 КРАСНЫЙ ЖЕЛТЫЙ ЗЕЛЕНЫЙ СИНИЙ
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Споры о легализации в Казахстане марихуаны: можно ли использовать зло во благо? - "Э-К"
10:11 03.11.2019

01 Ноября 2019 Автор: Ксения ВИКТОРОВА | Нур-Султан

Правоохранительные органы Казахстана категорически против легализации марихуаны. Об этом в ходе брифинга заявил начальник департамента по противодействию наркопреступности МВД Тлеген Маткенов. А что было бы, будь каннабис разрешен? Ведь предложения о легализации звучат все чаще.
По мнению руководителя антинаркотической службы, все наркозависимые начинают с употребления так называемых легких наркотиков.

Нет ни одного наркомана, который сразу бы пришел к тяжелым наркотикам, все начинается с малого, – считает Маткенов. – Все государства, которые начинали с легализации марихуаны, приходят сегодня к другой проблеме. Героин там заменяют аналогом – метадоном, но наркоманы после употребления заменителя все равно возвращаются к тому наркотику, от которого получают больше удовлетворения, то есть к героину. МВД говорит категорическое нет!

А ведь совсем недавно в Алматы в рамках Евразийского медиафорума на полном серьезе обсуждался вопрос легализации марихуаны в нашей стране. К единому мнению в этой щекотливой и очень спорной теме участники форума так и не пришли, но согласились, что вещества, производимые из конопляного сырья, – дело прибыльное. Главный вопрос в том, кто и с какой целью контролирует их производство, торговлю и применение. Ведь если на что-то существует запрет, находятся и нелегальные возможности его обойти. Например, в Уругвае недавно пошли по принципу: если зло невозможно искоренить, нужно научиться им управлять. Там легализовали марихуану, взяв дело под контроль государства. Посмотрим, что из этого выйдет.

Уже не раз звучала идея превратить Шускую долину в место паломничества растаманов, способное составить конкуренцию Амстердаму и принести немалый доход туристическому бизнесу страны. Правда, и в самой Голландии с легальной торговлей легкими наркотиками не все так просто, как это принято считать. Так, в крупном центре Нидерландов Роттердаме это вообще-то запрещено.

Другой вопрос, что конопля годится не только для кайфа. По мнению многих ученых, использование каннабиса имеет большие перспективы при лечении онкологических заболеваний, СПИДа, рассеянного склероза и болезни Альцгеймера. В Уругвае, Канаде и Израиле препараты с содержанием медицинского каннабиса уже применяют. Разумеется, по назначению врача и строго по рецепту. В конце концов, использование в медицине препаратов из опиума никогда никого не шокировало и не пугало. Может быть, потому что опиаты с их совершенно реальной угрозой физической и психической зависимости применялись во врачевании еще со времен Парацельса.

Еще один вопрос – техническое использование марихуаны. Забавно, но 400 лет назад одно, не самое отсталое государство – Британия – специальным королевским указом требовало от своих фермеров в обязательном порядке высаживать плантации конопли. Наркоторговлей тогда и не пахло, просто из конопли делали самые крепкие и надежные корабельные канаты, на которых держалась мощь британского флота.
Советский Союз когда-то занимал первое место по культивированию конопли. Каннабис – это пенька, строительные материалы, масло, текстиль, целлюлоза.

К слову, психотропное действие конопли связывают с каннабиноидом тетрагидроканнабинолом (ТГК), в то время как за крепость отвечает совсем другое вещество – каннабинол. В Австралии и Канаде разрешено использовать в промышленных целях коноплю с низким содержанием ТГК, не более 0,3%. В перспективе можно культивировать сорта конопли, в которых количество тетрагидроканнабинола будет равно нулю, а значит, для потенциальных наркоманов интереса они представлять не будут. Однако это долгая, кропотливая и изначально сулящая много проблем работа – научиться использовать траву, содержащую психотроп, во благо, а не ради получения дури и обогащения наркоторговцев. Проще выкорчевать или сжечь.

Сейчас в Казахстане только одно предприятие занимается выращиванием и переработкой промышленной конопли, причем вся продукция идет на экспорт. Так что светлые идеи превратить Шускую долину в развитый промышленный центр остаются лишь красивой фантазией.

Источник - express-k.kz
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