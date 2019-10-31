Семейство Неру своих героев не отдает. Индийская оппозиция выступила против ревизии истории

10:26 03.11.2019

31.10.2019

Владимир Скосырев



Памятник Сардару Валлабхаи Пателю в индийском штате Гуджарат считается самым высоким в мире. Фото Reuters

Индия отметила День национального единства. Он приурочен к дню рождения Сардара Валлабхаи Пателя, первого главы МВД страны, которого называли железным человеком. Именно на его плечи легла задача заставить отказаться от власти феодальных правителей – махарадж и навабов. Патель говорил, что если бы судьбу Кашмира поручили решать ему, то проблема не стала бы затяжной. Эту фразу вспомнил премьер Нарендра Моди на церемонии у статуи покойного министра. Глава правительства заявил, что посвящает Пателю закон об отмене автономного статуса штата Джамму и Кашмир, вызвавший гневный протест со стороны Пакистана. 31 октября закон вступил в силу.



Отто фон Бисмарк заявлял, что великие вопросы решаются железом и кровью. Ему удалось объединить Германию.

Очевидно, поэтому многие индийские публицисты стали уподоблять Пателя, министра внутренних дел и заместителя главы правительства после провозглашения независимости Индии, немецкому железному канцлеру.

Сардар Патель был юристом по образованию, а не военачальником. Вместе с Махатмой Ганди и Джавахарлалом Неру он участвовал в движении гражданского неповиновения, которое в 1947 году вынудило колониальных правителей предоставить Индии независимость.



Но Индийский союз в то время напоминал конгломерат из провинций, управлявшихся из центра, и полуфеодальных вотчин, хозяева которых не желали расстаться с властью и привилегиями, которыми пользовались в Британской Индии. Патель сумел привести это сословие к "общему знаменателю". Это считают его исторической заслугой как "Индийский национальный конгресс" (ИНК) – партия Неру и Индиры Ганди, так и сменившая ее у руля управления государством Бхаратия Джаната парти (БДП) во главе с Моди.



Но, как писал Джордж Оруэлл, кто управляет настоящим, тот управляет прошлым. После того как БДП победила на выборах сначала в 2014 году и потом снова в нынешнем году, она стала выдвигать близкие ей по идеологии фигуры для почитания в противовес преобладавшему ранее поклонению памяти Неру, первого премьера Индии.

Руководитель Центра индийских исследований в Институте востоковедения РАН Татьяна Шаумян сказала "НГ": "БДП – партия индусских националистов. И естественно, она воздвигла на пьедестал политика, который ближе ей по духу. Еще при жизни этих исторических деятелей в политических кругах сложилось представление, что альтернативой секуляристу Неру был Патель, придававший большее значение ценностям индуизма. Они придерживались разных позиций по многим вопросам, в частности по отношениям с Китаем. Неру говорил, что иметь Китай в качестве противника плохо, а Патель стоял за жесткий курс. Далеко не случайно, что правительство Моди воздвигло самую высокую в мире статую – памятник Пателю на берегу реки в штате Гуджарат. Патель был родом из этого края. БДП как партия индуистской идеологии разработала соответствующий ей подход к событиям истории".



Еще одно довольно странное обстоятельство: праздник единства совпадает с годовщиной гибели Индиры Ганди. Она была убита 31 октября 1984 года. Возникает вопрос: не происходит ли сейчас ревизия истории? "Правда, это не значит, что прежних героев ниспровергают. Но БДП выдвигает на первый план более подходящих ей деятелей", – заключила Шаумян.



Но схватки на фронте истории не могут, конечно, затенить политических реалий дня сегодняшнего. Выступая на церемонии в честь Пателя, Моди заявил, что статья 370 Конституции, наделявшая штат Джамму и Кашмир особыми правами, принесла ему только сепаратизм и терроризм. Поэтому она и была отменена. На месте бывшего штата созданы две союзные территории, имеющие меньше полномочий, чем штаты.



Торжества в честь единства страны шли почти безмятежно, пока не подала голос генеральный секретарь ИНК Приянка Ганди (внучка Индиры Ганди). Она заявила, что БДП подняла на щит Сардара Пателя потому, что собственных великих лидеров – борцов за свободу у этой партии нет. Сардар Патель, по ее словам, на самом деле был одним из руководителей Конгресса, близким соратником Неру. И он стойко выступал против RSS, полувоенных отрядов, которые составляют массовую базу партии БДП.

ИНК с треском проиграл последние всеобщие выборы. Но он сохранил свои отделения во многих штатах и остается главной оппозиционной партией Индии.