История Половцев

02:14 03.11.2019 В лето 6563 (1055) г. половецкий хан Блуш впервые подошел со своей ордой к южной границе Руси. Всеволод Ярославич, только что разбивший на Суле, у Воиня, большой отряд торков, прижатых половцами к русскому пограничью, и, видимо, вследствие этой победы не располагавший достаточными силами для военного отражения нового нашествия, поспешил заключить мир с Блушем и, "возвратишася половцы восвояси". С этого события и началась сложная, полная браков и битв, набегов и военных союзов совместная двухсотлетняя история двух народов. Достаточно даже поверхностного знакомства с русской летописью, чтобы убедиться, насколько тесно сплелись судьбы русских и половцев в XI-XII вв. С конца XIX в. пробудился интерес к кочевническим древностям. Массовые раскопки курганов Киевщины, Подонья заложили основу коллекции кочевнических, в том числе и половецких, древностей Восточной Европы.



Саратовская земля богата древностями. В разное время по ней прошли почти все кочевые племена, даже те, о которых еще очень мало известно. Но особое внимание следует уделить именно половцам, или кипчакам, как их еще называют. Они, пожалуй, сильнее всех соприкоснулись с историей Саратовской области. Множество половецких курганов уже раскопано, а содержимое их изучено, но еще большее количество ждет своей очереди. Находки каждый раз изумляют археологов, дают новый повод для размышлений и догадок. Но, как это ни парадоксально, прибавляется и тайн, связанных с половцами. Таинственный степной народ манит к себе, заставляя погружаться в историю на тысячу, а то и больше лет.



"Емшан" 0. А. Майков



Степной травы пучок сухой,

Он и сухой благоухает!

И разом степи предо мной

Все обаянье воскрешает...



Когда в степях за станом стан

Бродили орды кочевые,

Был хан Отрок и хан Сырчан,

Два брата, батыра лихие.



И раз у них шел пир горой -

Велик полон был взят из Руси!

Певец им славу пел, рекой

Лился кумыс во всем улусе.



Вдруг шум и крик, и стук мечей,

И кровь, и смерть, и нет пощады!

Все врозь бегут, что лебедей

Ловцами спугнутое стадо.



Встает певец, и песни он

Поет о былях половецких,

Про славу дедовских времен

И их набегов молодецких, -



Отрок угрюмый принял вид

И, на певца не глядя, знаком,

Чтоб увели его, велит

Своим послушным кунакам.



И взял пучок травы степной

Тогда певец, и подал хану -

И смотрит хан - и, сам не свой,

Как бы почуя в сердце рану,



За грудь схватился... Все глядят:

Он - грозный хан, что ж это значит?

Он, пред которым все дрожат, -

Пучок травы целуя, плачет!



И вдруг, взмахнувши кулаком:

"Не царь я больше вам отныне! -

Воскликнул. - Смерть в краю родном

Милей, чем слава на чужбине!"



Наутро, чуть осел туман

И озлатились гор вершины,

В горах идет уж караван -

Отрок с немногою дружиной.



Минуя гору за горой,

Все ждет он - скоро ль степь родная,

И вдаль глядит, травы степной

Пучок из рук не выпуская.



То с русской силой Мономах

Всесокрушающий явился;

Сырчан в донских залег мелях,

Отрок в горах кавказских скрылся.



И шли года... Гулял в степях

Лишь буйный ветер на просторе...

Но вот - скончался Мономах,

И по Руси - туга и горе.



Зовет к себе певца Сырчан

И к брату шлет его с наказом:

"Он там богат, он царь тех стран,

Владыка надо всем Кавказом, -



Скажи ему, чтоб бросил все,

Что умер враг, что спали цепи.

Чтоб шел в наследие свое,

В благоухающие степи!



Ему ты песен наших спой -

Когда ж на песнь не отзовется,

Свяжи в пучок емшан степной

И дай ему - и он вернется".



Отрок сидит в златом шатре,

Вкруг - рой абхазянок прекрасных;

На золоте и серебре

Князей он чествует подвластных.



Введен певец. Он говорит,

Чтоб в степи шел Отрок без страха,

Что путь на Русь кругом открыт,

Что нет уж больше Мономаха!



Отрок молчит, на братнин зов

Одной усмешкой отвечает -

И пир идет, и хор рабов

Его, что солнце, величает.



Встает певец, и песни он

Поет о былях половецких,

Про славу дедовских времен

И их набегов молодецких -



Отрок угрюмый принял вид

И, на певца не глядя, знаком,

Чтоб увели его, велит

Своим послушным кунакам.



И взял пучок травы степной

Тогда певец, и подал хану -

И смотрит хан - и, сам не свой,

Как бы почуя в сердце рану,



За грудь схватился... Все глядят:

Он - грозный хан, что ж это значит?

Он, пред которым все дрожат, -

Пучок травы целуя, плачет!



И вдруг, взмахнувши кулаком:

"Не царь я больше вам отныне! -

Воскликнул. - Смерть в краю родном

Милей, чем слава на чужбине!"



Наутро, чуть осел туман

И озлатились гор вершины,

В горах идет уж караван -

Отрок с немногою дружиной.



Минуя гору за горой,

Все ждет он - скоро ль степь родная,

И вдаль глядит, травы степной

Пучок из рук не выпуская.



ГЛАВА I



Половцы



Половцы-кипчаки



Половцы - так называли их русские современники в XI-XIII вв. Византийцы, а за ними и вся Западная Европа именовали этот народ команами. Об этом хорошо знали русские летописцы, которые иногда считали нужным разъяснить в своих записках: "...половцы, рекши команы", т. е. половцы, именуемые еще и команами. Восточные орды этого этноса, кочевавшие в заволжских и приуральских степях, вплоть до Иртыша, назывались кипчаками. Под этим именем они вошли на страницы арабских и персидских рукописей.



Китайцы же транскрибировали слово "кипчак" двумя иероглифами: "цинь-ча". Следует помнить, что китайские летописцы знали цинь-ча в III-II вв. до н. э., а византийцы и Русь столкнулись с ними спустя 1300 лет - в XI-XII вв. За это долгое время кипчаки пережили сменявшие друг друга периоды славы, военных успехов, экономических взлетов и периоды глубоких падений, когда летописцы и путешественники всех стран переставали упоминать о них. Тем не менее, общей тенденцией кипчакского общества вплоть до монгольского нашествия в начале XIII в. была тенденция развития (подъема): из небольшого племени, мимоходом упомянутого в китайской хронике, они к началу второго тысячелетия превратились в сильное, дееспособное и многочисленное этнообразование, с политическим влиянием и военным потенциалом которого приходилось считаться не только дряхлеющей Византии, но и могущественной Руси.



В конце IX в. Хазарский каганат, раздираемый внутренними противоречиями и религиозной смутой, потерял свое еще совсем недавнее могущество, свою завоеванную реками крови славу непобедимой державы. Зашевелились притихшие было соседние народы, одно за другим стали выходить из хазарской конфедерации безропотно платившие ранее дань кагану племена и племенные союзы. Именно к этому времени следует относить формирование в восточноевропейских степях нового кочевнического союза - печенегов. В первые десятилетия своего существования орды печенежского союза кочевали в заволжских степях. Там началось формирование как политического объединения, так и печенежского эпоса с общей для него материальной культурой.



Зажатые в заволжских степях между значительно более сильными соседями - узами, кипчаками, мадьярами и Хазарским каганатом, почувствовав ослабление последнего, они ринулись к западным рубежам своих кочевий. Хазары попытались остановить движение печенежских орд. Каган заключил союз с узами, надеясь силами союзников разгромить неожиданных захватчиков. Однако, результат этого соглашения оказался совершенно противоположным. Печенеги фактически уничтожили каганат, они разрушили его экономику: большинство богатых земледельческих поселков степной и лесостепной зон Подонья было сметено с лица земли.



В восточноевропейские степи в начале XI в. хлынули новые кочевые орды, именуемые в русских летописях торками, а в византийских хрониках - узами, в восточных же сочинениях - гузами. Гузы изгнали печенегов с их прежних становищ и кочевий и побудили искать новые земли на западе. После 1060 г. (поход князей против торков) они уже не упоминались в летописях в качестве самостоятельной политической силы. Однако как и печенеги, торки не были уничтожены полностью. Подавляющее большинство оставшихся в степях торков вместе с печенегами подкочевало к границам Руси и перешло на службу к русским князьям, за которую им были выделены земли для кочевок на пограничных со степью землях.



Поиски сильных покровителей были совершенно необходимы обоим народам, потому что с востока в восточноевропейские степи прихлынула уже новая кочевая волна, мощью превосходящая две предыдущие. Этой новой силой и были половцы, впервые подошедшие к юго-восточной границе Руси летом 1055 г. Об этой первой встрече русский летописец написал вполне доброжелательно: "Приходи Блуш с половци и створи Всеволод мир с ними и возравтившася восвояси". Так открылась новая страница совместной истории кочевой степи и Руси.



Русское слово "половцы" ("половые") означает "светло-желтые" (полова-солома, мякина, отвеянная лузга). В ряде источников кипчаки получили наименование "желтые". Многие исследователи считают, что половцы были белокурыми и голубоглазыми, некоторые даже связывают их происхождение с динлинами, обитавшими в степях Южной Сибири в конце I тысячелетия до н. э. - начале I тысячелетия н. э. и бывшими, по сведениям китайских хронистов, блондинами. Однако основная масса тюркоязычных, с примесью монголоидности (по данным антропологов) кишако-кипчаков была черноволосой и кареглазой. Не исключено, что цветовая характеристика была символическим определением, возможно, какой-то части кипчаков, как, например, в те же столетия были выделены из болгарских орд, живших в восточноевропейских странах-степях, "черные" болгары, а в XIII в. цветовое определение получили некоторые монгольские государства: Золотая Орда, Кок (голубая) Орда, Ак (белая) Орда.



Перед ордами, возглавленными "желтыми" кипчаками, расстилались необъятные пастбища, богатейшие охотничьи угодья, богатые государства, с которых в случае удачного похода или набега можно было сорвать большой откуп, угнать рабов, награбить добычу.



Огромный кочевой массив кипчакских орд в первое десятилетие XI в. поднялся с насиженных мест в длительный и тотальный поход-нашествие. Целью его было отнюдь не мирное переселение (отселение) части кипчакского населения на новые земли - целью был захват новых пастбищ где-то в далеких западных областях.



В 1060 г. половцы сделали первую попытку пограбить богатые русские земли. Святослав Ярославович Черниговский с дружиной смог разбить вчетверо большее войско половцев. Множество половецких воинов было убито и потоплено в реке Снови, их предводители были взяты в плен, видимо, почти без сопротивления. По записям о первых столкновениях с половцами мы видим, что пришедших в начале XI в. новых кочевников русские именовали половцами независимо от того, где располагались их орды - на Буге или на Донце. Много позднее, уже в XII в., летописцы даже специально писали, что половцев называли еще и команами, но при этом не указывали, каких - западных, восточных или всех они именовали этим двойным именем.



К концу XI в. процесс консолидации разрозненных половецких орд, кочевавших на Донце и в Приазовье, закончился. Земли были строго распределены между несколькими ордами. Организация набегов на Русь и более далеких походов на Византию и Болгарию требовала постоянных военных союзов ханов отдельных орд между собой. Таким образом, именно стремление к умножению своего воинского потенциала привело к образованию союзов орд - первых крупных степных объединений.



О каких половецких ханах XI в. особенно часто и с особым чувством антипатии говорится в русских летописях? О Боняке и Тугоркане. Недаром они прочно вошли в русский фольклор как заклятые враги русских. Боняк фигурирует в западно-украинских сказаниях и песнях под именем Буняки Шелудивого, отрубленная голова которого катается по земле и уничтожает все живое на своем пути, о Тугоркане не раз упоминают русские былины, называя его Тугарином или Тугарином Змеевичем. Наиболее ранние известия об этих ханах мы находим не в русской летописи, а в сочинении византийской царевны Анны Комниной, писавшей о казни и делах своего отца - императора Алексея Комнина. Она называет их Маниаком и Тогортаком.



Святополк был поставлен перед необходимостью во что бы то ни стало заключить мир с половцами. И вот в 1094 г. он не без труда добился мира и "поя жену, дщерь Тугорканю, князя половецкого".



Заключив мир с Русью, половцы занялись организацией нового похода на Византию. Туда привлекала их богатая и сравнительно легко доставшаяся добыча. Нашелся и повод для этого: к половцам за помощью и поддержкой обратился политический авантюрист - претендент на византийский престол, выдававший себя за давно убитого Константина, сына императора Романа-Диогена. Позже содружество распалось.



В 1111 г. Владимир уговорил князей весной идти на половцев. В некоторых источниках это событие именуется еще и первым крестовым походом против половцев. С большим трудом русским досталась победа. Через год половцы попытались взять реванш, однако Владимир Мономах, объединив полки своих сыновей и племянников и уговорив участвовать в контрударе Олега, повел их навстречу половцам, которые, узнав об этом, бежали, не приняв боя. Несмотря на поспешное отступление половцев, самый факт нападения на пограничье всего по прошествии года после их разгрома показал, что военный потенциал половцев остался весьма значительным.



Летописи утверждают, что в Поросах, на южных окраинах киевщины, жили "черные клобуки". Это были племена разбитых половцами печенегов, торков и берендеев. Киеву было выгодно поселить на южных своих границах печенегов и торков, смертельно ненавидевших половцев, новых хозяев степей. Это означало обзавестись хорошим союзником в борьбе с половецкой опасностью. Русские привыкли к "черным клобукам", называли их ласково "свои поганые". Летописи, упоминавшие довольно часто в XII-начале XIII вв. "черных клобуков", почти совсем перестают писать о них после середины XIII в. В 30-40 г 1г. XIII в. монголы завоевали причерноземноморские и нижневолжские степи, разорили, подчинили народ. И с этой поры "черные клобуки" исчезли со страниц древних хроник. Существует множество теорий, куда же они делись, все они одинаково вероятны, но историки так и не пришли к единому мнению. Вопрос таинственного исчезновения "черных клобуков" остается открытым.



Историческое наследие половцев.



В последние десятилетия XI в. половцы перешли ко второй стадии кочевания. От первой она отличается прежде всего разделением пастбищ на определенные участки, принадлежавшие конкретным ордам, куреням и аилам, т. е. значительно большей стабильностью кочевых группировок, ограниченных в своем движении четкими пределами. Усиливавшаяся с каждым годом стабилизация сделала кочевников доступными для русских полков. Первые походы русских в степь - косвенное, но надежное свидетельство возникновения у половцев определенных мест становищ. Другим доказательством являлась установка статуй, святилищ предков, сооружение курганов (ранние времена I и II периодов - середина XI - середина XII вв.) и даже целых могильников (III период - вторая половина XII - 40 гг. XIII вв.)



Особый интерес приобретают данные, получаемые в результате изучения каменных изваяний. Эти каменные изваяния привлекали внимание еще древних русских людей. В XVIII в. их называли "человек камен" или "девка камена", а иногда "каменными бабами". Почему бабами? Ведь среди статуй встречаются мужские фигуры с усами. Возможно, это название произошло не от нашего слова "баба" - женщина, а от тюрского "баба" - отец. В настоящее время "каменные бабы" вызывают очень много споров - кому они принадлежали, кто их ставил и с какой целью. Но одно из самых распространенных мнений - их высекали половцы и ставили на курганах. Выяснено, какие статуи старше, а какие младше, т. е. более-менее определена "относительная датировка" изваяний. "Абсолютная" же датировка строится на методе аналогий.



Шлемы на некоторых статуях очень походят на шлемы, бывшие в употреблении на Руси и в степях Восточной Европы в XII-начале XIII вв. Так называемые "роговидные украшения" на головах статуй, у висков, изображали, очевидно, венчики из войлока с металлическими пластинами. Такие венчики археологи находят на черепах покойников в кочевнических погребениях, например на Киевщине; датируются эти мошны XII в. Серьги имеют вид кольца с напускной бусинкой. Подобные серьги были "в моде" в XI-XII вв. у кочевников южнорусских степей. Аналогий можно провести много. Предметы, изображенные на статуях, соответствуют вещам, бывшим в употреблении у кочевников нашего Юга в конце XI, в XII и в начале XIII вв. Значит, абсолютная дата изваяний - XI-XIII вв.



Отдельные статуи более ранние, другие - более поздние, это неизбежно. Но основная масса "баб" относится к этому отрезку времени. Споры идут и о том, в честь кого поставлены изваяния. Одна из главных гипотез - статуи стояли на курганах, изображая человека, погребенного здесь, либо человека, в честь которого возведен этот курган. (Ведь очень часто курган возводили без покойника, например кочевник уходил в поход и умирал где-то за пределами родного края, где его и хоронили. А курган возводили на родине, по всем правилам, но без покойника.) Поскольку среди "каменных баб" нет двух одинаковых, можно сделать вывод, что статуи ставились конкретным людям и претендуют на портретное сходство.



"Каменные бабы" более позднего времени вытесаны тщательнее, чем ранние, по ним даже можно судить об одежде половцев. Тем более что это практически единственный источник подобной информации, т. к. редко находят захоронения, в которых сохранились предметы одежды. Обычно ткани истлевают и не подлежат восстановлению, даже визуальному. А сопоставляя внешний вид "баб" и вещи, сохранившиеся в курганах, реконструкторы имеют возможность хотя бы приблизительно представить и реконструировать одежду половцев и т. д.



МАТЕРИАЛЫ РАСКОПОК



О быте половцев, их производственных навыках нам дают представление некоторые виды и типы вещей (оружие и украшения), необходимые для жизни. Их находят в половецких погребениях, а также в погребениях некоторых соседствующих народов. В большинстве мужских захоронений вместе с покойниками помещали коней со сбруей и оружие. Обычно до нас доходят только металлические части этих категорий предметов: железные удила и стремена, подпружные пряжки, железные наконечники стрел, сабельные клинки. Кроме того, почти в каждом погребении находятся железные небольшие ножи и огнива.



Все перечисленные предметы отличаются необычайным единообразием размеров и форм. Эта стандартизация характерна для кочевников всей европейской степи вплоть до Урала. Изменения типов этих вещей происходили всюду почти единовременно. Все это позволяет заключить, что в зимних становищах у половцев (как и у других степняков) было неплохо налажено кузнечное производство со своими традиционно степными приемами и критериями. Из кузни в кузню быстро распространялись по степи нововведения: большая искривленность сабель, арочные простые стремена с большими плоскими кольцами и т. д.



В женских погребениях традиционно находят серьги, гривны, железные пластинки-нашивки, украшения и зеркала. Металлические зеркала были одним из наиболее типичных украшений кочевников. Они отливали их из светлой бронзы. С одной стороны зеркала были прекрасно отшлифованы, с другой - имели петлю для подвешивания. Серьги делались из серебра и золота, нашивные полукольца использовались в женских "рогатых" головных уборах и в гривнах и т. д. Использовались также подвески, игравшие, вероятно, роль амулетов. Делались они из лазурита.



ЗНАМЕНИТЫЙ ПОЛОВЕЦКИЙ СЛОВАРЬ



Замечательным памятником - свидетельством вполне налаженных отношений крымских городов с половецкой степью - является знаменитый Половецкий словарь (Codeх Cumanicus), который был создан в одном из этих городов. Словарь составлен из двух тетрадей. В первой из них, наиболее существенной, помещены два списка слов. Один состоит из 1560 слов, размещенных в порядке латинского алфавита в трех колонках: латинский, персидский и половецкий. Во втором списке (1120 слов) слова объединены в смысловые группы. В каждой от 4 до 90 слов. Безусловно, они отражают потребности и интересы купцов и ремесленников, живших и работавших в приморском городе.



Вторая тетрадь начинается половецко-немецким словариком и представляет собой бессистемный набор слов и фраз самого разнообразного значения. Безусловно, словарь - одна из самых интересных находок, по которой мы можем судить о половцах. Там мы находим такие слова, как "базар", "торговля", "продавец", "уплата", "долг", "цена", "монета", "меняла", "чернила", "бумага", названия различных сортов ткани, перечисления названий восточных товаров и т. д. Группы слов отражают занятия ремеслами: строительными, портняжными, а также называют такие профессии, как врач, хирург, художник, трактирщик, мясник и т. д.



РЕКОНСТРУКЦИЯ ПОЛОВЕЦКОГО КОСТЮМА В САРАТОВЕ. ЭКСПОЗИЦИЯ "ПОЛОВЕЦКИЙ СТАН"



В Саратовской области обнаружено много мест, где есть половецкие захоронения. История половцев неотрывно связана с историей Саратовского края. Найдено в области очень много "каменных баб". Продолжаются раскопки "Алексеевского городища" в районе "Комбайна", в ходе которых обнаружены совершенно удивительные находки, например, почти целый булгарский горшок с рисунком, сделанный из глины, или древнерусский шлем оригинальной конструкции. Эти и другие вещи оказались у половцев; вероятно, они были привезены как сувениры или просто предметы быта, но каким образом? Пока нет однозначного ответа.



По материалам раскопок в Энгельсском краеведческом музее открыта экспозиция "Половецкий стан", знакомящая с бытом и образом жизни древних кочевников. Там представлена одежда, восстановленная и реконструированная с точностью до мелочей. Этот проект - плод работы исторического клуба "Покровская застава" и Энгельсского краеведческого музея совместно с Т. Ю. и О. Ю. Колесовыми, специалистами в области исторического костюма. Для работы использовались десятки источников, очерков, материалов раскопок не только в нашей области, но и таких знаменитых мест, как Чингульский курган, Мощевая балка. Большой материал был собран по результатам раскопок в Оренбургской области, раскопок Змейского катакомбного могильника (XI-XII вв.), Кенкольского могильника, могильника X-XIII вв. у села Верхний Чегем в Балкарии, Ноинулинского кургана. Данная экспозиция - большое достижение в области археологии и реконструкции. Она дает представление о кочевниках, их быте, образе жизни, приближая нас к истории родного края.



ЗАКЛЮЧЕНИЕ



История половцев не выяснена еще и наполовину. Эпоха великих кочевых орд, оказывавших значительное влияние на Русь, манит, будоража воображение своей таинственностью. Но народ должен знать свою историю, своих предков и их соседей. Не зная прошлого, нельзя достойно прожить настоящее и построить разумное будущее. Это - основа развития любого культурного народа. Саратов, претендуя на звание столицы Поволжья, должен хорошо знать и широко пропагандировать историю своего края.



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