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Карта Северного потока – 2 . Как пойдет российский газ в Европу в 2020-омКарта "Северного потока – 2". Как пойдет российский газ в Европу в 2020-ом
00:08 03.11.2019

Как пойдет российский газ в Европу после 31 декабря 2019 года?

С абсурдом в сфере арбитражных споров по газу между Украиной и РФ необходимо покончить

АНТОН КАНЕВСКИЙ

Знаковым событием конца октября в международной торговле газом стало выданное Данией разрешение на прокладку газопровода "Северный поток – 2" в ее водах. Об этом сообщило 30 октября Датское энергетическое агентство.

В тот же день Владимир Путин, находясь с визитом в Будапеште, прокомментировал новость: "Мы приветствуем такое решение. Дания проявила себя как ответственный участник международного общения, защищающий свои интересы и свой суверенитет, интересы своих основных партнеров в Европе, которые крайне заинтересованы в диверсификации поставок российских углеводородов на европейский рынок".

С европейской стороны препятствий для достройки российско-германского газопровода больше нет (остающиеся 147 километров могут быть достроены за 5 недель). Препятствия к своевременной подаче в Европу российского газа после 31 декабря пока что существуют с другой стороны – с украинской, если, конечно, Евросоюз не настоит на способе транзита через Украину, который предлагает "Газпром" и который обеспечит европейцам бесперебойное газовое снабжение.

В Еврокомиссии нервничают. 28 октября в Брюсселе прошел очередной раунд трехсторонних переговоров Россия – Украина – ЕС о перспективах продления транзита российского газа через Украину. Обсуждались возможные параметры соглашения о транзите российского газа через Украину с 1 января 2020 г., когда истечет срок действующего контракта. По итогам переговоров вице-председатель Еврокомиссии Марош Шефчович заявил: "Мой посыл на сегодняшних переговорах – время истекает. Наступает критическое время. Когда нужно определиться... Вынужден заявить, что я разочарован итогам сегодняшней встречи".

Президент России В. Путин с еврочиновником не согласился: "Мы знаем оценки некоторых чиновников Евросоюза, Еврокомиссии по поводу того, как прошли эти переговоры. Наши оценки расходятся. Мы считаем, что они были конструктивными, причем со всех сторон, включая и наших украинских партнеров".

Действительно, российский и украинский профильные министры в своих комментариях в кулуарах встречи были более оптимистичны, хотя публично заявленные расхождения очевидны. Россия готова рассматривать два варианта: а) работа по европейским правилам, с распределением на аукционах свободных мощностей; б) заключение с Украиной краткосрочного контракта сроком примерно на год.

31 октября Верховная рада приняла закон, предусматривающий отделение газотранспортной системы Украины (ГТС) от компании "Нафтогаз". В принципе, этот закон позволяет Украине начать работать с транзитом российского газа по европейским правилам ("Газпром" работает по этим правилам давно). Впереди, однако, непростая экспертная процедура.

В начале октября министр энергетики России Александр Новак высказался по этому поводу вполне определенно: "Могут быть некие закладки в украинском законодательстве, которые могут не соответствовать тому, как сегодня "Газпром" работает и как привык работать в соответствии с принятым европейским законодательством". Как отметил А. Новак, у российской стороны есть договоренность с Еврокомиссией о том, что, "во-первых, они [Еврокомиссия. – Ред.] дадут соответствующее заключение на то, что это действительно законодательство полностью копирует европейское законодательство, а во-вторых, мы также проведем свою юридическую экспертизу". Итак, впереди две экспертизы закона, принятого Верховной радой 31 октября, а времени до истечения действующего транзитного контракта очень мало.

Что касается российско-украинских споров по газу, на тех же российско-венгерских переговорах в Будапеште 30 октября В. Путин сказал: "Вопрос исключительно в сфере споров арбитражного характера, на наш взгляд, абсолютно абсурдных, когда, например, там семь миллиардов долларов пытаются предъявить через украинские суды "Газпрому" к выплате за то, что он занимает монопольное место на транзитном рынке Украины. Хотя "Газпром" ничего не транзитирует, транзитируют украинские компании. Это просто абсурд. То же самое и в Стокгольме происходит. Надо от этого абсурда избавиться, обнулить все требования с обеих сторон. Мы готовы к конструктивной работе и по прокачке газа через Украину, и по поставкам газа на Украину, причем со значительным снижением цены в отличие от той, по которой потребители российского газа получают на Украине этот газ сегодня" [выделено нами. – Ред.].

Эксперт Финансового университета при правительстве РФ, ведущий аналитик Фонда национальной энергетической безопасности Игорь Юшков в эфире радио Sputnik говорит: "Они [руководство "Нафтогаза" – Ред.] хотели заставить "Газпром" подписать контракт на 10-15 лет с условием "качай или плати", речь шла при этом о таких больших объемах, которые "Газпрому" не нужны. Ясно, что этого не будет… Другое дело ? успеем ли мы (до истечения действующего контракта на транзит газа через Украину. ? Ред.) подписать контракт с новым оператором ? в этом вся интрига..."

Пока говорить об окончательном разрешении "проблемы 2020" преждевременно. Во всяком случае, в преддверии вероятных проблем "Газпром" и его партнеры в Европе закачали в европейские хранилища рекордные объемы газа. На полную мощность будут работать такие маршруты, как газопровод Ямал – Европа через Польшу и "Северный поток – 1". Возможен вариант (хотя он и дорог) с использованием мощностей по производству и транспортировке СПГ для выполнения обязательств "Газпрома". Наконец, если не к 1 января, то к 1 февраля должно быть завершено строительство "Северного потока – 2" .

А главное, ситуация в корне отличается от "газовых войн" 2006 и 2009 годов тем, что тогда Украина была "в своем праве" подписывать или не подписывать контракт, который она могла считать невыгодным для себя. Ныне же Киевом взяты на себя обязательства начать работать по европейским правилам, и эти обязательства никуда не денутся.

Когда европейская схема заработает, у России не будет никаких юридически обязывающих причин поставлять Венгрии и Словакии больше газа, чем нужно для их собственных потребностей (а у Украины не будет права эти поставки перекрыть). А значит, не будет ресурсов для "реверса", относительно которого российский лидер отметил: "А то, что газ этот российский, – сомнений нет, никакого реверса там на самом деле нет. Это не реверс, это ложный реверс".

Договариваться необходимо. Киев, однако, не соглашается обнулить взаимные претензии в арбитражных спорах с "Газпромом" и до сих пор рассчитывает на долгосрочный контракт с Россией на 10-15 лет. Вопрос о том, как пойдет российский газ в Европу после 31 декабря 2019 года,

Источник - Фонд Стратегической Культуры
Постоянный адрес статьи - https://centrasia.org/newsA.php?st=1572728880
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