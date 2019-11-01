Где таджику жить лучше? О таджиках, живущих в Казахстане, России и Таджикистане

00:07 04.11.2019

Как таджики живут в Казахстане, России и Таджикистане: куда стремится молодежь и как помогать соотечественникам за рубежом



Ильхом Хашимов, 28 лет, родной город - Душанбе, инженер обеспечения качества Coca-Cola Tajikistan



О переезде

Я из Таджикистана и живу в Душанбе. Осенью 2009 года поступил в Тюменский государственный университет на факультет физики. Прожил там семь лет, но каждое лето на пару месяцев приезжал домой на каникулы.

Я не стал учиться в Душанбе, потому что хотелось перемен после окончания школы. На тот момент говорил только на русском языке, поэтому рассматривал русскоговорящие страны. Я отлично говорил по-русски и быстро освоился. Мы сдружились с однокурсниками, познакомились с соседями по общежитию. В университете было много студентов из разных стран. Скучать не приходилось.



О жизни в России и Таджикистане

Жить в России было легко. Мы хорошо знакомы с местной культурой, поэтому особой новизны, кроме погоды, не было. В Тюмени холодные зимы, и меня это поразило. Я думал, что со временем привыкну. Но становилось все холоднее.

В университете учились еще несколько ребят из Таджикистана. Мы часто собирались вместе, готовили ош - плов. У народов Средней Азии есть привычка собираться вместе и кушать из одной большой тарелки. К нам присоединялись и ребята из Узбекистана, Киргизии, Казахстана, и другие гости.

Таджиков в Тюмени достаточно много. Были все сопутствующие стереотипы. Познакомились с ребятами, которые приехали на заработки. Они много шутили, говорили о своих домах и семьях, показывали фотографии детей. Было тепло и немного грустно, потому что, наверное, тяжело жить вдали от семьи.

Когда я жил в Душанбе, думал, что не буду скучать по родине. Живя в другой стране, у меня появился некий трепет к Таджикистану, людям, тенистым улицам моего города, к горам на горизонте и местной речи. Все по-разному переживают переезд.

Некоторые сразу понимают, что не хотят возвращаться домой, и остаются в России. Возможностей для развития в России больше, чем Таджикистане. Это привлекает молодых и амбициозных людей.

После выпуска мне предложили продолжить учебу в аспирантуре в моем вузе, я согласился и продлил студенческую жизнь. Это отличный вариант для развития карьеры. Время шло, и я все больше задавался вопросом: "Хочу ли я здесь жить всегда?". Для себя понял, что нет. Не мое место и не мой климат, поэтому я вернулся домой. В Таджикистане было сложнее найти работу и строить карьеру. Но я не жалею. Здесь тепло, уютно и интересно.



О культуре

Люди в России любят ездить за город на шашлыки и собираться вместе. Это отличная черта, мне нравились такие посиделки.

Я считаю, люди в мире похожи и основные ценности у всех одинаковые. Я склонен находить точки соприкосновения, чем искать различия, особенно в постсоветском пространстве. Мы все остаемся советскими людьми, можно всегда поговорить об этом.



О планах

Я работаю в Coca-Cola Tajikistan. Есть желание получить степень магистра в Европе или Америке, но это пока планы. Хочу слетать в Тюмень на пару недель, у меня там много друзей.



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Мехрангез Каримова, 35 лет, родной город - Душанбе, руководитель компании "ЮнидАс"



О переезде

Я родилась в Душанбе, но выросла в Москве.

Супруг учился в этом городе, так мы встретились и поженились. Я не хотела жить в Таджикистане, а муж в Москве, поэтому родители посоветовали переехать в Казахстан. Сложности возникли с оформлением документов и прочей бюрократией.



О жизни в Казахстане

Алматы - дом для нашей семьи. Он нравится мне тем, что здесь мирно живут представители разных национальностей. Алматы привлекает своим теплом.

В свободное время посещаю театры, концерты, встречаюсь с семейными друзьями.

В Алматы мы открыли компанию, занимающуюся внедрением новых технологий в дорожную сферу. Уже 11 лет благополучно работаем.

Бывало, что я сталкивалась с негативом по отношению ко мне и детям. Порой со мной специально говорили на казахском, видя, что я не понимаю языка. Прошло 11 лет, но я так и не смогла выучить его, но мои дети отлично им владеют.

Мы прикипели к Казахстану и к Алматы. Строим дом и пускаем корни.



О культуре

Между таджиками и казахами есть сходства как в менталитете, так и в некоторых традициях. Например, гостеприимство наших народов, проведение свадебных обрядов.

Со своими земляками мы общаемся, когда есть возможность. Самое интересное, что круг общения у нас это русские, казахи, корейцы и совсем немного таджиков.



О планах

Алматы - будущее моих детей, главное, чтобы в стране был мир и Казахстан процветал. Мы вносим лепту в развитие страны и надеемся, что однажды наш труд будет гордостью наших детей.



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Шафи Мирзо, родной город - Душанбе, Член политической партии и Сообщества таджиков в Москве, ведущий блога на YouTube JOMEA



О переезде

Я учился в Таджикистане до девятого класса. Меня не устраивала система образования, я не хотел продолжать обучение в этой стране. Думал о зарубежных вузах в Европе или Америке либо о поступлении в военную академию. Мама узнала, что есть квоты для таджиков в российских вузах. Я сдал документы и поступил в Тюменский государственный университет.

После бакалавриата хотел вернуться обратно, но поступил в магистратуру. Позже переехал обратно в Таджикистан, искал работу. Мне обещали должность в Министерстве образования, но в стране не изменился ни уровень зарплат, ни коррупция. Поэтому я вернулся обратно в Россию. Переехал в Москву, где живет мой отец.



О жизни в России

Мне нравится Тюмень, потому что это небольшой город. В Москве проблематично передвигаться. Но при всех проблемах это столица, где есть все для жизни. Здесь происходят самые интересные события огромной страны. И развиваться здесь тоже лучше.

Больше всего приезжих таджиков в России. По некоторым данным, около двух миллионов граждан проживают здесь. А около миллиона граждан ежегодно переезжают в другие страны. Большинство граждан Таджикистана переезжали после гражданской войны. Кто-то уезжал навсегда, кто-то мигрировал по работе.



О культуре

В жизни много отличий - здесь другая культура, люди и религия. Но привлекает, что в Москве много людей разной национальности и веры. Советский Союз и общее прошлое, язык все еще объединяют людей.

В вопросе сохранения традиций все зависит от людей. Таджики, которые давно живут в России, старались сохранить все обычаи. Некоторые стали европейцами, некоторые живут как русские. Многие сохранили традицию принимать гостей, общаться с земляками.

Когда человек живет в другом месте долгое время, что-то все равно изменится. Некоторые меняются быстро, кто-то остается собой. Таджики, которые живут здесь давно, уже переняли местную манеру общения и отношения к людям.



О планах

Недавно я создал блог, где рассказываю о темах, которые в Таджикистане не обсуждают. Хочу рассказать о решении проблем, показать примеры других стран. Стараюсь писать и говорить на таджикском языке, хотя это тяжело после нескольких лет жизни в России. Хочу помогать землякам.