные годы. Инфляция в текущем году не намного превысит 3%, после валютного кризиса 2014 года прошло пять лет, курс рубля к основным валютам стабилен, международные резервы Банка России составляют около $540 млрд., из которых около $100 млрд приходится на монетарное золото.

Однако президент Беларуси Александр Лукашенко неоднократно высказывался за наднациональную денежную единицу или евразийский евро. Он справедливо полагает, что, передав печатный станок Москве, Беларусь лишится части суверенитета. И нам ближе позиция белорусского президента. На постсоветском пространстве сейчас существует две платформы для интеграции – Союзное государство России и Беларуси и Евразийский Союз. С нашей точки зрения, запуск наднациональной денежной единицы стоит решать в рамках последнего. Просто потому что евразийская валюта без Казахстана вообще не имеет смысла. Где будет находиться евразийский ЦБ – решение президентов трех стран. Варианты известны – Санкт-Петербург, Минск и Алматы. А основным рынком капитала должна стать Московская биржа. Само собой напрашивается, что новая евразийская денежная единица будет равна 100 российским рублям. Естественно, сначала появится безналичная денежная единица, а потом кэш. Тогда курс доллара составит, как в советское время, 60-70 копеек.

Однако рубль – плохое название для евразийской валюты. Стоит напомнить, что в 1999 году появился евро, а не европейская марка. Должно быть новое название, которое бы не было связано с Российской Империей и СССР. В 2012 году я предложил название "алтын", но, конечно, возможны и другие варианты. Фактически евразийская валюта это не экономическое, а политическое решение президентов Беларуси, Российской Федерации и Казахстана. Ее ввод сделает экономическую интеграцию трех бывших советских республик необратимой, с соответствующими экономическими и геополитическим последствиями.

Источник - zavtra.ru
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