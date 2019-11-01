"Сейсмически неустойчивые". В Узбекистане пытаются подвести основание под снос советских многоэтажек

14:44 03.11.2019

В соответствии с законами политологии, правитель, пришедший к власти, в течение первых двух лет обязательно проводит реформы, либерализацию, стремясь понравиться народу, затем укрепляется, назначает на ключевые должности своих ставленников и родственников, и начинается совсем другая история. Происходящее в Узбекистане со стопроцентной точностью подтверждает эти тезисы: Шавкат Мирзиеев окреп, пересажал возможных противников, после чего сразу охладел к реформам и начал наживаться на застройке "государственной" земли, с сопутствующим выселением проживающих на ней собственников. Едва ли не каждый новый указ или постановление президента, относящиеся к данной сфере, прямо или косвенно направлены на облегчение отъема земельных участков в пользу малоизвестных частных застройщиков.



ПОРА ЛОМАТЬ



29 октября Министерство жилищно-коммунального обслуживания и Министерство строительства представили Комитету по вопросам промышленности, строительства и торговли Законодательной палаты Олий Мажлиса (нижней палаты парламента Узбекистана – ред.) результаты описи многоэтажных домов в рамках разрабатываемой программы реновации, сообщают СМИ.



Выступая по этому поводу в Олий Мажлисе, заместитель министра строительства Шухратходжа Хашимов заявил, что в Узбекистане около 35 тысяч многоэтажных домов не соответствуют "современным сейсмическим и энергетическим стандартам".



Он сообщил, что в стране проведен техосмотр 80 процентов многоэтажных домов, до конца этого года предполагается завершить его полностью. "После завершения технического осмотра планируется снос многоэтажных, сейсмически неустойчивых домов. В домах, которые не будут снесены, проведут энергетический аудит", - поведал Хашимов.



Его слова о предстоящем сносе вызвали шквал возмущения среди многочисленных интернет-пользователей. Во-первых, потому что были откровенной ложью: многоэтажные дома как раз сейсмически устойчивы, в отличие от одноэтажных, построенных без специальных сейсмопоясов. Во-вторых, потому, что никакого техосмотра нигде или почти нигде не проводилось. И в третьих, потому что все понимают подоплеку подобной "проверки".



Комментаторы указывали, что их дома никакая комиссия не проверяла, и заявление об этом – открытый обман, подводящий основание для сноса домов, расположенных на "лакомых" территориях (в самых лучших местах столицы). Многие обращали внимание, что списка этих самых аварийных домов никто так и не показал, то есть ими можно объявить любые многоэтажные здания в любом городе Узбекистана, на которые укажет застройщик и стоящие за его спиной представители исполнительной власти.



"Появилась очень интересная размытая формулировка: "имеются признаки аварийного состояния", - отметил один из читателей. - То есть аварийным они дом признать не могут, но признаки есть. Какие это признаки? Теплоизоляция крыш и подвалов не из современных материалов, окна не современные (не АКФА), нет лифтов в пятиэтажных домах, изоляция теплосетей, и т.д. и т.п. Можно придраться к любой 4-5-этажке, земля под которой понравится застройщику. И если раньше речь шла о 2-этажных домах, то теперь это любые дома".



"С учетом сложившейся практики, считают эксперты, можно предположить, что объемы так называемого аварийного жилья, подлежащего ликвидации, будут увеличиваться пропорционально возрастанию аппетитов бесчисленных строительных компаний малопонятного происхождения", - прокомментировал происходящее независимый сайт Uzmetronom.



30 октября представитель пресс-службы Министерства строительства уточнил изданию Kun.uz, что замминистра строительства, оказывается, имел в виду, что под снос отправятся только 455 домов. "Дело в том, что заместитель министра жилищно-коммунального обслуживания Назиржон Назиров говорил о 455 аварийных домах. После него выступил замминистра строительства Шухратходжа Хашимов. Когда он говорил о сносе сейсмически неустойчивых многоэтажных домов, он имел в виду 455 аварийных дома", - пояснили в пресс-службе ведомства.



В свою очередь национальное информагентство УзА сообщило, что по итогам описи имеющихся в стране 34584 многоэтажек стало известно, что большинство из них были построены до 1990 года. Установлено, что 13507 домов не нуждаются в ремонте, 20622 дома - нуждаются, в 455 домах имеются признаки аварийного состояния. По состоянию на 1 октября проектные организации регионов дали заключения по 285 домам, находящимся в аварийном состоянии. Из них следует, что 57 домов подлежат сносу, а 228 - ремонту.



"НАГЛЫЙ ОТЪЕМ"



Вроде бы ясность была внесена, но в действительности все не так. Критерии работы проверочной комиссии остаются неясными. Кто, где и когда проводил техосмотр? Кем были эти эксперты, чьи имена не называются? Ответов нет. Зато понятно, что домом "с признаками аварийности" можно объявить абсолютно любую многоэтажку, у которой еще нет рам АКФА или плит Артель. Кстати, обратите внимание, что терминология УзА и Министерства строительства отличается: УзА сообщает о 455 домах, имеющих "признаки аварийного состояния", представители же министерства почему-то именуют их "аварийными". Разные цифры и по предполагаемым сносам, причем они расходятся в 8 раз!



В то же время фундаментальные права частных собственников, в том числе такие как право жить в своем собственном доме (квартире) и право на его самостоятельную оценку даже не учитываются. Мол, если мы решили, что его следует снести, значит, так и должно быть.



Интернет-комментаторы указывают, что многоэтажные дома, построенные в 1966-1980 годах, после разрушительных землетрясений в Ашхабаде, Ташкенте и Газли, отличаются вывышенной прочностью, поскольку строились с учетом 9-10-балльной сейсмической активности и были рассчитаны на эксплуатацию в течение ста лет. "Я сам живу на Ц-4 (квартал многоэтажных домов в центре Ташкента – ред.) с 1969 года, с момента постройки дома, в связи [с тем] что эпицентр располагался именно в этом районе, все дома построены с усиленными каркасами, способными выдержать до 12 баллов, так что про аварийность - это сказки про белого бычка, идет наглый отъем земли, вот и все", - написал Alisher T.



"Всем понятно, что советские дома, построенные [из расчета] на 10 баллов, прочнее сегодняшних новостроек с разбавленным цементом и дымовыми трубами из пластика" (Вилли Токарев).



"Дома, построенные после 1966 года, намного прочнее, т.к. строили их не наши строители, а люди, которые учились строить, после землетрясения жестко проверяли все, и стандарты строительства были серьезней. Например, те, кто работают в "Главташкентстрое" рассказывают, что если раньше стандарт на какую-то часть дома был, к примеру, на котлован 7 метров для 9-этажки, то сейчас еле-еле 3-4 м., лучше бы прошлись по новым домам и проверили там стандарты, сразу бы выявили, насколько они аварийные" (Анна).



"97 процентов зданий в Ташкенте построены с 1966 по 1990 годы. Их очень много. Как жилых, так и нежилых. Все здания по проспекту Ш. Рашидова, гостиницы Узбекистан, Ташкент, Осие, Саехат, Чорсу, Россия, ЦУМ, ГУМ, Бахор, министерства, вокзалы и аэропорты, школы, сады, вузы, главпочтамт, здания на сквере и т.д." (Шерали Ходжаев).



"Вчера нам принесли постановления о сносе наших домов (ул. М. Улугбека, напротив бывшего Мирзо-Улугбекского РУВД), дома кирпичные, пятиэтажки, построены в 1970-х с соблюдением [нормативов против возможного] землетрясения в 9 баллов, никаких комиссий не было, дома не аварийные (покрепче нынешних будут). Похоже, какому-то застройщику приглянулась наша территория" (Александр Кудрин).



"Генплан Ташкента не могут сделать уже несколько лет и хоким (глава администрации – ред.) говорил, что это очень сложно и долго. А вот техническое заключение сделали за 5 минут. То есть был осмотр всех домов в республике? Конечно же, нет. Очевидное лицемерие и подготовка бумажки для дальнейших сносов на выгодной земле" (Санжар R.).



ДЛЯ ЧЕГО ПРИНИМАЮТСЯ ПРОГРАММЫ



О необходимости осуществления программы реновации (это слово означает всего лишь "обновление") с учетом опыта крупных мегаполисов мира в декабре 2018-года в послании парламенту заявил президент Шавкат Мирзиеев. "На месте устаревших многоэтажных домов с истекшим сроком эксплуатации нужно строить дома с самыми современными условиями", - сказал он.



Премьер-министр Абдулла Арипов до этого тоже говорил, что в Ташкенте планируется снести все ветхое жилье, а на его месте построить новые дома. Он рассказал, что президент упрекнул его в том, что в новостройках не установлены стиральные машины. "Президент сказал: "Не могли добавить в дома стиральные машины? Она сможет купить или нет? Муж купит ей или нет? Почему ты как глава правительства не думаешь об этом?" Мы обязательно это сделаем. [Президент] открыто не говорит, что это для женщин. Но за каждым словом - внимание к женщинам", - пояснил премьер-министр.



Программой предусмотрены теплоизоляция крыш и подвалов домов, ЗАМЕНА ОКОН НА СОВРЕМЕННЫЕ, установка лифтов в пятиэтажных домах при необходимости, ремонт фасадной части домов, изоляция сетей теплоснабжения, повышение эффективности эксплуатации путем внедрения энергосберегающих механизмов и другие.



"Реновация" в Узбекистане финансируется отнюдь не за счет продажи квартир в "элитных" новостройках, которые на 90 процентов, если не больше, остаются пустыми. Стало известно, что средства на нее дает Азиатский банк развития, вероятно и другие банки и организации, правительство же эти деньги последовательно "осваивает", а затем возвращает – с необходимыми банкам процентами. Не будет денег – резко снизится и количество "аварийных" зданий.



Предшественником этой программы была другая, осуществлявшаяся при Исламе Каримове, - по возведению однотипных коттеджей с красными крышами. Их понастроили в огромном количестве по всей стране, деньги опять-таки предоставлял АБР. Общая схема была такой: власти, образно говоря, брали у банка доллар, продавали готовые коттеджи по четыре доллара, после чего возвращали банку деньги с прибылью, да и сами оставались не внакладе. Большинство людей не хотело покупать эти коттеджи, считая их слишком дорогими (в разных областях мне говорили, что за эту цену можно построить 2-4 подобных дома), и представители государства буквально навязывали их тем, кто имел высокие зарплаты или доходные должности: газовикам, фермерам, директорам школ, а также учителям, угрожая увольнением и прочими карами в случае отказа. То есть, происходила продажа имущества путем запугивания. Сейчас эта программа, насколько известно, приостановлена.



Нынешняя "реновация" (снос-застройка) финансируется не только на средства АБР, но и из других, внутренних источников. Точнее, оттуда просто бесконтрольно черпаются деньги. Например, в январе 2019-го президентом Мирзиеевым был учрежден т.н. Фонд прямых инвестиций, с уставным капиталом, эквивалентным миллиарду долларов. За счет чего он должен наполняться, без обиняков объяснил в своем указе сам Мирзиеев: "Фонд реконструкции и развития Узбекистана станет единственным учредителем фонда и сформирует его капитал…". Ну а поскольку ничего кроме "элитного" жилья в Узбекистане не строится, красивое название учрежденного фонда – лишь прикрытие, чтобы поглубже запустить руки в Фонд реконструкции и развития.



Следует подчеркнуть, что все принимаемые законодательные акты, направленные на ограбление населения страны, исходят не от абстрактных "чиновников" или "хокимов", как трусливо называют виновников этого в соцсетях, а непосредственно от самого Мирзиеева и подчиненного ему круга лиц, и очевидно, что направлены они исключительно на его личное обогащение.



Однако деньги сложно украсть напрямую, хотя бы даже из непрозрачного для граждан страны Фонда реконструкции и развития, в котором аккумулируются средства от превышения мировой цены на продаваемые Узбекистаном "стратегические ресурсы", формально принадлежащие всем узбекистанцам. Поэтому и приходится выводить их через разные хитрые программы, в названиях которых используются такие слова как "инновации", "инвестиции" и "реновации". Так, прямо на наших глазах, в стране фактически уничтожается институт частной собственности.



В этой связи хочу обратиться к президенту. Шавкат Миромонович, может, вы чинно-мирно возьмете из госбюджета, сколько вам нужно, - хоть десять миллиардов, - и оставите все как есть?..



Алексей Волосевич