Штрафстоянки для скота появились в Восточно-Казахстанской области

11:56 02.11.2019

Принятые меры помогли снизить количество краж скота в области.



Более 140 голов крупного рогатого скота водворили на штрафстоянку полицейские Уланского района Восточного Казахстана, передает Zakon.kz со ссылкой на пресс-службу ДП региона.



1 ноября к участковому инспектору районного отдела полиции поступила информация от акима Аблакетского сельского округа о том, что обнаружен бесконтрольно пасущийся крупный рогатый скот вблизи села Бестерек. Полицейские совместно с сотрудниками местных исполнительных органов отогнали находившийся на вольном выпасе крупный рогатый скот в количестве 143 голов в одну из отгонных участков для бродячего скота.

Позже были установлены 11 хозяев крупного рогатого скота, в отношении которых составлены административные протоколы.



В рамках реализации по Восточно-Казахстанской области организовано 262 отгонных участков для бесконтрольно пасущегося бродячего скота. С начала года на штрафстоянки водворено около 5 тысяч голов скота.

Отгонные участки организованы в целях предупреждения краж скота. Как показывает практика, большинство краж скота происходит из вольного выпаса, когда скот остается без присмотра хозяев.



Принятые меры помогли снизить количество краж скота в области. За 9 месяцев текущего года в Восточно-Казахстанской области зарегистрировано около 230 краж скота. По сравнению с прошедшим 2018 годам наблюдается снижение количества краж скота на 26%.

Немаловажной проблемой является и дорожно-транспортные происшествия с участием скота. С начала года в Восточно-Казахстанской области зафиксировано 3 ДТП - наезда на животных с летальным исходом.