|Где таджику жить лучше? О таджиках, живущих в Казахстане, России и Таджикистане
00:07 04.11.2019
Как таджики живут в Казахстане, России и Таджикистане: куда стремится молодежь и как помогать соотечественникам за рубежом
Ильхом Хашимов, 28 лет, родной город - Душанбе, инженер обеспечения качества Coca-Cola Tajikistan
О переезде
Я из Таджикистана и живу в Душанбе. Осенью 2009 года поступил в Тюменский государственный университет на факультет физики. Прожил там семь лет, но каждое лето на пару месяцев приезжал домой на каникулы.
Я не стал учиться в Душанбе, потому что хотелось перемен после окончания школы. На тот момент говорил только на русском языке, поэтому рассматривал русскоговорящие страны. Я отлично говорил по-русски и быстро освоился. Мы сдружились с однокурсниками, познакомились с соседями по общежитию. В университете было много студентов из разных стран. Скучать не приходилось.
О жизни в России и Таджикистане
Жить в России было легко. Мы хорошо знакомы с местной культурой, поэтому особой новизны, кроме погоды, не было. В Тюмени холодные зимы, и меня это поразило. Я думал, что со временем привыкну. Но становилось все холоднее.
В университете учились еще несколько ребят из Таджикистана. Мы часто собирались вместе, готовили ош - плов. У народов Средней Азии есть привычка собираться вместе и кушать из одной большой тарелки. К нам присоединялись и ребята из Узбекистана, Киргизии, Казахстана, и другие гости.
Таджиков в Тюмени достаточно много. Были все сопутствующие стереотипы. Познакомились с ребятами, которые приехали на заработки. Они много шутили, говорили о своих домах и семьях, показывали фотографии детей. Было тепло и немного грустно, потому что, наверное, тяжело жить вдали от семьи.
Когда я жил в Душанбе, думал, что не буду скучать по родине. Живя в другой стране, у меня появился некий трепет к Таджикистану, людям, тенистым улицам моего города, к горам на горизонте и местной речи. Все по-разному переживают переезд.
Некоторые сразу понимают, что не хотят возвращаться домой, и остаются в России. Возможностей для развития в России больше, чем Таджикистане. Это привлекает молодых и амбициозных людей.
После выпуска мне предложили продолжить учебу в аспирантуре в моем вузе, я согласился и продлил студенческую жизнь. Это отличный вариант для развития карьеры. Время шло, и я все больше задавался вопросом: "Хочу ли я здесь жить всегда?". Для себя понял, что нет. Не мое место и не мой климат, поэтому я вернулся домой. В Таджикистане было сложнее найти работу и строить карьеру. Но я не жалею. Здесь тепло, уютно и интересно.
О культуре
Люди в России любят ездить за город на шашлыки и собираться вместе. Это отличная черта, мне нравились такие посиделки.
Я считаю, люди в мире похожи и основные ценности у всех одинаковые. Я склонен находить точки соприкосновения, чем искать различия, особенно в постсоветском пространстве. Мы все остаемся советскими людьми, можно всегда поговорить об этом.
О планах
Я работаю в Coca-Cola Tajikistan. Есть желание получить степень магистра в Европе или Америке, но это пока планы. Хочу слетать в Тюмень на пару недель, у меня там много друзей.
***
Мехрангез Каримова, 35 лет, родной город - Душанбе, руководитель компании "ЮнидАс"
О переезде
Я родилась в Душанбе, но выросла в Москве.
Супруг учился в этом городе, так мы встретились и поженились. Я не хотела жить в Таджикистане, а муж в Москве, поэтому родители посоветовали переехать в Казахстан. Сложности возникли с оформлением документов и прочей бюрократией.
О жизни в Казахстане
Алматы - дом для нашей семьи. Он нравится мне тем, что здесь мирно живут представители разных национальностей. Алматы привлекает своим теплом.
В свободное время посещаю театры, концерты, встречаюсь с семейными друзьями.
В Алматы мы открыли компанию, занимающуюся внедрением новых технологий в дорожную сферу. Уже 11 лет благополучно работаем.
Бывало, что я сталкивалась с негативом по отношению ко мне и детям. Порой со мной специально говорили на казахском, видя, что я не понимаю языка. Прошло 11 лет, но я так и не смогла выучить его, но мои дети отлично им владеют.
Мы прикипели к Казахстану и к Алматы. Строим дом и пускаем корни.
О культуре
Между таджиками и казахами есть сходства как в менталитете, так и в некоторых традициях. Например, гостеприимство наших народов, проведение свадебных обрядов.
Со своими земляками мы общаемся, когда есть возможность. Самое интересное, что круг общения у нас это русские, казахи, корейцы и совсем немного таджиков.
О планах
Алматы - будущее моих детей, главное, чтобы в стране был мир и Казахстан процветал. Мы вносим лепту в развитие страны и надеемся, что однажды наш труд будет гордостью наших детей.
***
Шафи Мирзо, родной город - Душанбе, Член политической партии и Сообщества таджиков в Москве, ведущий блога на YouTube JOMEA
О переезде
Я учился в Таджикистане до девятого класса. Меня не устраивала система образования, я не хотел продолжать обучение в этой стране. Думал о зарубежных вузах в Европе или Америке либо о поступлении в военную академию. Мама узнала, что есть квоты для таджиков в российских вузах. Я сдал документы и поступил в Тюменский государственный университет.
После бакалавриата хотел вернуться обратно, но поступил в магистратуру. Позже переехал обратно в Таджикистан, искал работу. Мне обещали должность в Министерстве образования, но в стране не изменился ни уровень зарплат, ни коррупция. Поэтому я вернулся обратно в Россию. Переехал в Москву, где живет мой отец.
О жизни в России
Мне нравится Тюмень, потому что это небольшой город. В Москве проблематично передвигаться. Но при всех проблемах это столица, где есть все для жизни. Здесь происходят самые интересные события огромной страны. И развиваться здесь тоже лучше.
Больше всего приезжих таджиков в России. По некоторым данным, около двух миллионов граждан проживают здесь. А около миллиона граждан ежегодно переезжают в другие страны. Большинство граждан Таджикистана переезжали после гражданской войны. Кто-то уезжал навсегда, кто-то мигрировал по работе.
О культуре
В жизни много отличий - здесь другая культура, люди и религия. Но привлекает, что в Москве много людей разной национальности и веры. Советский Союз и общее прошлое, язык все еще объединяют людей.
В вопросе сохранения традиций все зависит от людей. Таджики, которые давно живут в России, старались сохранить все обычаи. Некоторые стали европейцами, некоторые живут как русские. Многие сохранили традицию принимать гостей, общаться с земляками.
Когда человек живет в другом месте долгое время, что-то все равно изменится. Некоторые меняются быстро, кто-то остается собой. Таджики, которые живут здесь давно, уже переняли местную манеру общения и отношения к людям.
О планах
Недавно я создал блог, где рассказываю о темах, которые в Таджикистане не обсуждают. Хочу рассказать о решении проблем, показать примеры других стран. Стараюсь писать и говорить на таджикском языке, хотя это тяжело после нескольких лет жизни в России. Хочу помогать землякам.