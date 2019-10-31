Ташкент будет отчаянно торговаться: о чем договорятся Россия и Узбекистан?

01:24 02.11.2019

"Узбекистанцы всегда отчаянно торговались. Они умеют это делать, и надо отдать должное, такая тактика приносит свои плоды".



ЕВГЕНИЯ КИМ



"Узбекистан - это классическая восточная страна, где население много веков жило в традициях, характерных для восточного базара. Эти люди всегда отчаянно торговались. Они умеют это делать, и надо отдать должное, такая тактика приносит свои плоды", - сказал российский эксперт по Туркестану Аждар Куртов на фоне визита Дмитрия Медведева в Ташкент поделился оценкой российско-узбекистанских отношений в интервью ИА REGNUM.



ИА REGNUM: Чем примечателен нынешний визит российского премьер-министра Дмитрия Медведева в Ташкент на заседание Совета глав правительств государств - членов ШОС?



Россия, также как и Узбекистан - президентские республики. И ключевые вопросы внешней политики решает президент, а не глава кабинета министров. Поэтому так называемые прорывные договоренности обычно заключаются во время встреч глав государств.



И поэтому от этой встречи не стоит ждать чего-то сенсационного.



ИА REGNUM: Как вы охарактеризуете сам процесс переговоров между Россией и Узбекистаном?



Узбекистан - это классическая восточная страна, где население много веков жило в традициях, характерных для восточного базара. Эти люди всегда отчаянно торговались. Они умеют это делать, и надо отдать должное, такая тактика приносит свои плоды.



Поэтому, скорее всего, закрытые переговорные процессы можно охарактеризовать как сложную борьбу за преференции. Если бы это было не так, решения Узбекистана и по Узбекистану принимались бы гораздо легче и быстрее, чем сейчас.



ИА REGNUM: Что сейчас является предметом торга?



Могу предположить, что помимо официальной повестки, стороны обсуждают возможности сотрудничества в рамках ЕАЭС, более детально обговаривают проект АЭС и так далее.



Оба проекта затрагивают не только экономический аспект, но и вопросы политического сотрудничества.



ИА REGNUM: Почему АЭС в Узбекистане нужна России?



Этот проект интересен всем участникам переговорного процесса сразу по нескольким причинам.



Росатом - это одна из ведущих корпораций, которая постепенно, шаг за шагом наращивает свои позиции на мировых рынках.



То, что Узбекистан, страна с серьезным экономическим потенциалом, обратилась к российской атомной энергетике, говорит о том, что Россия успешно конкурирует с другими странами в этой отрасли.



Критика, которая периодически просачивается в СМИ, по большей части не имеет под собой серьезных оснований. Атомная энергетика во многих отношениях, как бы это странно ни прозвучало для обывателя, более "зеленая", чем гидроэнергетика.



Второй момент - аспекты освоения новых рынков российскими подрядчиками ставят перед партнерами не только экономические и технические вопросы, но и вопросы "большой политики".



В случае успешной реализации этого проекта в Узбекистане стране не только откроются широкие возможности для экономического рывка, но и возможности прорыва двустороннего сотрудничества в области технического взаимодействия, образовательных проектов и так далее.



ИА REGNUM: Почему среди ключевых проектов вы не назвали сотрудничество в области сельского хозяйства?



Потому, что с сельским хозяйством в Узбекистане нет серьезных проблем. Природно-климатические условия и сохранившиеся технологии позволяют производить товары, которые могут быть востребованы на рынках ЕАЭС. Одно из препятствий на сегодняшний день - логистика. Неприятные, но не критические вопросы - нелегальные поставки на внешние рынки.



Если эти вопросы решить, объемы экспорта товаров из Узбекистана возрастут многократно. Это положительно скажется на экономике нашего партнера как в плане развития отрасли, так и плане увеличения количества рабочих мест.



На самом деле, все экономические вопросы, о которых я говорил, тесно переплетены не только с политикой, но и с безопасностью. Увеличение количества рабочих мест находится в тесном переплетении со сферой трудовой миграции, уровнем жизни населения, образованием, а значит, и с безопасностью.



Это те вопросы, которые обычно не озвучивают, но подразумевают при обсуждении таких глобальных проектов сотрудничества, как, например, строительство АЭС или расширение состава ЕАЭС. Однако, повторюсь, конкретно от этого визита Дмитрия Медведева в Ташкент я не жду никаких прорывных договоренностей.