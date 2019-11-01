Восстание в Темиртау: почему солдаты стреляли в комсомольцев?

14:52 03.11.2019

В начале ХХ века рядом с Карагандой столыпинские переселенцы основали небольшой поселок Темиртау. Во время войны его население увеличилось за счет эвакуированных, а в 50-х годах в городе решили открыть крупный металлургический комбинат, для строительства которого потребовалось много рабочих рук. В советских молодежных журналах стали печатать статьи и яркие романтические картинки, призывающие молодых людей ехать в Казахстан создавать новый завод и преобразовывать природу к лучшему. Тысячи молодых комсомольцев со всего СССР ехали сюда вовсе не за "длинным рублем", а и в поисках приключений. Однако в числе откликнувшихся на призыв партии были и другие лица. В Темиртау попало много набранных по оргнабору колхозников и людей, в прошлом имевших проблемы с законом. Например, Одесса прислала в Казахстан несколько сотен тунеядцев и преступников, отловленных за несколько суток до отправления.



Невыносимые условия



К январю 1959 года в Темиртау прибыли тысячи строителей, которых размещали в степи прямо в палатках или в продуваемых насквозь деревянных бараках. Не хватало врачей, больниц, столовых, магазинов, воды, которую подвозили цистернами с другого конца города. Наблюдалось постоянное снижение заработной платы, а сама стройка была плохо организована, строители простаивали по несколько недель. Вынужденное безделье привело к тому, что молодежь начала пьянствовать, играть в азартные игры, устраивать драки. Недовольство среди строителей-комсомольцев росло, и масла в огонь подлил приезд в Темиртау тысячи болгар, которых разместили в общежитиях. Советские рабочие стали возмущаться, что для болгар комнаты в общежитии нашлись, хотя начальство утверждало до этого, что мест нет. Атмосфера в палаточном городке накалялась и 1 августа 1959 года начались беспорядки.



Восстание



Вечером вернувшиеся с работы строители снова столкнулись с нехваткой в лагере питьевой воды. Разгоряченная компания направилась в столовую, которая оказалась закрыта. Рядом со зданием стояла бочка кваса, и рабочие перевернули ее. Вскоре собравшаяся толпа стала громить столовую и разбирать хранящиеся там продукты. К месту погрома прибыла милиция, строители разбежались, но несколько молодых людей все же удалось задержать. Успевшие убежать от милиции рабочие стали ходить по городку и призывать жителей палаток идти отбивать товарищей. Костяком восставших стали завербованные колхозники, к ним присоединилось немало комсомольцев, а также уголовный элемент. Толпа численностью около 500 человек отправилась к зданию милиции и перевернула машину, но милиционерам удалось успокоить разгоряченных людей и добиться, чтобы они разошлись. Однако днем 2 августа бунт возобновился с новой силой. В лагерь привезли в цистерне воду, которая показалась строителям розовой по цвету. Оказалось, что и задержанных накануне ночью людей, до сих пор не освободили. Отделение милиции забросали камнями, а выставленное ранее солдатское оцепление смяли. К ночи к восставшим присоединились рабочие соседних палаточных городков, разбросанных по всему Темиртау. Осмелевшие комсомольцы и завербованные, ведомые ранее судимыми строителями захватили магазин и начали выносить оттуда одежду и продукты. Солдаты местного гарнизона попытались отбить здание магазина, началась драка, с обеих сторон стало применяться огнестрельное оружие, и появились раненые. Бунтовщики палили из охотничьих ружей, отобранных у складских сторожей. Некоторые восставшие с криками, что солдаты расстреливают рабочих, кинулись за подмогой. Толпа, получив подкрепление, отступила из магазина и переместилась на городской рынок, который также был разгромлен. По дороге туда строители ловили и избивали милиционеров, дружинников и рабочих активистов. Военнослужащие местных гарнизонов отказались стрелять в восставших и для подавления бунта решили использовать солдат из конвойной охраны лагерей, усиленных курсантами пограничного училища и школы милиции. Поздним вечером 3 августа войска численностью более одной тысячи человек вошли в город. Бойцам дали приказ стрелять на поражение.



Последствия бунта



С приходом войск бунт стал утихать, а многие его активные участники попытались скрыться. Этих людей буквально отлавливали в степи и задерживали для выяснений. Среди участников беспорядков погибло 16 и было серьезно ранено 32 человека. У милиционеров и военных раненых было 109 человек, при этом 32 сотрудника пострадали от огнестрельного оружия. Арестовали 190 человек, из которых больше 70-ти оказались комсомольцами. Уголовное разбирательство велось в отношении только 42 задержанных. К смертной казни приговорили 5 человек.



Специальная комиссия подтвердила, что строители жили в невыносимых условиях, а руководство не принимало мер, чтобы улучшить ситуацию. Многие партийные, милицейские и строительные начальники были уволены или понижены в должностях.



Александр Бражник