Павлодар, Коряковское или Кереку? Когда казахи заселили север современного Казахстана

11:06 02.11.2019

"Российские исследователи искажают истинную историю Павлодара"



На портале Аlashainasy.kz был проведен исторический анализ происхождения исконного названия города Павлодара.

Казахи все еще называют город Павлодар - "Кереку". Как ни странно, у русифицированных историков и краеведов, руководствующихся данными царско-советского периодов, есть своя версия появления данного названия. По их мнению, в начале XVIII века некто Н. Коряков прибыл из российского города Тара в местность, где расположен современный город Павлодар. Позже форпост, построенный русскими войсками в 1720 году возле того же населенного пункта, назвали Коряковский в честь того самого Корякова.

По их же мнению, в то время казахи обитали только в южных регионах Казахстана и после "Актабан шубырынды, Алкаколь Сулама" в 1723-1725 годах с нашествием калмыков начали кочевать на север. Следовательно, территория современной Павлодарской области - это не историческая местность казахов, а древняя русская земля.

"Но стоит спросить у людей, так хорошо знающих историю про годы жизни Корякова, факты о семье, потомках, коллегах они отмалчиваются. Даже не могут точно сказать о его профессии, то ли торговец, сотник, производитель соли, градообразователь, каждый раз по-разному. Но что до биографии атамана Ермака (1532-1585), завоевавшего земли Сибирского ханства, очевидно, что они расскажут без запинок", - считает автор.

В этом есть свой секрет. И он заключается в том, что никакого Корякова в этом регионе и в помине не было, а все с ним связанное - это лишь вымышленная история. Искажение исторических фактов разоблачил доктор исторических наук Жамбыл Артыкбаев и научно обосновал обратное. Ученый-краевед исследовал чертежную карту Сибири, составленную в 1699-1701 годах российским картографом, географом и сибирским историком Семеном Ремезовым. В нем нынешний город Павлодар был подписан как "Коряков Яр". Затем были найдены данные, свидетельствующие о том, что форпост Коряковский был заложен уже после на земле Корякова Яра. Если учесть, что в ХVІІ веке, когда была изготовлена карта, русские еще не поселились, несложно догадаться, что Коряков Яр - это казахское слово "Кереку жар". А Кереку - древнетюркское слово, вошедшее в словарь тюркских языков Махмуда Кашгари (1029-1101), которое означает дом - кереге.

Интересно, что по словам автора, местные царско-советские группы вообще не признают, что край Иртыша и Кереку с незапамятных времен является родиной казахов. Территория Павлодарской области в одно время входила в состав Тюркского каганата, Западно-Тюркского каганата, Кимакского каганата, Кыпчакского ханства, государства Золотой Орды и Ак-Орды, а позже уже в состав Казахского ханства.

Перевод материалов отражает лишь точку зрения оригинала и не имеет ничего общего с позицией медиа-портала Caravan.kz

Автор: Ару Тентекали