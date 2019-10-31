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Гунны. Великое возвращение скифов
14:59 02.11.2019

События, ставшие судьбоносными для развития всего современного мира и для России в частности, происходили еще за долго до существования последней, так что некоторые из них опосредованно стали частью ее истории.

Гунны. Цивилизованное человечество очень хорошо запомнило этих кочевников, ведь оно хорошо запоминает проявление силы и могущества. Но это могущество, как часто бывает, пришло не сразу. Прежде чем говорить о великом переселении народов, попробуем взглянуть сквозь тьму веков и увидеть с чего все началось.

Если мы возьмем за основу концепцию мышления образованного жителя римской империи эпохи великого переселения народов и соотнесем ее с данными современной науки, то очень краткая история возникновения гуннов будет выглядеть следующим образом.

Когда-то в глубокой древности, появились племена скифов, которые стали активно кочевать по степям Евразии. О тех из них, которые обитали на территории Европы (в широком географическом смысле) было уже несколько сказано ранее. Однако степная зона Евразии куда более обширна и тянется далеко на восток вплоть до бескрайних равнин Монголии. Никаких границ в те времена не было, и часть скифов, отправившись в древности на восток, фактически беспрепятственно смогли расселиться по всей доступной для них на тот момент территории. Позже эти скифы смешались с местным оседлым населением, так что их потомки приобрели внешние черты монголойдности и составили собой большое количество новых племен и народов, которые сохранили от первоисточника ряд обрядов и самое главное кочевой образ жизни.

Одной из таких новых групп племен, возникших на основе древних скифов, стали гунны. Исторически гуннов возводят к обитавшему в центральный Азии народу хунну, при этом считается, что основой для племенного союза гуннов послужили народы тюрского происхождения. Ну это так считает современная наука, для римлян того времени, вся эта разношерстная орда пришельцев была скифами.

Можно подумать, что цивилизованное человечество той эпохи особенно не заморачивалось с различением кочевников, ну как можно перепутать явно выраженных монголойдов гуннов с европойдами скифами, остатки которых жили в непосредственной близости еще совсем недавно? Но доля правды в суждение древних есть.

Помимо обычной кочевой жизни племена центральной Азии также занимались набегами на находящихся поблизости оседлых соседей, с целью разового грабежа или в более удачном случае с склонением к регулярной выплате определенной дани.

Последствия набега

При этом стоит различать различное движение кочевых племен. Если речь идет о просто набеге, тут стоит говорить о том, что выделялся отряд мужчин, как правило верхом с оружием и небольшим запасом провианта. Такая группа была достаточно мобильна и боеспособна, но из-за ограниченности запасов еды радиус действия такой группы был небольшим. Расширить радиус действия можно было используя обоз. Чем больше был обоз, тем больше он сковывал саму группу, но с другой стороны можно взять больше провианта, да и добычу надо же на чем-то везти обратно. Да и если вдруг попадется укрепленное поселение, можно прихватить с собой на этот случай пару полезных мелочей.

Вроде как мы проговорили очевидные вещи, но это стоило сделать, говоря о кочевниках, так как есть еще третий вариант. Это когда все племя идет походом вместе со всем своим имуществом, скотом, женщинами, детьми и вообще самыми серьезными намерениями, превращаясь в разрушительный, сметающий все на своем пути поток. Однако при этом племя было не достаточно мобильно, так что от него вполне можно было убежать, что и делали все кто попадался гуннам на пути, начиная с сарматов и кончая сидящими в дремучих лесах германцами.

Считается, что гуннам стало слишком тесно в центральной Азии, не поладили с другими живущими там народами, в результате чего они просто пошли наудачу на запад и набрели на римскую империю и различных варваров.

Однако, я бы такую точку зрения не разделял. Древние были достаточно информированы о месте проживания различных народов и существование государств, особенно крупных империй. Уже в те времена из Китая успешно действовал шелковый путь, товары по которому доставлялись в том числе и в римскую империю, так что если о ней знали в Китае, то и гунны определенно тоже знали.

Это не был просто поход на удачу, а целенаправленное мероприятие по обогащению, проявление определенного максимализма. Кого еще более богатого чем римская империя можно было найти в те времена? Поэтому, когда под предводительством Аттилы цель была достигнута, вся орда гуннов просто остановилась в своем движении у границ своего основного данника, куда-то идти дальше больше не было смысла. Отправляли только небольшие (по сравнению с основной ордой) отряды для сбора дани с остальных варваров, впрочем, это был лишь побочный заработок.

Про гуннов в ту эпоху говорили что у них было миллион всадников. Точно конечно никто не считал, но факт в том, что их было очень много и все они представляли собой весьма разнородную массу, хрупкое единство которой сохранялось только умелым руководством со стороны лидера. Как только этот лидер пропал все это единство тут же рухнуло, но это было позже, а в ту судьбоносную эпоху это было просто великое возвращение, пришедших как будто из глубины веков, скифов...

Источник - Записки провинциала
Постоянный адрес статьи - https://centrasia.org/newsA.php?st=1572695940
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