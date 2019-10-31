"Клановости в Кыргызстане больше не будет", - С.Жээнбеков (глава калана Жээнбековых)

20:32 02.11.2019

2 ноября 2019, Бишкек - Асель ОТОРБАЕВА

Сооронбай Жээнбеков о критике и клановом правлении



Сегодня президент Сооронбай Жээнбеков встретился с руководителями ведущих СМИ Кыргызстана. Директора и редакторы телеканалов, радио, газет и интернет-изданий смогли задать вопросы главе государства. Это вторая встреча в таком формате.

Главный редактор газеты "Де-факто" спросил у лидера страны, как на него влияют разговоры и слухи о том, что с его избранием возвращается клановое правление, его младший брат Асылбек Жээнбеков решает все вопросы, сваты вмешиваются в государственные дела.

Сооронбай Жээнбеков отметил, что этот вопрос поднимают периодически, но фактов не предоставляют.

"У нас уже было такое: управляли государством брат, сын, жена. Как бы вам ответить? Я понимаю такие опасения народа. Такого больше не будет. Ранее я уже говорил об этом. Все мои родственники, включая братьев, понимают. Они никогда не будут вредить мне", - ответил он.

Президент еще раз рассказал о своих близких родственниках: у него 11 братьев и сестер. Старший умер. Одна сестра на пенсии, работала учителем в сельской школе. Другая врач. Ее вообще нигде нет. Еще один брат ранее работал губернатором, мэром, сейчас посол. Младшая сестра с семьей сейчас живет за рубежом. Асылбек Жээнбеком был спикером Жогорку Кенеша, после избрания президентом сложил полномочия. Сейчас рядовой депутат. Еще одна сестра с детьми живет в селе. Младший брат живет в родительском доме, ведет хозяйство, у него есть торговое предприятие.

"Я благодарен своим родителям. Они меня воспитали таким, какой я есть. Я после президентства хочу смотреть в глаза людям, не отводя их", - сказал Сооронбай Жээнбеков.

По его словам, ему не дают фактов о якобы вмешательстве родственников в государственные дела.

"Дайте факты. И если они подтвердятся, я накажу брата, родственника", - подчеркнул глава государства.

Он посетовал, что с избранием на пост президента стали появляться лжеродственники и лжесваты, которые ссылаются на него. И призвал не верить таким людям.

Высказался, и легче стало.

Сооронбай Жээнбеков

"Вот Султанбеков (Темирлан Султанбеков - соратник Алмазбека Атамбаева. - Прим. 24.kg) говорит: "Определитесь, с кем вы - с родней или народом". Я давно определился. Я с народом. Они что хотят? Чтобы я кучку коррупционеров защищал? Этого не будет. Я выбор сделал давно: я с народом", - заключил глава КР.