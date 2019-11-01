Банзай! Патрульных милиционеров в Бишкеке оснастили легендарным оружием самураев

00:01 03.11.2019

Банзай! Патрульных милиционеров в Бишкеке оснастили легендарным оружием самураев



Президент Кыргызстана и столичная милиция. С глазу на глаз…Президент Кыргызстана и столичная милиция. С глазу на глаз…



Сегодня – 95 лет с момента рождения кыргызской милиции. В честь этой даты прошло множество мероприятий. Но одно из них сразу же привлекло внимание экспертов по оружию – стражи порядка нашей столицы стали обладателями спецсредства, которое в умелых руках может превратиться в настоящий феномен борьбы с криминалом! Что же это за чудо-юдо?



БИШКЕК, 01 Ноя - Orbita.kg. Накануне важной даты глава республики своим указом преобразовал Внутренние войска в т.н. Военную службу внутренней безопасности МВД КР.



Кроме того, Сооронбай Жээнбеков наградил медалью "Эрдик" начальника ГУВД Чуйской областиСамата Курманкулова, который в ходе пресечения массовых беспорядков 7 августа сего года возле села Кой-Таш получил тяжелейшую травму. В результате удара камнем в голову полковник впал в кому, но все же выжил и сейчас реабилитируется в одном из лечебных учреждений столицы России…



А теперь – главное.



В Бишкеке, в рамках реформирования органов внутренних дел, торжественно открылся Командный центр обновленной Патрульной службы милиции (ПСМ). Теперь именно здесь будут приниматься звонки о происшествиях, а также отслеживаться и обрабатываться все материалы с камер регистрации в главном городе страны.



"Если раньше рядовой милиционер получал 11-12 тысяч сомов, то сейчас его зарплата будет 22 тысячи", - подчеркнул в ходе церемонии открытия центра ПСМ политолог Тамерлан Ибраимов, руководитель рабочей группы по реформированию подразделений ОВД.



Пилотный проект сначала апробируют в Свердловском и Первомайском районах Бишкека. При успехе задумки – еще в двух частях столицы. Впоследствии – в городе Ош, и далее по всей стране.



В ПСМ, которая смикшировала в себе функции как ГУОБДД (экс-ГАИ), так и Патрульно-постовой службы (ППС) набрали уже порядка 600 сотрудников, но еще остаются вакантными 249 мест.



Новая служба получила в свое распоряжение не только здание, компьютерную технику, автомобили, экипировку, но и 20 видеокамер с системой распознавания лиц, что уже установлены в публичных местах столицы.



"Технику предоставила китайская компания CEIEC на сумму около 5 миллионов долларов", - отметил президент Кыргызстана Сооронбай Жээнбеков.



Предоставили китайские партнеры и различные элементы снаряжения бишкекским стражам порядка. Среди них нагрудные и автомобильные видеофиксаторы, рации формата уоки-токи, наручники, фонарики, и т.д.



Начальник ГУВД Бишкека Канат Джумагазиев демонстрирует президенту страны новое оснащение для патрульных. В том числе и сверхэффективные модели тонфа.



Вот в число этих "и т.д." и входит ноу-хау, способное резко повысить эффективность патрульных в борьбе с уличной преступностью.



Речь пойдет о тонфа, причем усовершенствованных, телескопических, более удобных, прочных, нежели привычные резиновые "демократизаторы".



Уверены - для большинства кыргызских блюстителей правопорядка история тонфа (чья старая модель болтается у них на поясе рядом с пистолетом) станет открытием. Ведь история эта уходит корнями вглубь веков.



Ноу-хау уже на поясах бишкекских патрульных…



В ней фигурируют китайские пираты, грозные самураи, участники "охоты за мечами" полководца Тоетоми Хидэеси, неуловимые ниндзя, смекалистые "воины зарослей" и многие другие фигуранты таинственного мира восточных боевых искусств…



Инициаторы реформирования ОВД показали в ходе презентации то, как должен быть снаряжен сотрудник ПСМ. В числе обязательного – тонфа.



"Прежде чем управлять другими, следует научиться управлять собой", - заявил как-то Конфуций.



Телескопические дубинки-тонфа на демонстрационном столе в ходе открытия Командного центра ПСМ МВД КР.



Давайте перенесемся в XV век. Остров Окинава архипелага Рюкю. В средние века это было очень самобытное королевство. Правитель Се Хаси, добрый малый, "отмечался" перед царедворцами китайской династии Мин, дружил с сегунами Японии, торговал с корейскими купцами.



Элементы базового традиционного японского ката с использованием тонфа.



Но затем хозяйство пришло в упадок, чем тут же воспользовался воинственный клан Сацума с южной оконечности Страны Восходящего солнца. Самураи, напав на Рюкю, возвели на престол свою марионетку. Аборигенам это, конечно, не понравилось. Начался смутный период распрей, интриг и восстаний, длившийся до 1879 года, до присоединения к Японии.



Само сопротивление подавлялось оригинально. Чтобы сепаратисты не бунтовали, в их деревнях федеральные силы регулярно проводили зачистки. Было изъято все оружие. Закрыты кузницы. Контролировались порты, дабы пресечь контрабандные поставки запретного. Отмечено три крупные антитеррористические операции под кодовым названием "охота за мечами", когда изымалось любое традиционное оружие.



Ну и куда бедному крестьянину податься? Правильно - в леса. Там партизаны организовали свои тайные базы подготовки - "школы в зарослях". Босота, опальные дворяне и горожане учили приемчики борьбы цюань–шу, методы абордажного боя островных пиратов, секреты единоборств беглых монахов и лояльных вояк. Они годами, с восхода до заката, неутомимо закаляли дух и тело. Столетия спустя их секретные методы выкристаллизовались в то, что сегодня называется каратэ-до, где термин "до" ("дао"), означал понятие "путь".



"Не постигший Учения, не одержит ни одной военной победы", - говорил небезызвестный самурай Имагава Садае.



Но как же конфискованный арсенал? Э–э, голь на выдумки хитра! Окинавцы стали использовать для защиты и нападения… подручные средства. То есть бо, йо, каму, эку, пуку, кусари, тессен, тудзя, нунти, кувэ, каса, оги и, вы не представляете, даже кандзаси! Для неяпонцев поясним - это посох, коромысло, серп, весло, охотничье копье, цепь с грузилом, веревка, рыбацкая острога, багор, мотыга, зонт, веер и даже… заколки для волос.



Полицейские многих стран мира активно используют тонфа. Главное – уметь грамотно пользоваться эти холодным оружием!



Причем достигли в этом совершенства. Взять хотя бы нунчаки. Это ведь не что иное, как нунтяку - цеп для обмолота риса. Мастера могут наносить ими удар силой до полутора тонн! В Кыргызстане (если вы не спортсмен) нунчаки тут же у вас конфискуют те же милиционеры как холодное оружие ударно–раздробляющего типа.



Кое–что из новаторств окинавцев позднее переняли ниндзя. Например, сюрикен - метательные кованые звезды; саи - рыболовецкие трезубцы, и т.д.



Техника владения этими атипичными видами оружия в системе каратэ получила название кобудо. Сэнсэев, овладевших данной дисциплиной в совершенстве, в мире всего несколько десятков - уж очень сложная эта тема. Травмоопасная. Требует максимального внимания и беспрестанных тренировок.



Особое место в кобудо занимает наша тонфа. Когда–то это была обычная рукоятка каменных мельничных жерновов, деталь рисорушки у окинавцев. Если посмотреть на фото тонфа сбоку, видно, что один конец дубинки является как бы продолжением кулака, второй - локтя. А сам ствол тонфа надежно защищает предплечье.



Тонфа бывают спортивные, демонстрационные, коллекционные. И – полицейские. Вес дубинки - от 400 до 1500 граммов. Чаще имеют круглое или квадратное сечение. Изготавливается орудие из резины, дерева, бамбука, пластика, а иногда металла.



Тонфа порой незаменим для самых разных спецподразделений…



Арсенал тонфа состоит в основном из тычковых и круговых ударов, различных зацепов и блокирующих приемов, вращательных и дугообразных комбинаци



"Учение и боевое искусство подобно двум колесам повозки: если одно из них отсутствует, повозка опрокинется" – так наставлял соратников самурай Курода Нагамаса.



В руках мастеров тонфа–дзюцу это внешне примитивное средство весьма и весьма действенно! И ката (комплекс формальных упражнений) смотрятся эффектно. Благодаря динамичности, виртуозности и замысловатости движений соперник до последнего момента не знает, когда и куда будет нанесен решающий удар!



Инвесторы из китайской фирмы CEIEC, вложивших $5 миллионов в создание ПСМ.



В целом тонфа считается оборонительным спецсредством. Прекрасно зарекомендовало себя в ходе подавления агрессии уличных толп. Поэтому тонфа принято на вооружение полицейскими структурами во многих странах мира. Например, в Испании, Франции, Германии…



Первым еще в 70–х годах прошлого века тонфа усовершенствовал Лон Андерсон из США, запатентовав ее как спецсредство сил безопасности PR–24.



Лет двадцать спустя тонфа появилась и у кыргызских милиционеров. Но из–за отсутствия квалифицированных инструкторов тонфа используется ими в лучшем случае как обычная резиновая палка. Некоторые даже сетуют, что при размашистых ударах вертикальная рукоятка тонфа им попросту… мешает. Но это просто элементарное неумение пользоваться спецсредством!



Те образцы тонфа, что подарили нашим милиционерам партнеры из КНР, будут проще в использовании. Впрочем, мы не удивимся, если мастера ориентальных единоборств из Поднебесной еще и предложат обучить наших разным приемам древнего искусства, используя их в современном мире в войне с преступностью…



Касыбек Жолчуев