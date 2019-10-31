Саммит ШОС в Ташкенте. Какие документы подписали главы правительств

12:00 02.11.2019

2 ноября 2019, Ташкент - , Аида ДЖУМАШОВА



В Ташкенте проходит саммит ШОС глав правительств стран - участниц Шанхайской организации сотрудничества. В заседании принял участие премьер-министр Кыргызстана Мухаммедкалый Абылгазиев.

По итогам саммита глава правительства КР подписал следующие документы:

- решение об отчете секретариата ШОС о ходе осуществления программы многостороннего торгово-экономического сотрудничества государств - членов организации;

- решение о финансовом отчете ШОС по исполнению бюджета организации за 2018 год;

- решение о бюджете Шанхайской организации сотрудничества на 2020-й;

- решение о докладе комиссии внешних аудиторов государств - членов ШОС по проведению внешнего аудита финансово-хозяйственной деятельности постоянно действующих органов ШОС;

- решение о переводческом обеспечении деятельности постоянно действующих органов Шанхайской организации сотрудничества;

- решение об утверждении новой редакции программы многостороннего торгово-экономического сотрудничества государств - членов ШОС;

- решение об утверждении плана по реализации программы сотрудничества государств - членов ШОС по продовольственной безопасности;



- решение об утверждении концепции взаимодействия железнодорожных администраций государств - членов ШОС в сфере железнодорожного транспорта;



- решение о подготовке концепции сотрудничества государств - членов ШОС по развитию удаленных и сельских территорий в цифровую эпоху и плана действий по ее реализации;



- решение об утверждении регламента консорциума экономических аналитических центров ШОС;

- совместное коммюнике по итогам 18-го заседания Совета глав правительств государств - членов ШОС.



Документы, подписанные в рамках заседания руководителями соответствующих структур:



- Рамочное соглашение между правительствами государств - членов ШОС о формировании системы интегрированного управления транспортными перевозками;



- Меморандум между таможенными службами государств - членов ШОС о взаимной интеграции национальных транзитных систем;



- Меморандум о взаимопонимании между ШОС и Продовольственной и сельскохозяйственной организацией ООН (ФАО);



- Меморандум о взаимопонимании между секретариатом ШОС и Европейской экономической комиссией (ЕЭК) ООН.