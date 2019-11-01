 КРАСНЫЙ ЖЕЛТЫЙ ЗЕЛЕНЫЙ СИНИЙ
 Архив | Страны | Персоны | Каталог | Новости | Дискуссии | Анекдоты | Контакты | PDAFacebook  RSS  
 | ЦентрАзия | Афганистан | Казахстан | Кыргызстан | Таджикистан | Туркменистан | Узбекистан |
ЦентрАзия
  Новости и события
| 
Воскресенье, 03.11.2019
03:03  Откуда взялись узбеки в Казахстане и как к ним относятся?
02:14  История Половцев
00:23  Сепаратизм курдов подпитывают Соединенные Штаты и нефть, - В.Мухин
00:08  Карта "Северного потока – 2". Как пойдет российский газ в Европу в 2020-ом
00:04  Рухани может спасти Трампа, - С.Тарасов
00:02  The Hill: США ждет серия провалов на Ближнем Востоке?
00:01  Банзай! Патрульных милиционеров в Бишкеке оснастили легендарным оружием самураев

00:00  Иран готовит ответ США, - С.Шакарянц
Суббота, 02.11.2019
20:32  "Клановости в Кыргызстане больше не будет", - С.Жээнбеков (глава калана Жээнбековых)
14:59  Гунны. Великое возвращение скифов
14:56  Удивительный сирийский парадокс, - Ф.Лукьянов
14:54  Либерализм - иллюзия свободы, - В.Багдасарян
14:52  Игра втемную: африканцы станут европейцами к середине XXI века, - В.Добрынин
12:00  Саммит ШОС в Ташкенте. Какие документы подписали главы правительств
11:56  Штрафстоянки для скота появились в Восточно-Казахстанской области
11:25  Российская паспортизация Донбасса: ажиотажа нет, 500 человек в сутки
11:06  Павлодар, Коряковское или Кереку? Когда казахи заселили север современного Казахстана
10:39  Зачем КазЕлбасам наследие Золотой Орды?
01:24  Ташкент будет отчаянно торговаться: о чем договорятся Россия и Узбекистан?
01:00  Предстоящий саммит ШОС обещает сюрпризы и открытие сезона коллективной "охоты" за влияние в Афганистане
00:48  В Грузии раскрыт заговор... попов, которые хотели умертвить своего патриарха
Пятница, 01.11.2019
20:06  Авто подорожает? Кыргызстан не получил льготы от ЕАЭС
20:03  Китай получил от ВТО разрешение на введение ответных пошлин на товары из США
19:58  Евразийский евро на пороге, - А.Разуваев
19:57  Strategist: КНР знает цену господства в редкоземельной промышленности
19:55  "Арабская осень" на Ближнем Востоке: иранская защита и саудовский гамбит
19:53  США могут потерять Турцию, - С.Тарасов
19:51  Россия - незаменимая страна на БлВостоке, - Юджин Румер
19:50  Киргизия: идеологическая диверсия с оглядкой на Запад, - С.Кожемякин
19:49  Великодержавная неадекватность: что стоит за "исключительностью" США, - Р.Хубиев
19:15  КирПремьер Абылгазиев ведет в Ташкенте пограничные переговоры с Ш.Мирзиеевым
18:54  Митрополит Цаава обвинил Грузинского Патриарха Илию II в мужеложестве
18:49  Удастся ли РосМиротворцам навести порядок на севере Сирии? - Le Monde
18:43  Гонконг: начало конца? - Le Temps
18:34  Год Белой Крысы: каким знакам зодиака повезет в 2020 году
16:45  Проблема исчезновения насекомых масштабнее, чем предполагалось, - Янник Вигет
14:58  У Казахстана новые послы: в Китае - Габит Койшыбаев, в Латвии - Тимур Приметов и в Болгарии - Темиртай Избастин
14:42  Washington Post: предвыборная стратегия Трампа может опрокинуть демократов
14:39  Последний китайский император Пу И и его "любови": от поварихи Маруси до племянника Сюй-Сюя (история)
14:37  В Бишкеке жестоко избит директор "Кыргызкомур" Канатбек Аширбаев
13:56  Паспортный скандал в Киргизии продолжается. Литовская фирма "Гарсу Пасаулис" грозит арбитражным судом
11:18  Индийский Кашмир официально разделен: региону обещано "лучезарное будущее"
10:27  Военные эпопеи полковника Каддафи. Как Ливия стала генератором конфликтов, - А.Храмчихин
10:24  Китайский бизнес погружается в пессимизм. Экономика Поднебесной грозит миру новой рецессией, - "НГ"
10:20  Стерилизация населения Земли c помощью ГМО начинается, - Ф.Энгдаль
10:15  Кирпичи от разрушенных отношений США и Турции полетят во все стороны, - Д.Рой
10:10  Танки открывают путь бизнесу. Битва за Африку продолжается, - Виктор Баранец
09:46  Назначен новый председатель Комитета геодезии и картографии Казахстана - Сергазы Омаш
09:37  БишкекСуд опротестовал "избрание" Асанакунова главой Федерации КырПрофсоюзов
09:22  Закон не писан... Бизнес-империя экс-спикера КырПарламента Турсунбекова
09:05  Десоветизация. Как в Кыргызстане пытаются оправдать фашизм и басмачество, - 24.kg
Архив
  © CentrAsiaВверх  
    ЦентрАзия   | 
Рухани может спасти Трампа, - С.Тарасов
00:04 03.11.2019

Президент США Дональд Трамп хочет иметь хотя бы небольшой шанс на встречу с иранцами, перед тем как его "поглотит противостояние импичменту и жесткая предвыборная борьба". Отсюда его решение, разрешающее компаниям из России, Китая и ЕС вести работу на ядерных объектах Ирана. Тегеран становится внутриполитической проблемой Вашингтона.

СТАНИСЛАВ ТАРАСОВ

Вашингтон продолжает посылать Тегерану противоречивые "сигналы", сохраняя острую интригу. С одной стороны, на Иран волнообразно с временными паузами накатываются так называемые секторальные санкции. Последние из них касаются иранского строительного сектора, который, по мнению государственного секретаря США Майка Помпео, "прямо или косвенно контролируется Корпусом стражей Исламской революции (КСИР)". Есть также санкции, которые "привязаны" к "Хезболле" и другим вооруженным группировкам, которые, по мнению Вашингтона, "поддерживаются Ираном".

С одной стороны, американский санкционный список выглядит внушительно. Он включает в себя корпорации, банки, официальные и частные лица. С другой стороны, как сообщает Reuters, США планируют разрешить российским, китайским и европейским компаниям продолжить работу на иранских ядерных объектах. "Возобновление сотрудничества позволит продолжить работать на реакторе "Арак", сотрудники которого занимаются исследованиями, связанными с тяжелой водой, и на заводе по обогащению топлива в Фордо, который контролирует Организация атомной энергии Ирана, - уточняет агентство. - Это может сигнализировать о том, что Вашингтон все же заинтересован в дипломатическом разрешении конфликта, связанного с иранской ядерной программой". И где-то за скобками сохраняется "план Макрона" по подписанию между США и Ираном, возможно, при участии других государств "шестерки" - участников прежней ядерной сделки, нового соглашения.

Ранее в западных СМИ уже появились некоторые пункты этого пока еще проектного документа, принять которые Тегеран согласился. Посреднические усилия Парижа являются определенным рубежом, свидетельствующим о том, что все "базовые попытки" Вашингтона выйти на сепаратные переговоры с Тегераном, предварительно поставив его на колени с помощью санкций, потерпели полный провал, что, в свою очередь, говорит и о падении интеллектуальных возможностей американской дипломатии. Просматривается это в следующих обстоятельствах. Президент США Дональд Трамп, заявляя о выходе из Совместного всеобъемлющего плана действий (СВПД) по иранской ядерной программе, взял курс на реставрацию комплекса экономических санкций, которые накладывались на Тегеран до заключения ядерной сделки. Но тогда существовала коалиция стран, включая и Россию, которая в разной мере все же придерживалась санкций. Сейчас такого нет.

Члены "шестерки" отказались поддерживать иранскую политику США. В той или иной мере они продолжают сотрудничать с Тегераном по разным направлениям, что в некоторой степени минимизирует экономический ущерб, наносимый Вашингтоном. Попытки американцев надавить на союзников в отношении Ирана потерпели в целом неудачу. К том же возврат США к санкциям не сопровождается аналогичными резолюциями ООН, а значит их международно-правовая основа становится более шаткой. Несостоятельными выглядят и надежды Белого дома на то, что санкции приведут к дестабилизации внутриполитического положения в Иране. От силового сценария американцы воздерживаются потому, что им не удалось сколотить на Ближнем Востоке вооруженную коалицию против Ирана, госдепу не удалось достигнуть желаемых результатов и на этом направлении. В итоге появились проблемы у США как страны, которая инициировала санкции, когда в данном вопросе существенно выросла роль Конгресса и снизились возможности маневренности Белого дома в отношении Тегерана.

Когда Трамп в ходе недавних переговоров с президентом Франции Эммануэлем Макроном загадочно говорил, что "никто не знает, какое решение я приму, сделаю ли я то, что некоторые от меня ожидают, или же появится возможность заключить новую сделку на прочной основе", он демонстрировал не дипломатическое искусство, а искусство блефа. Теперь важный аспект иранской позиции в отношении к ядерной программе заключается в том, что для иранцев важнее, как себя поведут на данном этапе дальше в отношении соглашения страны Европы. Президент Ирана Хасан Рухани открыто намекает на то, что Тегеран может остаться в СВПД и после выхода из соглашения Вашингтона, если его будет продолжать поддерживать Европа.

Если возвращаться к вопросу о продлении США действия отсрочек, которые позволяют компаниям из России, США и ЕС работу на объектах Ирана, то, как пишет британское издание The Independent, Трамп пошел на этот шаг по двум причинам. Во-первых, все это в интересах национальной безопасности США, даже нынешняя администрация видит выгоды для себя. Во-вторых, глава Белого дома хочет иметь хотя бы малейший шанс на встречу с иранцами, перед тем как его "поглотит противостояние импичменту и жесткая предвыборная борьба". Ход непростой, потому что даже сенаторы-республиканцы Линдси Грэм и Тед Круз раскритиковали Трампа за его решение и заявили, что "исключения из санкций позволят Тегерану создать свою ядерную программу". В ответ президент может активизировать рабочую группу с Великобританией, Францией и Германией для решения вопроса ракетной программы и других вопросов, не охваченных иранской ядерной сделкой, чтобы найти хоть какое-то устраивающее его позитивное решение.

Как отмечает в этой связи Le Monde, "в истории с Ираном Трамп слишком высоко поднял ставки, настолько увлекся игрой, что не заметил, как перестал быть королем переговоров". Кто знает, не намерено ли толкали его к такой позиции, ведь Иран уже становится внутриполитической проблемой США. Время для диалога Вашингтона с Тегераном благоприятное. Трамп начал новую избирательную кампанию, и ему нужна хоть какая-нибудь дипломатическая победа. Но подыграет ли Рухани американскому коллеге?

Источник - REGNUM
Постоянный адрес статьи - https://centrasia.org/newsA.php?st=1572728640
Новости Казахстана
- Рабочий график главы государства
- Премьер-Министр А. Мамин провел переговоры с Премьер-Министром Нидерландов М. Рютте и принял участие в Казахстанско-нидерландском бизнес-форуме
- Постановление Правительства Республики Казахстан от 25 октября 2019 года №800
- Роман Скляр встретился с Чрезвычайным и Полномочным Послом США в РК Уильямом Х. Мозером
- Новое назначение
- Б. Сапарбаев обсудил вопросы подготовки к Олимпиаде-2020 в Токио
- Обеспеченность населения запасами угля по отношению к общему плану составляет 76,1%
- Рейтинги казахстанского ДО АО Банк ВТБ (Казахстан) подтверждены на уровне "ВВ+/В" в связи с по-прежнему предоставляемой поддержкой со стороны группы; прогноз - "Стабильный"
- Fitch подтвердило рейтинг компании Казахмыс "BB-", исключило рейтинг из списка RW "Негативный"
- Прогноз по рейтингам АО ДБ "Альфа-Банк" (Казахстан) пересмотрен на "Позитивный" ввиду устойчивости профиля рисков; рейтинги "ВВ-/В" подтверждены
 Перейти на версию с фреймами
  © CentrAsiaВверх  