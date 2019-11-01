 КРАСНЫЙ ЖЕЛТЫЙ ЗЕЛЕНЫЙ СИНИЙ
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Зачем КазЕлбасам наследие Золотой Орды?
10:39 02.11.2019

Что может дать наследие Золотой Орды современному Казахстану

История Золотой Орды – это одна из граней истории Великой степи.

Но что это наследие может дать современному Казахстану? Об этом говорили в столице участники "круглого стола" "Золотая Орда: история и историческая память", организованного Институтом мировой экономики и политики при Фонде Первого Президента.
Белое пятно
– Раньше в казахстанских учебниках никогда не рассматривались история Джучи-хана, его взаимоотношения с населением Дешт-и-Кипчака, завоевательные походы Бату-хана, реформы Узбек-хана и многие другие темы, – отметил эксперт ИМЭП Радик ТЕМИРГАЛИЕВ. – Хотя все это касалось истории Казахстана и отражалось в жизни предков казахского народа.
После обретения независимости такое положение сохранялось по инерции из-за нехватки специалистов. Первый прорыв в области изучения золотоордынского периода произошел в 2004 году благодаря госпрограмме "Мәдени мұра" ("Культурное наследие"). В ее рамках в научный оборот ввели средневековые источники, реставрировали культурные памятники, издали труды отечественных и зарубежных историков.
– Следующей важнейшей вехой возвращения средневековой истории в повестку общественного обсуждения стало "Улытауское интервью" Первого Президента, данное в 2014 году, в котором он анонсировал празднование 550-летия Казахского ханства. А в своем выступлении на торжественном собрании, посвященном этому событию, в 2015 году Нурсултан НАЗАРБАЕВ отметил, что Казахское ханство является законным наследником Золотой Орды, – подчеркнул историк.
Диалог Запада и Востока
Инициированная в этом году Касым-Жомартом Токаевым идея празднования 750-летия Золотой Орды стала логическим продолжением идеи Первого Президента РК. Так чем же важна для Казахстана Золотая Орда?
– Во-первых, нахождение в тени столь длительного отрезка времени лишает цельности нашу историю. Мы не можем от Караханидского каганата или кыпчакских ханств переходить сразу к Казахскому ханству, игнорируя более двух столетий истории своих предков.
Это все равно что изучать историю Китая без истории династии Тан или историю России – без эпохи Рюриковичей. Так появляется ничем не оправданный временной разрыв, пропадает логика, мы утрачиваем понимание причинно-следственных связей в исторических процессах. Не исследовав и не осмыслив Золотую Орду, мы до конца не можем понять историю Казахского ханства, – уверен Радик Темиргалиев.
– Во-вторых, казахстанское общество без Золотой Орды утрачивает важную часть своего символического капитала. Пример предков, построивших мощную военно-политическую державу с развитой экономикой и богатой культурой, оказывает существенное влияние на амбиции и честолюбие современного общества.
При этом речь не идет о приватизации исторического наследия Золотой Орды со стороны Казахстана – это общее наследие целого ряда тюркских народов.
– Золотая Орда является блестящим примером и практически немыслимым в Средневековье прецедентом сосуществования в границах единой державы самых различных конфессий и этносов. В то время, как на кострах инквизиции в Европе сжигали иноверцев и еретиков, в Великой степи проживали мусульмане, христиане, буддисты, иудеи. Золотоордынские правители, воздвигая большие города, обеспечивая бесперебойное безопасное функционирование торговых путей, создали условия для диалога цивилизаций Запада и Востока, обмена товарами, знаниями, идеями и ускорили глобальное развитие, – отметил Радик Темиргалиев.
Империя посреди степи
Любая нация – хоть гражданская, хоть этническая – нуждается в историческом осознании общего прошлого, в свою очередь подчеркнул представитель Тюркской академии Тимур КОЗЫРЕВ:
– Этот тезис звучал в статье Елбасы "Семь граней Великой степи". История Великой степи – это история всех этносов Казахстана, а Золотая Орда – это яркая страница общего прошлого тюркских народов, в ракурсе евразийства – и славянских тоже. Золотоордынский сюжет – достаточно казахский, чтобы нравиться всем казахам, и достаточно казахстанский, гражданский, чтобы нравиться всем остальным. И здесь мы совершаем некий идеологический прорыв.
Золотая Орда представляла собой модель развитой государственности со всеми атрибутами: госаппарат, городская цивилизация, законодательство, коммуникации, логистика, письменная литература, продолжил эксперт.
– Ханы Золотой Орды строили империю иногда на ровном месте, посреди степи, как спустя годы строили Астану. Обращение к золотоордынской теме решит основные проблемы в сфере идеологии и идентичности. Это и мощный мотиватор развития туризма, оживятся логистические проекты, гуманитарная наука страны переживет ренессанс: археология, история, источниковедение, нумизматика, – считает политолог.
Кровный интерес
Историк Буркитбай АЯГАН акцентировал внимание коллег на том, что многие евразийские народы и современные государственные образования обязаны своим происхождением Золотой Орде:
– Разрозненные русские княжества смогли трансформироваться в единое целое во время золотоордынского правления. Крымское, Казахское ханство образовались в период распада Золотой Орды. Многие тюркские и нетюркские народности смогли сформироваться как целостные народы. Нам нужно создать международный альянс ученых с коллегами из России, Армении, Германии, Грузии, открыть туристический кластер: Крым, Казань, Сарайшык, Сыганак, Хорезм и так далее.
Историк озвучил пробелы в изучении вопроса. Так, до сих пор отсутствует точный анализ политонимов, ставших этнонимами: монгол, татарин, казах, узбек. Не вошли в широкий научный оборот устные предания о героях Золотой Орды, автохтонные источники не переведены на современные языки, не завершены археологические раскопки. Нужно создать музей Улуса Джучи с отделениями в регионах, выпустить юбилейные монеты, снять сериал, уверен Аяган.
Этнолог из Татарстана Дамир ИСХАКОВ помимо вопроса общего наследия затронул и тему золотоордынского проклятия – трафаретного определения монголо-татарского ига с отрицательными коннотациями в российской и русской национальной истории:
– Россия должна быть кровно заинтересована включить в свое историческое поле наследие Золотой Орды. Это способ участия в центральноазиатских делах через историческую науку. А коллег я призываю консолидировать усилия, ведь наиболее важными игроками на историческом поле в ближайшее время будут два народа – казахи и татары, – уверен ученый.
Чингисхан, аль-Фараби и Томирис
У социолога Гульмиры ИЛЕУОВОЙ активность в обсуждении Золотой Орды вызывает определенные вопросы:
– И прежде всего с точки зрения потенциала использования в современности этой темы: как мы можем эту идею превратить во что-то полезное. Для определенной части граждан история, ее хорошее знание, позволяет решать задачи интеграции общества, для другой части – является определенным раздражителем. Если дискуссию по Золотой Орде запускать в период, когда у нас достаточно идеологических постулатов уже вброшено, то не надо торопиться, нужно более осмысленно подойти к этой теме и взвесить все бенефиты.
На "круглом столе" она презентовала результаты социологического исследования ИМЭП, посвященного исторической памяти современного казахстанского общества и восприятия досоветского периода истории.
Эксперты опросили 2 500 респондентов в 14 областях и 3 городах республиканского значения, провели 8 фокус-групп в регионах. Более трети казахстанцев интересуются исторической тематикой в целом, интерес к казахстанской истории заметно выше – 40 процентов. Знания люди получают главным образом из школьной и вузовской программы (68 процентов), из художественных фильмов, сериалов (37 процентов) и документальных фильмов, телепередач (31 процент).
Самыми интересными периодами нашей истории респонденты считают эпоху Казахского ханства (29,6 процента), период Золотой Орды (25 процентов), а также Казахстан в годы Великой Отечественной войны (1941–1945 гг.) – 21,8 процента.
Точкой отсчета казахской государственности почти четверть опрошенных называет обретение независимости в 1991 году (23,9 процента), в меньшей степени – создание Казахского ханства в XV веке (20,5 процента).
Тройка самых известных исторических деятелей до создания Казахского ханства, по мнению респондентов, выглядит так: Чингисхан (98,2 процента), аль-Фараби (94,6 процента) и Томирис (82,5 процента). Отношение к Золотой Орде у казахстанцев в большей степени позитивное (44,8 процента) и нейтральное (28,9 процента).
Нур-Султан
Автор: Назгуль Абжекенова
1.11.2019

Источник - Караван
Постоянный адрес статьи - https://centrasia.org/newsA.php?st=1572680340
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