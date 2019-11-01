Безумный рельс. Более 1 млрд тенге украдено в ходе строительства LRT в Нур-Султане

17:57 03.11.2019

Опубликовано: 31 Октября 2019 Автор: Ксения ВИКТОРОВА | Нур-Султан



Продолжается расследование хищений денежных средств при строительстве LRT в столице. В числе подозреваемых – должностные лица акимата.

По словам руководителя второго департамента Агентства по противодействию коррупции Сергея Перова, в течение месяца планируется завершить все экспертизы, после чего будет предъявлена окончательная квалификация деяния.

Сумма ущерба выросла в разы и составляет уже более миллиарда тенге. На сегодняшний день по делу проходят шесть подозреваемых, в том числе четверо должностных лиц акимата, – сообщил Перов.

Между тем главный подозреваемый – экс-руководитель "Астана LRT" Талгат Ардан – по-прежнему находится в международном розыске.

Ранее в антикоррупционной службе рассказали детали расследования дела о хищениях средств, выделенных на строительство столичного LRT