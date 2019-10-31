Сепаратизм курдов подпитывают Соединенные Штаты и нефть, - В.Мухин

00:23 03.11.2019

Бойцы "Сирийских демократических сил" отказываются вступать в армию Башара Асада

Владимир Мухин

Обозреватель "Независимой газеты"

31.10.2019



Курдские формирования сопротивляются турецкой армии и ее союзникам на севере Сирии. В основном на территориях, которые Анкара оккупировала в ходе операции "Источник мира". В той части страны, которую контролируют Москва и Дамаск (в зоне безопасности на северо-востоке), формирований курдско-арабской коалиции "Сирийских демократических сил" (СДС), по данным Минобороны РФ, уже нет. Но это не значит, что начинающееся 1 ноября российско-турецкое патрулирование зоны безопасности будет проходить без проблем.

Как передает сирийское агентство SANA, "бои идут между правительственными войсками и турецкими оккупационными силами в населенном пункте Тель Росас, недалеко от города Рас Аль Айн. Протурецкие боевики захватили несколько районов к западу от города Таль-Тамр". Бои за этот пункт между турками и правительственными силами Сирии, которые сменили курдов на позициях, продолжаются. Москва не сделала официальных комментариев на этот счет, но министр обороны РФ Сергей Шойгу заявил: "Меморандум, подписанный президентами Турции и России, реализуется не без труда".

Настораживает позиция Турции. Несмотря на то что Минобороны РФ заявило о досрочном отводе курдских формирований из зоны безопасности, турецкий лидер Реджеп Тайип Эрдоган опять стал угрожать Москве и Дамаску тем, что его страна может начать операцию в Сирии, если курдские вооруженные формирования не отойдут на 30 км от сирийско-турецкой границы. Как сообщило турецкое агентство Anadolu, Эрдоган акцентировал внимание на том, что Анкара при необходимости может расширить создаваемую ею зону безопасности на северо-востоке Сирии. Президент отметил, что турецкие силы пресекут любые обстрелы и атаки в зоне проведения операции.

Основания для подобных высказываний у Эрдогана есть. Во-первых, как писала "НГ" (см. номер от 24.10.19), "Силы народной самообороны" (СНС) Курдистана, в которые входят и некоторые подразделения СДС, "развертывают против турецких оккупантов партизанскую войну". И курдский портал "Курдистан Тудэй" 30 октября опубликовал очередную сводку "об уничтожении протурецких боевиков и спецназа армии Турции" на территории, входящей в зону безопасности на северо-востоке Сирии.

Во-вторых, Дамаск на днях выступил с инициативой о включении подразделений СДС в состав правительственных войск. Как сообщает газета Al-Akhbar, в Дамаске настаивают "на расформировании СДС, а также ополченцев из "Сил народной самообороны", полицейских дружин и их последующем включении в состав сирийской армии и силовых структур". СМИ не раз сообщали, что силы СДС после начала Анкарой операции "Источник мира" не раз вывешивали флаги Сирийской арабской армии (САА) на своих позициях. И у Турции в связи с этим есть основания не доверять Дамаску. Анкара сейчас против САА на ряде направлений на территории Сирии развязывает настоящую войну. Хотя развертывание постов подразделений САА и сирийских пограничников на границе с Турцией происходит, как известно, под контролем российского Центра по примирению враждующих сторон. И, конечно, Москва вряд ли позволит, чтобы на эти посты проникли СДС. Но Эрдоган, похоже, не доверяет Москве. И уже воюет против САА, угрожая расширить оккупированную территорию.

"Ситуация, когда турецкий лидер и его союзники воюют с правительственными силами Сирии, выгодна Анкаре в ее стремлении под предлогом борьбы с курдами захватить как можно больше сирийских территорий", – считает военный эксперт генерал-лейтенант Юрий Неткачев. В то же время, по его мнению, "части СДС и представители курдской местной власти в лице так называемой Ассамблеи демократической Сирии (АДС) тоже не подарки". Эксперт указывает на то, что "они по-прежнему поддерживаются американцами. А командующий СДС Мазлум Абди сообщил, что его войска не присоединятся к САА, несмотря на заявление Министерства обороны Сирии". Неткачев обращает внимание на то, что СДС не хочет расформировываться и в полном составе намерена под флагами САА оборонять свои территории. По данным курдских СМИ, "командующий СДС надеется, что Минобороны Сирии примет предложение его организации и позволит им оставаться в своих районах в качестве части сирийской системы обороны", то есть на правах автономии.

Дамаск против такой формулы взаимодействия с курдами, поскольку "автономия" контролируется США. Американцы с помощью СДС удерживают все нефтяные поля к востоку от Евфрата и не намерены передавать их Башару Асаду. Тут уже имеются военные конфликты между Дамском и СДС. В соцсетях сообщается о столкновении подразделениий СДС и САА в провинции Дейр-эз-Зор в районе населенного пункта Хуссейния: "В этом противостоянии артиллерия американской коалиции, сосредоточенная на нефтеперерабатывающем заводе в Conoco, атаковала позиции сирийской армии".

"Отведя американских солдат с севера Сирии, президент США Дональд Трамп сумел столкнуть лбами не только турок и курдов, но и турок с сирийской армией, а также САА с СДС. Курды под протекторатом российских полицейских остаются на севере страны. И по-прежнему они надеются на свою автономию, идею которой защищают США, не давая Дамаску доступ к нефтяным богатствам Заевфратья", – делает вывод военный эксперт полковник Владимир Попов. Он уверен, что без разрешения этого противоречия идея Сирийского Конституционного комитета (СКК) обречена на провал. Так же считает и член исполнительного комитета АДС Хикмат Хабиб. В интервью "Курдистан Тудэй" он заявил, что результаты заседания комитета в Женеве "ничего не значат для народов северной и восточной Сирии в связи с отсутствием в комитете представителей более 5 млн сирийцев, объединенных под флагами Ассамблеи демократической Сирии".

Противоречия в Сирии обостряются. Начало диалога Дамаска с оппозицией без участия АДС вряд ли будет эффективным. Создание буферной зоны на севере страны сопровождается военными действиями. При этом конфликтными зонами в Сирии остаются провинции Латакия, Идлиб и Хама, где продолжаются боевые столкновения САА с незаконными вооруженными формированиями, враждебными Асаду.