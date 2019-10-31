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Суббота, 02.11.2019
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В Грузии раскрыт заговор... попов, которые хотели умертвить своего патриарха
00:48 02.11.2019

Главный либерал Грузинской православной церкви лишен сана

Подозреваемый в участии в покушении на Илию II, похоже, выйдет на свободу

Петрэ Цаава в церковных кругах давно слыл вольнодумцем.
В Тбилиси проходит заседание Священного Синода. В повестке, согласно анонсу, было два вопроса: заявление епископа Бодбийского Иакова о заговоре против католикоса-патриарха всея Грузии Илии II и признание автокефалии Украинской православной церкви (УПЦ). При этом в Тбилиси циркулировали слухи о том, что, возможно, Илия II отречется от патриаршего престола.

Сразу несколько ведущих теологов Грузии выразили сомнения в целесообразности изучения Синодом заявлений Бодбийского епископа, считая данное занятие априори безрезультатным. Этим должны заниматься правоохранительные органы, считают они. Так, Леван Абашидзе заметил в эфире телеканала "Рустави-2": "Положение таково. Сидящий в тюрьме по обвинению в попытке отравления некоего высокопоставленного служителя церкви протоиерей Гиоргий Мамаладзе говорит, что обладает неким серьезным компроматом, и если его не вытащат из тюрьмы, то он его обнародует. Что должен обсуждать Синод в этой ситуации?!"

Напомним, что на днях хорепископ, епископ Бодбийский Иаков в эфире одного из грузинских телеканалов заявил о том, что несколько высокопоставленных представителей власти пытались склонить его к участию в заговоре против Илии II (см. "НГ" от 19.10.19). По его словам, в заговоре наряду с этими светскими лицами участвовал митрополит Чкондидский Петрэ и речь в числе прочего шла о возможной ликвидации духовного лидера нации.

После этого скандального заявления по решению Илии II епископ Иаков был отстранен от хорепископства, что, по предположению аналитиков, должно было дать ему больше свободы. Однако он взял паузу. Во всяком случае, с громкими публичными заявлениями более не выступал, но лишь с одним уточнением личного свойства.

До начала заседания Синода влиятельный митрополит Потийский и Хобский Григол, комментируя событие, подтвердил, что одним из вопросов станет признание автокефалии УПЦ. Митрополит заявил, что Грузинская православная церковь (ГПЦ) относится к этому с большой осторожностью. "Понятно, что автокефалия УПЦ сегодня уже официально признана Элладской православной церковью. Мы видим, что различные церкви, а также наша с осторожностью относятся к этому вопросу, но это процесс, который имеет необратимый характер. Рано или поздно любая церковь должна будет высказать свою позицию по данному вопросу, приняв соответствующее решение", – сказал митрополит Потийский и Хобский, после чего стало понятно, что ГПЦ на данном этапе автокефалию УПЦ признавать не будет.

Заседание Синода началось в полдень, и уже через час взорвалась бомба – митрополит Чкондидский Петрэ сразу после своего выступления был лишен архиерейского сана. Об этом журналистам сообщил он сам, покинув заседание. По его словам, он в своей речи заявил о процветающем в стенах ГПЦ мужеложстве, и лично патриарх "принял это несправедливое решение".

Такое объяснение в Тбилиси устроило не всех. Митрополит Чкондидский Петрэ считался лидером либерального крыла ГПЦ, выступал за большую открытость церкви, за проведение реформ. Упомянутое выше обвинение епископа Иакова в участии в заговоре против Илии II митрополит встретил встречной атакой, возложив ответственность за участившиеся в ГПЦ скандалы лично на Илию II и его окружение. Видимо, речь о "процветающем мужеложстве" послужила уже формальным поводом для расправы с ним. Вместо него в тот же день главой Чкондидской епархии был назначен епископ Цалкский Григол.

Бывший митрополит Чкондидский Петрэ поделился еще одним сообщением: Синод единогласно принял решение ходатайствовать перед президентом Грузии об освобождении находящегося в заключении протоиерея Гиоргия Мамаладзе.
Родственники Мамаладзе, находившиеся у патриархии в ожидании решения, объявили, что "борьба, длившаяся почти три года, завершилась победой". "Я положительно отношусь к решению Синода, потому что мой брат невиновен", – заявил журналистам представитель семьи Мамаладзе.

Кстати, в августе протоиерей обратился к президенту Грузии Саломе Зурабишвили с просьбой о помиловании, но получил отказ.
Ко времени подписания номера в печать заседание Синода в Тбилиси еще продолжалось.

Юрий Рокс
Обозреватель отдела политики стран ближнего зарубежья "Независимой газеты"
31.10.2019

Источник - ng.ru
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