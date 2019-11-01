Откуда взялись узбеки в Казахстане и как к ним относятся?

03:03 03.11.2019

Несмотря на то, что казахи и узбеки являются представителями разных ветвей тюркского племени, со времен Золотой Орды у них были общие правители. Поэтому в давние годы никого не удивляло, что южные казахские земли на время отходили бухарским и хивинским ханам. Либо наоборот, казахи присоединяли северные области Хивы и Бухары. Границы в Азии никогда не были четкими.



Когда в Советском Союзе эту проблему решили исправить, они пошли путем наименьшего сопротивления: поделили территории со смешанным населением примерно пополам, а для того, чтобы границы получились достаточно ровными и красивыми, записали людей "неугодной" национальности как узбеков – если они жили к югу от разделяющей новые республики административной линии и как казахов – если жили к северу.



Впрочем, на бумаге все выглядело достаточно красиво, а в реальности получилось так. В Казахстане сейчас живет примерно полмиллиона узбеков, а в Узбекистане – тысяч 800 казахов.



Нас сейчас интересуют первые.



Казахские степи за редким исключением, место для земледелия малопригодное. Но южная их часть – как раз то самое исключение. И оседлому земледельческому народу там живется вполне привольно. Это является главной причиной того, что на южной окраине страны с давних лет во многих населенных пунктах преобладают узбеки.



Они очень трудолюбивый и предприимчивый народ, а потому сельском хозяйстве и малом бизнесе этого региона они занимают более значимое положение, чем даже представители титульной нации.



Узбекско-киргизский конфликт всем известен, но с казахами удалось сохранить мирные отношения. Руководители двух стран всегда были на показ дружелюбны. Да и исторически у этих народов вполне неплохие отношения. У каждого из них есть несколько пословиц, подчеркивающих самые лучшие качества своих соседей. "Брат родной" - так называют их казахи.



Все же, получение независимости республиками Средней Азии межнациональные отношения сильно изменило. В правительстве и прессе Казахстана иногда высказываются некоторые опасения насчет южной части страны.



Там нет и не было никаких столкновений. Но за счет наличия большого количества древних мусульманских святынь, местное население всегда было достаточно религиозным. Власти и пресса стали побаиваться того, что тут может укрепиться движение исламских радикалов – салафитов.



По этой причине именно сюда государство старается направить основной поток казахов-переселенцев (оралманов) из других стран, в основном, из Монголии и Китая. Да и самих узбеков задумали переселить на север.



По крайней мере, такую программу предложила правящая партия страны, чем всколыхнула, в общем-то мирные отношения двух народов. Волнуются и сами казахские узбеки, и их родственники по ту сторону границы. Конечно, сейчас не советское время. И реализовывать такую идею хотят только на добровольных началах. Но по прежней взаимной симпатии это, все-таки, ударило.



Вообще, несмотря на общий рост их численности, процентное соотношение узбеков в южном регионе продолжает снижаться. Не из-за возвращения домой – они не уехали на родину в тяжелые 90-е, с чего бы им делать это сейчас, когда Казахстан является одним из "среднеазиатских экономических тигров"? Это происходит из-за прибывающих оралманов.



Так что план правительства по изменению состава населения вполне работает.