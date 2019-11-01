Россия отомстит за гибель бойцов ЧВК в Дейр-эз-Зоре, отбив у США сирийскую нефть

15:04 03.11.2019

Трамп как гангстер крадет у Асада углеводороды на 30 млн. долларов в месяц



Сергей Аксенов

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Александр Пасечник

Борис Рожин

Константин Блохин



Соединенные Штаты намерены сохранить контроль над нефтяными ресурсами в Сирии, подчеркнул Дональд Трамп в очередной беседе с прессой. То есть Россия получила еще одну проблему. Ранее, пытаясь отбить у американцев нефтяные поля в провинции Дейр-эз-Зор, погибли бойцы нашей ЧВК.



"Мы оставили [в Сирии] солдат, так как сохраняем [за собой] нефть. Мне нравится нефть. Мы сохраняем [за собой] нефть", - сказал президент США. По его словам, прекращение огня Турции в Сирии "хорошо закрепилось" и поэтому американцы дальше воевать не намерены и хотят вернуть своих солдат на родину. "Заниматься границей" Трамп предложил Турции.



Таким образом, американский лидер подтвердил блестящую характеристику, данную ему Башаром Асадом, который назвал Трампа лучшим президентом в истории США, так как он всегда откровенно заявляет о своих целях. "Трамп прямо заявляет: „нам нужна нефть". Что может быть лучше, чем откровенный враг?" - пояснил глава Сирии.



Позиция МИД РФ, озвученная накануне заявления Трампа Марией Захаровой, была довольно вялой. "В обход собственных же санкций американцы контрабандно вывозят из Сирии нефть на сумму свыше 30 миллионов долларов в месяц, и покидать данные районы в обозримом будущем не собираются", - пожаловалась она непонятно кому.



Однако новые откровения президента США, видимо, раззадорили российских дипломатов и Сергей Лавров, наконец, назвал вещи своими именами. "Нефть вывозится на переработку за пределы Сирии, и, конечно, за счет доходов от этой нефти США поддерживают лояльные им вооруженные формирования", - обвинил американцев министр.



Его раздражение понятно - территория Сирии в целом зачищена от террористов, страна накануне политического урегулирования - уже собрался конституционный комитет, а тут такая досадная проволочка. Американцы - не игиловцы*, выгнать их силой оружия Кремль не решится. Как не решился в свое время даже признать, что российские бойцы были убиты Америкой.



Напомним, в феврале 2018 года несколько россиян, предположительно из ЧВК Вагнера, погибли на подступах к нефтегазовому месторождению и заводу Conoco в провинции Дейр-эз-Зор, которые удерживают проамериканские формирования курдов. Тогда сообщалось, что войска США нанесли бомбовый удар по наступающим проасадовским сирийцам и русским.



Куда же идет контрабандная нефть из Сирии, кто ее покупает?



По мнению руководителя аналитического управления Фнда национальной энергетической безопасности Александра Пасечника, найти сбыт того объема нефти, о котором заявляет МИД РФ, труда не составляет.



- Теневые схемы торговли нефти существуют. Те объемы, о которых говорит наш МИД, это лишь часть нелегального рынка. Такой нефти в мире гораздо больше. Какие конкретно схемы используются для реализации сирийской нефти сказать, конечно, невозможно.



Но точно можно сказать, что эта нефть торгуется с дисконтом. Те, кто прибегает к этим схемам, учитывая риски незаконного оборота, естественно, продают дешевле. Это может быть две третьих рыночных котировок.



"СП": - То есть у любого вопроса есть цена? Даже, если это нефть незаконная, украдена американцами у Сирии, все равно ее можно продать…



- Ну, конечно. Раньше подобным занимались террористы - они, мы помним, действовали через порты Турции. Это все несложно - танкер выключает свой транспордер (радиоответчик - авт.) и происходит перевалка груза. Кроме того, эта нефть может идти на "самовары" (кустарные нефтеперегонные заводы) и дальше на заправку техники, судов.



"СП": - Криминал был и будет всегда. Но когда этим официально занимаются американцы и даже не скрывают…



- Американцы, судя по всему, соучастники подобных схем. Вместо того чтобы это все остановить, они поощряют их, видимо, за вознаграждение. Но надо понимать, что это все мизерный объем по сравнению с легальным рынком. Поэтому к нынешней американской контрабанде нет большого внимания.



Военный эксперт Борис Рожин надеется, что Россия все-таки выдавит американцев из Сирии.



- Они покинули Мандбидж, из которого очень не хотели уходить. Удалось добиться того, чтобы США все-таки сдали и границу с Турцией, и несколько ключевых городов. Теперь пытаются удерживать уже компактный анклав - закрепиться в районе нефтяных полей Дейр-эз-Зора.



Но скорее всего они сосредоточатся в районе нефтяного поля Аль-Омар, который примыкает к границе с Ираком. Чтобы иметь возможность сухопутного сообщения через провинцию Анбар.



"СП": - Как бы их выкурить оттуда?



- Естественно, давление на этот анклав будет идти по нескольким линиям. По дипломатической: будет указано, что США незаконно оккупируют сирийскую территорию, фактически разворовывая ее нефтяные ресурсы.



Также будет длительная информационная компания. Будет усиливаться пропаганда среди местного населения, местных шейхов и военных советов этого района, создавая нестабильную ситуацию для американцев. Поскольку территория подконтрольная Асаду расширяется, это давление будет усиливаться. С теми, кто помогает американцам, начнут обращаться как с предателями сирийского народа, включая расстрелы на месте.



Плюс по мере того, как будет обеспечиваться более жесткий контроль на границах, будут приняты меры направленные на пресечение экспорта нефти с сирийской территории, чтобы лишить эти операции экономической выгоды. Сейчас часть нефти возвращается на сирийскую территорию в переработанном виде. Можно оказывать давление на элементы нефтяной схемы в Турции.



Кроме того, может нарастать давление на иракской границе, где лояльные Ирану силы могут затруднить или заблокировать перевалку нефти.



Все эти меры в комплексе, длительная компания давления осложнят эксплуатацию американцами нефтяного участка.



"СП": - Неужели Трамп не понимает, что Россия его додавит?



- Думаю, присутствие американцев там временно. Трампу нужно показать, что он не совсем убежал из Сирии. Сама нефть экономически не настолько важна для США. Это просто повод зацепиться. Как арбитра, "решателя" вопросов американцев там уже не воспринимают.



"СП": - То есть о прямого военного давления России на США в Сирии не будет?



- Нет, конечно. Возможна подпитка каких-то арабских движений. Митинги местного населения, протесты, диверсии, местные партизанские формирования. Все это создаст неприемлемую для американцев обстановку.



Об интересах американской стороны в Сирии рассказал эксперт Центра исследования проблем безопасности РАН Константин Блохин.



- Американцы с помощью сирийской нефти хотят продолжить поддерживать курдские формирования, чтобы они и дальше "кусали" Турцию. Обратите внимание, что недавно Конгресс принял решение о признании геноцида армян. В политике это просто нонсенс. Они много-много лет не признавали, а теперь вдруг признали. Это значит, Вашингтон хочет насолить Турции, которая при Эрдогане все сильнее отдаляется от США. Поэтому даже выводя войска из Сирии американцы хотят создать там проблему для Анкары.



За решение о выводе войск из Сирии Трамп подвергся серьезной критике со стороны своих оппонентов в Америке. Хотя последующее за этим убийство аль-Багдади развязало ему руки. Теперь он может сказать, что Америка - главный борец с терроризмом на Ближнем Востоке. Некоторые конгрессмены после этого действительно заявили о поддержке Трампа. Убийством аль-Багдади президент США повторяет то, что было при Бараке Обаме (убийство Бен Ладена - авт.), с наследием которого Трамп соперничает.



Таким образом, все решения Трампа по Сирии - вывод войск, охрана нефтяных полей, убийства лидеров ИГИЛ необходимы для того, чтобы одновременно бросить кость "ястребам" в США и продолжать проводить свой собственный курс, оставив "занозу" в регионе, которая будет сталкивать между собой разные силы. Это поможет сохранить США роль лидера, великой державы. Но думаю, что присутствие американских военных на нефтяных полях будет носить временный характер.



* Движение "Исламское государство" (ИГИЛ) решением Верховного суда РФ от 29 декабря 2014 года было признано террористической организацией, ее деятельность на территории России запрещена