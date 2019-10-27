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Белоруссия рассчитается с РФ китайскими деньгами, - А.Ходасевич
19:17 03.11.2019

Минск заявляет, что больше не нуждается в российском "политическом" кредите

Накал отношений между Минском и Москвой не снижается. В ответ на условие России связать предоставление кредита с углублением интеграции Белоруссия заявила о его политическом характере. До конца года в страну должен поступить китайский кредит. О том, что переговоры о кредитовании Белоруссия ведет с Китаем, белорусские чиновники заявляли и ранее. Сейчас министр финансов Максим Ермолович сообщил, что договоренность достигнута. "В Минск приезжала группа коллег из Банка развития Китая, чтобы подготовить необходимую документацию для принятия окончательного решения по кредиту. Все основные элементы согласованы, ожидаем решения со стороны Банка Китая, со своей стороны готовим документы для внутригосударственных процедур", – сказал он.

"Надеюсь, что до конца этого года мы всю работу по кредиту завершим. Ожидаем, что в этом году получим кредит", – уточнил Ермолович. По словам министра, речь идет о сумме в 3,5 млрд китайских юаней, что эквивалентно примерно 500 млн долл.

Напомним, что ранее Белоруссия рассчитывала на российский кредит в 600 млн долл. Страна запросила его еще в начале февраля этого года, и в апреле первый российский вице-премьер, министр финансов Антон Силуанов заявил, что принято положительное решение. Средства должны были пойти самой России – на погашение основного долга по ранее предоставленным займам. Однако средства так и не поступили. Недавно, 19 октября, Антон Силуанов признался, что Москва связывает решение вопроса о кредите с планами углубления интеграции, и ответ зависит от того, как "будем двигаться на треке интеграционном".

Сейчас, судя по заявлениям официального Минска, "двигаться на треке интеграционном" там не собираются и соответственно кредита от России уже не ждут. "Мы не рассматриваем в качестве источника финансирования кредит правительства Российской Федерации и, собственно, не ведем переговоры по поводу этого кредита", – сказал Максим Ермолович. "Необходимости в каких-то политических кредитах абсолютно нет", – заявил министр. По его словам, правительство уже определилось с источниками финансирования внешних обязательств и на будущий год.
В Москве, правда, так не думают. Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков заявил, что переговоры с Белоруссией по поводу кредита продолжаются. Идет "обсуждение взаимоприемлемых и взаимовыгодных модальностей такого кредита, безусловно, с учетом объема ранее выделенных кредитных линий", – уточнил он.
Как сообщалось, в 2019 году Белоруссии на выплаты по государственному долгу необходимо 3,2 млрд долл. Согласно расчетам правительства Белоруссии, в 2020 году на обслуживание госдолга стране понадобится 8,7 млрд белорусских рублей, что эквивалентно 4,3 млрд долл. Частично средства планируется взять из государственного бюджета. Однако почти 75% снова придется занять. Около 2 млрд долл. планируется привлечь путем размещения облигаций – на 1,4 млрд долл. на внешних рынках и на 60 млн – на внутреннем.

Внешний госдолг Белоруссии на начало октября составлял 16,6 млрд долл., из этих средств основная сумма (около 7,5 млрд долл.) – это долг перед Россией. Ситуацию с долгами осложняет затяжной конфликт стран, все еще продолжающих называть себя "ближайшими союзниками". Россия увязала предоставление любых форм поддержки с продвижением интеграционных процессов. Официально в Минске не признают, что та форма интеграции, которую предлагает Россия, чревата потерей независимости, и они не намерены принимать предложение, однако на деле всячески сопротивляются интеграционным проектам и ищут замену России в самых чувствительных сферах. В частности, в поставках нефти. Белоруссия обсуждает покупку 3,5 млн т нефти в Казахстане, также готова покупать и американскую нефть, поскольку по окончании российского налогового маневра нефть из этой страны будет поставляться по мировым ценам.

Судя по последним официальным заявлениям, договоренности относительно компенсации Белоруссии ее потерь от российского налогового маневра так и не достигнуты. Согласно появившейся в СМИ информации, желание Белоруссии обсуждать этот вопрос в Москве называют вмешательством во внутреннюю налоговую политику страны. Об этом написал Интерфакс, ссылаясь на письмо за подписью замминистра финансов РФ Сергея Сторчака.
Минск

Антон Ходасевич
Cобственный корреспондент "НГ" в Белоруссии
27.10.2019

Источник - ng.ru
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