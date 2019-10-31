 КРАСНЫЙ ЖЕЛТЫЙ ЗЕЛЕНЫЙ СИНИЙ
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Российская паспортизация Донбасса: ажиотажа нет, 500 человек в сутки
11:25 02.11.2019

"Слишком долго к этому шел"
Как жители Донбасса бьются за двуглавого орла
Сергей Прудников

Российский паспорт только в ДНР уже получила 31 тыс. жителей. Процесс идет полгода, за это время ажиотаж несколько спал, но количество выдаваемых документов выросло, рассказали "Известиям" в миграционной службе республики. На оформление уходит до трех месяцев, а для того чтобы принести присягу и получить новый паспорт, жителям Донбасса приходится ехать в Ростовскую область. Впрочем, большинство эта процедура не утомляет - ведь она дает надежду на новую жизнь. О том, сколько дончан ежедневно выезжает в Россию за документом с двуглавым орлом и как оптимизируют этот процесс, узнал специальный корреспондент "Известий".
500 человек ежедневно

В Донецке активно идет паспортизация. У миграционных подразделений с раннего утра по-прежнему не протолкнуться. Впрочем, первичный ажиотаж, сопровождавшийся некоторым хаосом, спал - все приводится в более-менее организованное русло. В настоящее время, по словам заместителя начальника миграционной службы ДНР Игоря Скребова, жители республики подали 54 тыс. заявлений на получение паспорта РФ - 35 тыс. из них одобрены, 31 тыс. человек уже получили новый документ на руки.
- Важный результат, которого нам удалось добиться: мы почти вдвое увеличили число обрабатываемых заявок на получение российских паспортов, - рассказал "Известиям" Игорь Скребов. - Если в первые месяцы расчет был на 300 человек в день, то теперь эта цифра составляет - 500. Аналогичная ситуация в Луганской республике: изначально там планировалось выдавать до 200 паспортов ежедневно, теперь они также достигли планки в 500.

Причин, по которым удалось добиться таких показателей, - несколько. В первую очередь практически решена проблема нехватки кадров, отмечает Игорь Скребов. В мае–июле наблюдался дефицит специалистов, ведь на сотрудников паспортных столов в одночасье обрушился огромный вал новой работы, им приходилось трудиться и по новому направлению, и по прежним - оформление паспорта ДНР, прописка, выписка, утеря документов, алименты и прочее. С августа-сентября на службу приняты 100 новых работников миграционной службы. В настоящее время обучение проходят еще около 40 человек.

Другая причина - увеличение точек приема документов. Новые пункты открылись в Иловайске и городе Зугрэс. Немаловажный фактор - расширение площадей самого центрального аппарата миграционной службы и ее переезд в отдельное четырехэтажное здание. Это стало возможным именно благодаря программе выдачи российских паспортов (раньше служба занимала лишь два этажа в одном из зданий МВД). Прием в этих стенах ведется одновременно в 10 окон по аналогии с многофункциональным центром.

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- Создана система электронной очереди, - добавил представитель миграционной службы. - В большинстве подразделений она уже занята на полгода вперед. Желающие могут записаться в живую очередь, чтобы не ждать: она обслуживается отдельно. С июля действует колл-центр: его сотрудники оповещают граждан о готовности их паспортов и формируют ежедневные группы для выезда в Россию.

Срок оформления документа - от 1,5 до 3 месяцев. Отдать за новый паспорт, как и прежде, нужно 3,8 тыс. рублей. Еще 2 тыс. придется заплатить тем, кому нужен "загранник". Шесть дней в неделю, по словам Игоря Скребова, ранним утром в приграничные поселки - станицу Покровская и Матвеев Курган - из Донецка отправляются 10–11 автобусов с будущими гражданами РФ (в каждом 40–50 человек). Стоимость проезда в оба конца - 550 рублей.
По поводу возможного попадания списков жителей Донбасса, получивших паспорт РФ, в базы СБУ, о чем периодически пишут украинские СМИ, наш собеседник высказался так: "Все это специальные вбросы. Для того чтобы дестабилизировать ситуацию. Ни одного случая попадания этих данных к украинским спецслужбам не зафиксировано. Утечек нет".
Поживем - увидим
Повод получить российский паспорт у каждого свой.

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- По образованию я спортивный реабилитолог, а еще медбрат, - делится с "Известиями" 29-летний дончанин Игорь, получивший паспорт РФ два дня назад. - После учебы, еще перед войной, собирался устроиться в футбольный клуб "Шахтер". Но начался 2014 год и не сложилось. Два года отслужил в армии ДНР как медицинский работник. Уволился - устал, да и реализовываться как-то хотелось. Уехал в Москву - в Донецке с моей специальностью добьешься немногого и зарплата низкая. А в России я оказался очень востребованным! Теперь после получения паспорта могу официально устроиться в медицинское учреждение. Или свое ИП открыть. В ДНР возвращаться не планирую.
Сотрудница одной из госструктур Анжелика В. отзывается о получении паспорта РФ спокойно.
- Нам рекомендовали их получить, - рассказала Анжелика. - В назначенный день я пришла, сдала без очереди документы в нужное окно. Самостоятельно я вряд ли бы это сделала. Во-первых, никуда уезжать не собираюсь - ни в Россию, ни за границу. Во-вторых, не вижу лично для себя смысла в получении дополнительного паспорта. Ну и главное - затратно: сразу почти половину зарплаты выложила. Хотя для чего-то это, наверное, нужно. Поживем - увидим.

Одним из первых в Донецке российский паспорт получил 85-летний Дмитрий Петрович. 27 лет он проработал в ГАИ. До этого девять лет отдал гражданской авиации - трудился в Донецком аэропорту. Инвалид II группы, чернобылец 1-й категории, после взрыва в 1986-м на АЭС в составе батальона милиции в качестве регулировщика на дорогах у самых стен реактора он провел 200 дней.
- Сдал документы во второй день приема - в первый мне не хватило одной бумажки. В июне уже получил гражданство, - говорит Дмитрий Петрович. - Паспорт ДНР я тоже оформил одним из первых. Почему? Потому что привык действовать, а не сидеть на месте сложа руки! И загранник оформил - пригодится. Честно говоря, рассматривал вариант, что пропишусь в Ростовской области и стану получать российскую пенсию. Но выяснил, что как чернобылец и инвалид я получаю в ДНР и на Украине в общей сложности больше, чем мог бы получать в России. Пришлось отказаться…

Стоит отметить, что в Донбассе далеко не все планируют получать паспорт РФ. Кто-то опять же боится последствий со стороны Киева. Кто-то не видит в этом смысла. Кто-то исходит из практических побуждений: необходимо постоянно мотаться на Украину, а нередко и в Европу.
"Цените то, что имеете"

Евгений Б. - житель Дебальцево, железнодорожник. В 2014 году принимал участие в организации референдума в своем городе. Российский паспорт получил месяц назад.
- Мечта о получении российского гражданства у меня появилась еще в начале 2000-х после победы первого майдана, когда националисты взяли власть, - рассказывает "Известиям" Евгений. - Тогда ведь только чудом не дошло до горячей фазы. Донбасс воздержался от активных действий. И мы все уже тогда смотрели в сторону России, надеялись, что она не бросит нас в беде, если что-то случится.

Новый паспорт, рассказывает Евгений, был готов спустя 1,5 месяца после подачи им документов. Позвонили из колл-центра, уточнили: "Выезжаете для получения?" Еще бы! Взял отгул на работе, с вечера выехал в Донецк, переночевал у приятелей и в 6 утра уже отправлялся в автобусе в сторону границы.

Оригиналы и копии документов жительницы Донецка, подавшей заявление на получение российского гражданства, в отделении миграционной службы самопровозглашенной ДНР

- Приехали в Матвеев Курган, настроение у всех хорошее, - вспоминает собеседник. - У нас взяли отпечатки пальцев. Мы прочитали присягу. На все про все ушло часа полтора. Неприятной неожиданностью, правда, для меня стали слова некоторых россиян: "Чему радуетесь? У нас цены, коммуналка растут!" Хотелось ответить: "Цените то, что имеете".

Сейчас, говорит Евгений, ему необходимо получить в России ИНН, СНИЛС, встать на воинский учет. Также каждый гражданин, согласно законодательству РФ, должен прописаться в течение семи дней. Но, как сказали в ОФМС: "Когда этот закон принимался, никаких ЛНР и ДНР еще не было, поэтому что с вами делать, непонятно". Роль прописки при российском паспорте пока играет паспорт ДНР, где указан адрес регистрации.

Хотя полицию это не останавливает - есть случаи, когда обладателей таких паспортов, пробивая по базе, штрафовали на территории России и никакой республиканский паспорт не спасал. И подобных законодательных нюансов, когда житель Донбасса оказывается в уязвимой ситуации, к сожалению, хватает.
- Впрочем, не это главное, - объясняет Евгений. - Главное - сам факт. Во время вручения паспорта я не мог сдержать слез - покатились градом. Меня спросили: "Что с вами? Позвать медсестру?" Я: "Нет, спасибо. Просто слишком долго к этому шел".

Источник - известия
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