Китайские добровольцы в боях за Советскую власть

14:57 03.11.2019 Самое распространенное, о чем пишут в ЛС и комментариях не очень сообразительные и не шибко образованные читатели:



Зачем пишете про этих китайцев? Ведь они проигрывали всегда и всем!



Тут толковым парням достаточно на карту географическую посмотреть, кто из стран Мира входит в пятерку крупнейших? Кто прогуливал уроки, тем напомню:



Наверное, у китайцев все же было достаточно сил, умения и желания сражаться, чтобы в течение многих, очень многих веков сохранить свою государственность. Сразу вспоминается Римская Империя, натянувшая на глобус всех, кого смогла. Крутые бойцы были! Но где Рим?.. И другие империи Древнего Мира? А Поднебесная пережила и Александра Македонского, и Цезаря, и Чингизхана с Тамерланом, и стоит по сей день.



Отдельные читатели очень любят говорить, что китайцы позорно слили монголам да маньчжурам. При этом забывая, что мы (да и не только мы) тоже в это время были завоеваны монголами. Причем - силами второстепенными и меньшими, чем отправленные на Восток. И что характерно, завоевание Руси уложилось в четыре года в ходе Западного похода под предводительством Батыя, который планировал дойти аж до Западного моря, по пути раскатав всю рыцарскую Европу. Но борьба вокруг "трона Чингизида" не позволила ему тогда рвануть на Запад, бодро сметая всех на своем пути. А жаль! При этом сам Китай монголы завоевывали долго, с 1235 по 1279 год. Под единым управлением оказалась огромная территория, где мы с вами были одним (о ужас!) государством с китайцами. Государством, увы, рухнувшем в результате восстания Красных повязок в 1351-1368 годах. А могли бы сейчас пить зеленый чай и вовсю пользоваться китайским хайтеком! :)



Кстати и с маньчжурами было совсем не так, как уверяет себя наш обыватель. Китайцы сами их позвали! На помощь против повстанческой амии Ли Цзычэна. Повстанцы на тот момент уже успешно взяли Пекин, парни уверено шли к успеху, ведь в случае победы им никто бы не помешал основать новую династию. Такое уже случалось в китайской истории. И не раз...



Что любопытно, маньчжурский князь Доргонь первоначально воспринял предложение китайского полководца У Саньгуя заехать за Великую стану как ловушку, но в итоге рискнул. Благодаря этому маньчжуры променяли свои уютные юрты и полную приключений кочевую жизнь на приобщение к китайщине, задержавшись там с 1644 по 1912 год, пока Синхайская революция и последующая гражданская война не покончили окончательно с их владычеством. Вот о Гражданской войне и хочется поговорить. Кстати, в Китае формально она закончилась лишь в 1949 году - победой КПК с нашей помощью. Но поговорим мы о нашей Гражданской войне, где китайские добровольцы принимали самое активное участие.



Впервые я узнал о китайских добровольцах – красноармейцах от своих родственников на Дону. Удивительное дело, но к середине семидесятых годов прошлого века, в нашей станице еще жили участники Гражданской. Причем как с одной, так и с другой стороны! Мне, малолетнему несмышленышу, было очень интересно слушать их застольные беседы. Именно там я впервые столкнулся с понятием "китайский пулеметчик", как символ меткости и неустрашимости, готовности до последнего вести бой, не отступая и не сдаваясь.



Кстати, именно от своих предков я тогда впервые услышал, что в плен никогда не брали матросов и... китайцев. Да они и не сдавались.



В дальнейшем я прочитал множество книг, посвященной этой теме, где участники рассказывали о тех событиях. Давайте же послушаем их!



...на фронтах гражданской войны со всей яркостью проявились издавна свойственные китайскому народу неустрашимость, мужество, презрение к смерти. Движимые ненавистью к врагам трудящихся, многие китайские бойцы проявили героизм и стойкость в борьбе с контрреволюцией, вписали яркие страницы в историю Красной армии, в дело интернационального сплочения рабочего класса...

Попов Н.А. Участие китайских интернациональных частей в защите Советской республики в период гражданской войны (1918–1920 годы)



К революции 1917 года в России проживало примерно пол миллиона китайцев. В основном это были беженцы в поисках лучшей доли и заработка, селившиеся обычно в Сибири и на Дальнем Востоке. Считается, что первая волна иммиграции из Поднебесной была связана с "боксерским восстанием", и вполне вероятно, что среди поселенцев были люди с боевым опытом (возможно даже и мастера ушу - но данных об этом у меня сейчас нет).



В декабре 1918 года в Петрограде прошел съезд китайских иммигрантов, объединившей все китайские сообщества в "Союз китайских рабочих в России", в его задачи входила пропаганда коммунистических идей и агитация за вступление в Красную армию



Китайцы приняли активное участие в революционных событиях, например рабочий судостроительного завода в Петрограде по имени Лю Фучен одним из первых записался в красногвардейцы и даже принимал участие в штурме Зимнего дворца, а в марте 1921 участвовал в подавлении кронштадского мятежа.



Первый китайский батальон был сформирован Сан Фуяном в Приднестровье, он знаменит еще тем, что вместе с другими частями Красной Армии прорвался через всю Украину на территорию РСФСР. Батальон воевал в составе Тираспольского отряда, к которому позднее присоединился еще один китайский отряд - большевика Чжана, сформированный в... Одессе из китайцев-портовых грузчиков и заводских разнорабочих. Кроме китайцев в этом интеротряде были сербы и чехи, которыми командовал Олеко Дундич.



Уже на 1919 в состав Красной Армии входило порядка двадцати китайских воинских соединений, воевавших в самых разных регионах нашей Родины.



Китайские красноармейцы на Северном Кавказе



...как и знаменитые латышские стрелки, китайцы-красноармейцы, эти "настоящие шафранные представители Небесной империи", быстро завоевывали себе расположение большевистского командования.

Ведь в отличие от русских они почти не употребляли спиртного, были очень дисциплинированными и неприхотливыми в быту, да к тому же проявляли крайнюю беспощадность к врагам...

Спичак Д.А. "Китайский авангард Кремля. Революционеры Китая в московских школах Коминтерна".



Обилие китайцев за Уралом позволило даже сформировать целый 225-й китайский полк в составе 29-й стрелковой дивизии 3-й армии под командованием бывшего офицера китайской армии Жень Фученя.



Памятник у поселка Виа в пригороде Нижней Тулы Свердловской области в память о "Пермском поражении" Красной армии



В ноябре 1918 года белогвардейцам удалось окружить 225-й Китайский полк, 17-й Петроградский и пришедший им на помощь 1-й Камышловский полк.



Солдаты и командиры 225-го Китайского полка, Жень Фучэнь лежит в центре первого ряда



Когда кончились патроны, русские и китайские бойцы ударили в штыки и пробились сквозь колчаковское окружение, но в этой атаке погиб известный интернационалист Жэнь Фучэнь. Из пяти сотен китайцев тогда вышло чуть более полусотни...



225-й Китайский полк. Жэнь Фучэнь ( Ren Fuchen, 1884 - 1918) сидит в первом ряду, третий справа. Жэнь входил в группу китайских командиров на Гражданской войне, известных как "Китайские красные орлы" ( zhongguohong ying tuan)



А сил у Колчака больше и оружия тоже. Бились красногвардейцы стойко, переходили в рукопашную. Много белых положили, но и самих все меньше становилось. Начали отходить. Был в отряде матрос Георгий Игошев. Он пулемет на часовню поставил и до последнего белых сдерживал. Хотел на телеге с пулеметом отступать, да ранили его. Так Игошев посреди улицы залег за пулемет и бился до последнего. Когда патроны кончились, белые наскочили и подняли его на штыки. Они всех, кто к ним попал, штыками перекололи, даже раненых.

Воспоминания Александра Семеновича Лаптева, Вспомогательный фонд ВГИАМЗ.



Что удивительно, китайцы сохраняют память о тех событиях. А кто из вас помнит о наших парнях, воевавших за свободу простого народа в Китае?



Приехавший из 21-го Московского полка красноармеец рассказывает о дружной жизни русских красноармейцев с китайскими. В полку батальон в 500 человек китайцев-интернационалистов. Китайцы дисциплинированы, терпеливы, стойки в бою. Они играют большую роль, своим примером заражая и требуя устойчивости и храбрости от наших красноармейцев-новобранцев, впервые явившихся на фронт

Китайцы положительно влияют на рядовых красноармейцев: получившие по нескольку ранений после легкой перевязки остаются в строю…

"Боевое содружество трудящихся зарубежных стран с народами Советской России (1917–1922)"



Участие китайских добровольцев в Гражданской войне не могло не отразиться в творчестве отечественных литераторов, цитату про китайского пулеметчика-виртуоза из Михаила Афанасьевича знают многие, и часто ошибочно транслируют на всех китайцев, и часто считают китайцами чуть ли не всех пулеметчиков Конармии! Что, конечно же, совсем не так.



И когда небо из серого превратилось в голубое, с кремовыми пузатыми облаками, все уже знали, что как Франц Лист был рожден, чтобы играть на рояле свои чудовищные рапсодии, ходя Сен-Зин-По явился в мир, чтобы стрелять из пулемета. Первоначально поползли неясные слухи, затем они вздулись в легенды, окружившие голову Сен-Зин-По. Началось с коровы, перерезанной пополам. Кончилось тем, что в полках говорили, как ходя головы отрезает на 2 тысячи шагов. Головы не головы, но действительно было исключительно 100% попадания. Рождалась мысль о непрочности и условности 100! Может быть 105? В агатовых косых глазах от рождения сидела чудесная прицельная панорама, иначе ничем нельзя было бы об’яснить такую стрельбу.

На стрельбище приезжал на огромной машине важный в серой шинели пушистоусый, с любопытством смотрел в бинокль. Ходя, впившись прищуренными глазами в даль, давил ручки гремевшего Максима и резал рощу, как баба жнет хлеб.

- Действительно, чорт знает что такое! В первый раз вижу, - говорил пушистоусый, после того как стих раскаленный Максим. И обратившись к ходе добавил со смеющимися глазами: - виртуоз!

...Гул закачал землю, до самого ходи и темные полосы стали приближаться с чудовищной быстротой. В тот момент как ходя поворачивал пулемет вправо, воздух над ним рассадило бледным огнем, что-то бросило ходю грудью прямо на ручки и ходя перестал что-либо видеть.

Когда он снова воспринял солнце и снова перед ним из тумана выплыл пулемет и смятая трава, все кругом сломалось и полетело куда-то. Полк сзади раздробленно вспыхивал треском и погасал. Еле дыша от жгучей боли в груди, ходя, повернувшись, увидел сзади летящую в туче массу всадников, которые обрушились туда, где гремел железный полк. Пулеметчик справа исчез. А к холму, огибая его полулунием, бежали цепями люди в зеленом, и их наплечья поблескивали золотыми пятнами. С каждым мигом их становилось все больше, и ходя начал уже различать медные лица. Проскрипев от боли, ходя растерянно глянул, схватился за ручки, повел ствол и загремел. Лица и золотые пятна стали проваливаться в траву перед ходей. Справа зато они выросли и неслись к ходе. Рядом появился командир пулеметного взвода. Ходя смутно и мгновенно видел, что кровь течет у него по левому рукаву. Командир ничего не прокричал ходе. Вытянувшись во весь рост, он протянул правую руку и сухо выстрелил в набегавших. Затем на глазах пораженного ходи сунул дуло маузера себе в рот и выстрелил. Ходя смолк на мгновенье. Потом прогремел опять.

Держа винтовку на изготовку, задыхаясь в беге, опережая цепь, рвался справа к Сен-Зин-По меднолицый юнкер.

- Бро-сай пулемет… чортова китаеза!! - хрипел он, и пена пузырями вскакивала у него на губах, - сдавайся…

- Сдавайся!! - выло и справа и слева, и золотые пятна и острые жала запрыгали под самым скатом. А-р-ра-па-ха! последний раз проиграл пулемет и разом стих. Ходя встал, усилием воли задавил в себе боль в груди и ту зловещую тревогу, что вдруг стеснила сердце. В последние мгновенья чудесным образом перед ним под жарким солнцем успела мелькнуть потрескавшаяся земля и резная тень и поросль золотого гаоляна. Ехать, ехать домой. Глуша боль, он вызвал на раскосом лице лучезарный венчик и, теперь уже ясно чувствуя, что надежда умирает, все-таки сказал, обращаясь к небу:

- Премиали… карасий виртузи… палати! палати!

И гигантский меднокрасный юнкер ударил его, тяжко размахнувшись штыком, в горло, так что перебил ему позвоночный столб. Черные часы с золотыми стрелками успели прозвенеть мелодию грохочущими медными колоколами, и вокруг ходи засверкал хрустальный зал. Никакая боль не может проникнуть в него. И ходя, безбольный и спокойный, с примерзшей к лицу улыбкой, не слышал, как юнкера кололи его штыками.

Булгаков М.А. Китайская история. 6 картин вместо рассказа



Другая книга отлично известна нам по экранизации, появившейся в пику популярности вестерна в СССР и якобы с подачи Никита Сергеевича Хрущева, пожелавшего увидеть советскую альтернативу легендарной "Великолепной семерки" (но мы-то знаем, что это на самом-то деле это - "Семь самураев", так что без традиционных боевых искусств Дальнего Востока опять не обойтись :) ). Так на советские экраны в 1966 году вышла великолепная экранизация повести Павла Бляхина "Красные дьяволята" о приключениях четырех подростков в годы Гражданской войны:



Бьют свинцовые ливни,

Нам пророчат беду,

Мы на плечи взвалили

И войну и нужду...



Мы знаем эту историю как "Неуловимые мстители", но мало кто знает, что в оригинале вместо цыгана Яшки в книге фигурирует... китаец Ю-ю, ибо это было явно ближе к реалиям той огненной поры с точки зрения Бляхина, который знал об этом не по наслышке, он сам принимал активное участие в разгроме махновщины и не только:



Повесть "Красные дьяволята" была написана мною в 1921 году в вагоне-теплушке по дороге из Костромы в Баку. Вместо трех дней я ехал ровно месяц. На самодельном столике наготове лежал маузер… Эта была одна из первых книг о гражданской войне.

Гражданская война подходила к концу, но грабежи и налеты бандитских шаек на поезда и продбазы продолжались. Нам не раз приходилось по тревоге хвататься за оружие и выскакивать из вагона. Поезда часто останавливались: не хватало топлива для паровозов, и пассажиры сами помогали добывать дрова, уголь. Страна изнемогала от голода, разрухи и болезней. Но советский народ терпеливо переносил все невзгоды и героически сражался с остатками интервентов и контрреволюции.

П.А. Бляхин



Кстати, китайцу Ю-ю не повезло и в первой экранизации 1923 года, где он был почему-то заменен на... чернокожего уличного акробата Тома Джексона! Задумаешься тут поневоле....



Ну а в завершение статьи, хорошая песня в исполнении бравых парней в китайской традиционной одежде и-фу! Они отлично передают не текст, но дух этой песни, той эпохи!



Белая армия, черный барон

Снова готовят нам царский трон,

Но от тайги до британских морей

Красная Армия всех сильней!



Хотя китайцев и было не так и много (говорят максимум о 50 тысячах), как и латышей, финнов, мадьяр или кого-то еще. Но вместе со всеми, они - победили. Источник - Секреты Старого Китая

Постоянный адрес статьи - https://centrasia.org/newsA.php?st=1572782220

Новости Казахстана

- Рабочий график главы государства

- Премьер-Министр А. Мамин провел переговоры с Премьер-Министром Нидерландов М. Рютте и принял участие в Казахстанско-нидерландском бизнес-форуме

- Постановление Правительства Республики Казахстан от 25 октября 2019 года №800

- Роман Скляр встретился с Чрезвычайным и Полномочным Послом США в РК Уильямом Х. Мозером

- Новое назначение

- Б. Сапарбаев обсудил вопросы подготовки к Олимпиаде-2020 в Токио

- Обеспеченность населения запасами угля по отношению к общему плану составляет 76,1%

- Рейтинги казахстанского ДО АО Банк ВТБ (Казахстан) подтверждены на уровне "ВВ+/В" в связи с по-прежнему предоставляемой поддержкой со стороны группы; прогноз - "Стабильный"

- Fitch подтвердило рейтинг компании Казахмыс "BB-", исключило рейтинг из списка RW "Негативный"

- Прогноз по рейтингам АО ДБ "Альфа-Банк" (Казахстан) пересмотрен на "Позитивный" ввиду устойчивости профиля рисков; рейтинги "ВВ-/В" подтверждены

