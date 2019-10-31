 КРАСНЫЙ ЖЕЛТЫЙ ЗЕЛЕНЫЙ СИНИЙ
 Архив | Страны | Персоны | Каталог | Новости | Дискуссии | Анекдоты | Контакты | PDAFacebook  RSS  
 | ЦентрАзия | Афганистан | Казахстан | Кыргызстан | Таджикистан | Туркменистан | Узбекистан |
ЦентрАзия
  Новости и события
| 
Воскресенье, 03.11.2019
03:03  Откуда взялись узбеки в Казахстане и как к ним относятся?
02:14  История Половцев
00:23  Сепаратизм курдов подпитывают Соединенные Штаты и нефть, - В.Мухин
00:08  Карта "Северного потока – 2". Как пойдет российский газ в Европу в 2020-ом
00:04  Рухани может спасти Трампа, - С.Тарасов
00:02  The Hill: США ждет серия провалов на Ближнем Востоке?
00:01  Банзай! Патрульных милиционеров в Бишкеке оснастили легендарным оружием самураев

00:00  Иран готовит ответ США, - С.Шакарянц
Суббота, 02.11.2019
20:32  "Клановости в Кыргызстане больше не будет", - С.Жээнбеков (глава калана Жээнбековых)
14:59  Гунны. Великое возвращение скифов
14:56  Удивительный сирийский парадокс, - Ф.Лукьянов
14:54  Либерализм - иллюзия свободы, - В.Багдасарян
14:52  Игра втемную: африканцы станут европейцами к середине XXI века, - В.Добрынин
12:00  Саммит ШОС в Ташкенте. Какие документы подписали главы правительств
11:56  Штрафстоянки для скота появились в Восточно-Казахстанской области
11:25  Российская паспортизация Донбасса: ажиотажа нет, 500 человек в сутки
11:06  Павлодар, Коряковское или Кереку? Когда казахи заселили север современного Казахстана
10:39  Зачем КазЕлбасам наследие Золотой Орды?
01:24  Ташкент будет отчаянно торговаться: о чем договорятся Россия и Узбекистан?
01:00  Предстоящий саммит ШОС обещает сюрпризы и открытие сезона коллективной "охоты" за влияние в Афганистане
00:48  В Грузии раскрыт заговор... попов, которые хотели умертвить своего патриарха
Пятница, 01.11.2019
20:06  Авто подорожает? Кыргызстан не получил льготы от ЕАЭС
20:03  Китай получил от ВТО разрешение на введение ответных пошлин на товары из США
19:58  Евразийский евро на пороге, - А.Разуваев
19:57  Strategist: КНР знает цену господства в редкоземельной промышленности
19:55  "Арабская осень" на Ближнем Востоке: иранская защита и саудовский гамбит
19:53  США могут потерять Турцию, - С.Тарасов
19:51  Россия - незаменимая страна на БлВостоке, - Юджин Румер
19:50  Киргизия: идеологическая диверсия с оглядкой на Запад, - С.Кожемякин
19:49  Великодержавная неадекватность: что стоит за "исключительностью" США, - Р.Хубиев
19:15  КирПремьер Абылгазиев ведет в Ташкенте пограничные переговоры с Ш.Мирзиеевым
18:54  Митрополит Цаава обвинил Грузинского Патриарха Илию II в мужеложестве
18:49  Удастся ли РосМиротворцам навести порядок на севере Сирии? - Le Monde
18:43  Гонконг: начало конца? - Le Temps
18:34  Год Белой Крысы: каким знакам зодиака повезет в 2020 году
16:45  Проблема исчезновения насекомых масштабнее, чем предполагалось, - Янник Вигет
14:58  У Казахстана новые послы: в Китае - Габит Койшыбаев, в Латвии - Тимур Приметов и в Болгарии - Темиртай Избастин
14:42  Washington Post: предвыборная стратегия Трампа может опрокинуть демократов
14:39  Последний китайский император Пу И и его "любови": от поварихи Маруси до племянника Сюй-Сюя (история)
14:37  В Бишкеке жестоко избит директор "Кыргызкомур" Канатбек Аширбаев
13:56  Паспортный скандал в Киргизии продолжается. Литовская фирма "Гарсу Пасаулис" грозит арбитражным судом
11:18  Индийский Кашмир официально разделен: региону обещано "лучезарное будущее"
10:27  Военные эпопеи полковника Каддафи. Как Ливия стала генератором конфликтов, - А.Храмчихин
10:24  Китайский бизнес погружается в пессимизм. Экономика Поднебесной грозит миру новой рецессией, - "НГ"
10:20  Стерилизация населения Земли c помощью ГМО начинается, - Ф.Энгдаль
10:15  Кирпичи от разрушенных отношений США и Турции полетят во все стороны, - Д.Рой
10:10  Танки открывают путь бизнесу. Битва за Африку продолжается, - Виктор Баранец
09:46  Назначен новый председатель Комитета геодезии и картографии Казахстана - Сергазы Омаш
09:37  БишкекСуд опротестовал "избрание" Асанакунова главой Федерации КырПрофсоюзов
09:22  Закон не писан... Бизнес-империя экс-спикера КырПарламента Турсунбекова
09:05  Десоветизация. Как в Кыргызстане пытаются оправдать фашизм и басмачество, - 24.kg
Архив
  © CentrAsiaВверх  
    ЦентрАзия   | 
Сепаратизм курдов подпитывают Соединенные Штаты и нефть, - В.Мухин
00:23 03.11.2019

Бойцы "Сирийских демократических сил" отказываются вступать в армию Башара Асада
Владимир Мухин
Обозреватель "Независимой газеты"
31.10.2019

Курдские формирования сопротивляются турецкой армии и ее союзникам на севере Сирии. В основном на территориях, которые Анкара оккупировала в ходе операции "Источник мира". В той части страны, которую контролируют Москва и Дамаск (в зоне безопасности на северо-востоке), формирований курдско-арабской коалиции "Сирийских демократических сил" (СДС), по данным Минобороны РФ, уже нет. Но это не значит, что начинающееся 1 ноября российско-турецкое патрулирование зоны безопасности будет проходить без проблем.
Как передает сирийское агентство SANA, "бои идут между правительственными войсками и турецкими оккупационными силами в населенном пункте Тель Росас, недалеко от города Рас Аль Айн. Протурецкие боевики захватили несколько районов к западу от города Таль-Тамр". Бои за этот пункт между турками и правительственными силами Сирии, которые сменили курдов на позициях, продолжаются. Москва не сделала официальных комментариев на этот счет, но министр обороны РФ Сергей Шойгу заявил: "Меморандум, подписанный президентами Турции и России, реализуется не без труда".
Настораживает позиция Турции. Несмотря на то что Минобороны РФ заявило о досрочном отводе курдских формирований из зоны безопасности, турецкий лидер Реджеп Тайип Эрдоган опять стал угрожать Москве и Дамаску тем, что его страна может начать операцию в Сирии, если курдские вооруженные формирования не отойдут на 30 км от сирийско-турецкой границы. Как сообщило турецкое агентство Anadolu, Эрдоган акцентировал внимание на том, что Анкара при необходимости может расширить создаваемую ею зону безопасности на северо-востоке Сирии. Президент отметил, что турецкие силы пресекут любые обстрелы и атаки в зоне проведения операции.
Основания для подобных высказываний у Эрдогана есть. Во-первых, как писала "НГ" (см. номер от 24.10.19), "Силы народной самообороны" (СНС) Курдистана, в которые входят и некоторые подразделения СДС, "развертывают против турецких оккупантов партизанскую войну". И курдский портал "Курдистан Тудэй" 30 октября опубликовал очередную сводку "об уничтожении протурецких боевиков и спецназа армии Турции" на территории, входящей в зону безопасности на северо-востоке Сирии.
Во-вторых, Дамаск на днях выступил с инициативой о включении подразделений СДС в состав правительственных войск. Как сообщает газета Al-Akhbar, в Дамаске настаивают "на расформировании СДС, а также ополченцев из "Сил народной самообороны", полицейских дружин и их последующем включении в состав сирийской армии и силовых структур". СМИ не раз сообщали, что силы СДС после начала Анкарой операции "Источник мира" не раз вывешивали флаги Сирийской арабской армии (САА) на своих позициях. И у Турции в связи с этим есть основания не доверять Дамаску. Анкара сейчас против САА на ряде направлений на территории Сирии развязывает настоящую войну. Хотя развертывание постов подразделений САА и сирийских пограничников на границе с Турцией происходит, как известно, под контролем российского Центра по примирению враждующих сторон. И, конечно, Москва вряд ли позволит, чтобы на эти посты проникли СДС. Но Эрдоган, похоже, не доверяет Москве. И уже воюет против САА, угрожая расширить оккупированную территорию.
"Ситуация, когда турецкий лидер и его союзники воюют с правительственными силами Сирии, выгодна Анкаре в ее стремлении под предлогом борьбы с курдами захватить как можно больше сирийских территорий", – считает военный эксперт генерал-лейтенант Юрий Неткачев. В то же время, по его мнению, "части СДС и представители курдской местной власти в лице так называемой Ассамблеи демократической Сирии (АДС) тоже не подарки". Эксперт указывает на то, что "они по-прежнему поддерживаются американцами. А командующий СДС Мазлум Абди сообщил, что его войска не присоединятся к САА, несмотря на заявление Министерства обороны Сирии". Неткачев обращает внимание на то, что СДС не хочет расформировываться и в полном составе намерена под флагами САА оборонять свои территории. По данным курдских СМИ, "командующий СДС надеется, что Минобороны Сирии примет предложение его организации и позволит им оставаться в своих районах в качестве части сирийской системы обороны", то есть на правах автономии.
Дамаск против такой формулы взаимодействия с курдами, поскольку "автономия" контролируется США. Американцы с помощью СДС удерживают все нефтяные поля к востоку от Евфрата и не намерены передавать их Башару Асаду. Тут уже имеются военные конфликты между Дамском и СДС. В соцсетях сообщается о столкновении подразделениий СДС и САА в провинции Дейр-эз-Зор в районе населенного пункта Хуссейния: "В этом противостоянии артиллерия американской коалиции, сосредоточенная на нефтеперерабатывающем заводе в Conoco, атаковала позиции сирийской армии".
"Отведя американских солдат с севера Сирии, президент США Дональд Трамп сумел столкнуть лбами не только турок и курдов, но и турок с сирийской армией, а также САА с СДС. Курды под протекторатом российских полицейских остаются на севере страны. И по-прежнему они надеются на свою автономию, идею которой защищают США, не давая Дамаску доступ к нефтяным богатствам Заевфратья", – делает вывод военный эксперт полковник Владимир Попов. Он уверен, что без разрешения этого противоречия идея Сирийского Конституционного комитета (СКК) обречена на провал. Так же считает и член исполнительного комитета АДС Хикмат Хабиб. В интервью "Курдистан Тудэй" он заявил, что результаты заседания комитета в Женеве "ничего не значат для народов северной и восточной Сирии в связи с отсутствием в комитете представителей более 5 млн сирийцев, объединенных под флагами Ассамблеи демократической Сирии".
Противоречия в Сирии обостряются. Начало диалога Дамаска с оппозицией без участия АДС вряд ли будет эффективным. Создание буферной зоны на севере страны сопровождается военными действиями. При этом конфликтными зонами в Сирии остаются провинции Латакия, Идлиб и Хама, где продолжаются боевые столкновения САА с незаконными вооруженными формированиями, враждебными Асаду.

Источник - ng.ru
Постоянный адрес статьи - https://centrasia.org/newsA.php?st=1572729780
Новости Казахстана
- Рабочий график главы государства
- Премьер-Министр А. Мамин провел переговоры с Премьер-Министром Нидерландов М. Рютте и принял участие в Казахстанско-нидерландском бизнес-форуме
- Постановление Правительства Республики Казахстан от 25 октября 2019 года №800
- Роман Скляр встретился с Чрезвычайным и Полномочным Послом США в РК Уильямом Х. Мозером
- Новое назначение
- Б. Сапарбаев обсудил вопросы подготовки к Олимпиаде-2020 в Токио
- Обеспеченность населения запасами угля по отношению к общему плану составляет 76,1%
- Рейтинги казахстанского ДО АО Банк ВТБ (Казахстан) подтверждены на уровне "ВВ+/В" в связи с по-прежнему предоставляемой поддержкой со стороны группы; прогноз - "Стабильный"
- Fitch подтвердило рейтинг компании Казахмыс "BB-", исключило рейтинг из списка RW "Негативный"
- Прогноз по рейтингам АО ДБ "Альфа-Банк" (Казахстан) пересмотрен на "Позитивный" ввиду устойчивости профиля рисков; рейтинги "ВВ-/В" подтверждены
 Перейти на версию с фреймами
  © CentrAsiaВверх  