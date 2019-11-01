 КРАСНЫЙ ЖЕЛТЫЙ ЗЕЛЕНЫЙ СИНИЙ
 Архив | Страны | Персоны | Каталог | Новости | Дискуссии | Анекдоты | Контакты | PDAFacebook  RSS  
 | ЦентрАзия | Афганистан | Казахстан | Кыргызстан | Таджикистан | Туркменистан | Узбекистан |
ЦентрАзия
  Новости и события
| 
Понедельник, 04.11.2019
01:01  Черные наваждения Индии. Национализм набирает обороты, - С.Кожемякин
01:00  КНР и социальная справедливость, - В.Павленко
00:59  Политический туман на Британских островах сгущается, - В.Прохватилов
00:53  Великая, но забытая битва на Ворскле. Как, разгромив Литву, татары помогли Руси стать великой
00:52  Афганская мода: традиции и новые веяния
00:42  Умерла прекрасная франко-швейцарская певица Мари Лафоре (видео)
00:13  Битва при Пуатье: как арабам закрыли калитку в Европу

00:07  Где таджику жить лучше? О таджиках, живущих в Казахстане, России и Таджикистане
Воскресенье, 03.11.2019
19:17  Белоруссия рассчитается с РФ китайскими деньгами, - А.Ходасевич
17:57  Безумный рельс. Более 1 млрд тенге украдено в ходе строительства LRT в Нур-Султане
15:34  Официальный визит главы Таджикистана в страны Евросоюза
15:04  Россия отомстит за гибель бойцов ЧВК в Дейр-эз-Зоре, отбив у США сирийскую нефть
14:57  Китайские добровольцы в боях за Советскую власть
14:52  Восстание в Темиртау: почему солдаты стреляли в комсомольцев?
14:45  Секулярная история позднефеодального Узбекистана? (рецензия), - Б.Алимджанов
14:44  "Сейсмически неустойчивые". В Узбекистане пытаются подвести основание под снос советских многоэтажек
10:26  Семейство Неру своих героев не отдает. Индийская оппозиция выступила против ревизии истории
10:11  Споры о легализации в Казахстане марихуаны: можно ли использовать зло во благо? - "Э-К"
03:03  Откуда взялись узбеки в Казахстане и как к ним относятся?
02:14  История Половцев (от цинь-ча до кипчаков)
00:23  Сепаратизм курдов подпитывают Соединенные Штаты и нефть, - В.Мухин
00:08  Карта "Северного потока – 2". Как пойдет российский газ в Европу в 2020-ом
00:04  Рухани может спасти Трампа, - С.Тарасов
00:02  The Hill: США ждет серия провалов на Ближнем Востоке?
00:01  Банзай! Патрульных милиционеров в Бишкеке оснастили легендарным оружием самураев
00:00  Иран готовит ответ США, - С.Шакарянц
Суббота, 02.11.2019
20:32  "Клановости в Кыргызстане больше не будет", - С.Жээнбеков (глава калана Жээнбековых)
14:59  Гунны. Великое возвращение скифов
14:56  Удивительный сирийский парадокс, - Ф.Лукьянов
14:54  Либерализм - иллюзия свободы, - В.Багдасарян
14:52  Игра втемную: африканцы станут европейцами к середине XXI века, - В.Добрынин
12:00  Саммит ШОС в Ташкенте. Какие документы подписали главы правительств
11:56  Штрафстоянки для скота появились в Восточно-Казахстанской области
11:25  Российская паспортизация Донбасса: ажиотажа нет, 500 человек в сутки
11:06  Павлодар, Коряковское или Кереку? Когда казахи заселили север современного Казахстана
10:39  Зачем КазЕлбасам наследие Золотой Орды?
01:24  Ташкент будет отчаянно торговаться: о чем договорятся Россия и Узбекистан?
01:00  Предстоящий саммит ШОС обещает сюрпризы и открытие сезона коллективной "охоты" за влияние в Афганистане
00:48  В Грузии раскрыт заговор... попов, которые хотели умертвить своего патриарха
Пятница, 01.11.2019
20:06  Авто подорожает? Кыргызстан не получил льготы от ЕАЭС
20:03  Китай получил от ВТО разрешение на введение ответных пошлин на товары из США
19:58  Евразийский евро на пороге, - А.Разуваев
19:57  Strategist: КНР знает цену господства в редкоземельной промышленности
19:55  "Арабская осень" на Ближнем Востоке: иранская защита и саудовский гамбит
19:53  США могут потерять Турцию, - С.Тарасов
19:51  Россия - незаменимая страна на БлВостоке, - Юджин Румер
19:50  Киргизия: идеологическая диверсия с оглядкой на Запад, - С.Кожемякин
19:49  Великодержавная неадекватность: что стоит за "исключительностью" США, - Р.Хубиев
19:15  КирПремьер Абылгазиев ведет в Ташкенте пограничные переговоры с Ш.Мирзиеевым
18:54  Митрополит Цаава обвинил Грузинского Патриарха Илию II в мужеложестве
18:49  Удастся ли РосМиротворцам навести порядок на севере Сирии? - Le Monde
Архив
  © CentrAsiaВверх  
    ЦентрАзия   | 
Битва при Пуатье: как арабам закрыли калитку в Европу
00:13 04.11.2019

10 октября 732 года пехота франков под командованием дедушки Карла Великого Карла Мартелла (благодаря событиям этого дня он, кстати, и стал Мартеллом, то есть Молотобойцем) между городами Тур и Пуатье остановила пышущую жаром лавину Омейядов. Тяжелая всесокрушающая конница арабов и легкая стремительная конница берберов ничего не смогли сделать с одетыми в медвежьи шкуры германскими мужиками с длинными копьями и суровыми лицами. Эти парни не умели ездить верхом (за небольшим исключением), у них не было блестящих доспехов (хотя некоторые, справедливости ради, надевали перед боем кольчуги), но они знали, как не нарушить строй, когда совсем жарко, и не поддаваться назад, даже если совсем припекло.

В восьмом веке арабская конница считалась непобедимой. Но случались всякие эпизоды...

Конец вестготов, франкам приготовиться

Весной 711 года арабы, захватившие к тому времени всю северную Африку, высадились в Испании и без особых усилий сокрушили королевство вестготов. Эти белокурые германцы за несколько столетий так и не смогли стать своими на пиренейской земле, поэтому, когда на полуострове появились арабы с берберами, захватчиков в чалмах если и не встречали с распростертыми объятиями, то особенно им не сопротивлялись. Испания за исключением отдаленных горных областей на северо-западе была покорена Омейядами за год - два. Однако халифам этого было мало, и в 719 году лавина арабской кавалерии устремляется на юг нынешней Франции - в Септиманию. Эта земля также сдалась довольно быстро. Повозиться пришлось лишь с герцогом Аквитании Эдом Великим (недаром ведь его так прозвали!). Но и старина Эд, повоевав несколько лет, проиграв битву на реке Гаронне и потеряв свою столицу Бордо, вынужден был обратиться за помощью к франкам, к которым, кстати, до этого нежных чувств не питал. От слова совсем. Майордом Австразии, а фактически канцлер всех франков Карл, впоследствии Мартелл, откликнулся на просьбу и стал готовиться к арабскому вторжению. Он прекрасно понимал, что если он не остановит мавров, то больше некому. Позади Москва, вернее, Париж.

Эпизод битвы при Пуатье. В центре очевидно Карл Мартелл, справа от него - наместник Андалузии Абд ар-Рахман. Но это не точно.

Сарацины идут!

Весной 732 года огромная армия арабов под командованием наместника Андалузии Абд ар-Рахмана, не встречая сильного сопротивления, потекла на север - в земли франков. Некоторые источники сообщают о 80 тысячах человек, собравшихся под знаменами ислама, хотя это, скорее всего, преувеличение хронистов. Но если даже арабов с берберами было в два раза меньше, то и это не предвещало франкам легкой жизни. Во всяком случае Карл Мартелл вряд ли мог рассчитывать на численный паритет, у него "под копьем" находилось в лучшем случае тысяч 20 бойцов плюс малопригодное к настоящему делу ополчение. Поэтому майордом сделал ставку на топографию: он сам, не дожидаясь, когда это сделает Рахман, выбрал место битвы - на небольшой возвышенности, перекрывая врагу доступ к городу Туру. Оценив достоинства ландшафта, Мартелл расположил небольшие фаланги копейщиков между деревьями, чтобы скрыть истинную численность своего пехотного войска.

Нашла коса на камень

Абд ар-Рахман действительно нацелился на Тур, поэтому привел войско как раз туда, где расставил сети Мартелл. Несколько дней арабы не решались начинать битву, опасаясь, что франков больше (густота красно-желтых октябрьских крон сыграла свою маскировочную роль). Не нравилось Рахману и то обстоятельство, что Мартелл сверху (предводитель арабов не привык к такой роли), что наступать арабам придется на не очень крутой, но все же холм. Однако эмоции победили, и рано утром 10 октября сарацины устремились в атаку: вначале пошли конные лучники из берберов, а затем и тяжелая арабская кавалерия - прекрасно вооруженная и защищенная тяжелыми доспехами. Однако ощетинившиеся копьями каре франков первый натиск неприятеля отбили, как и второй, как и третий, как и последующие. Пехотинцы Мартелла стояли твердо и невозмутимо.

"После того, как каждая из сторон в течение почти семи дней изнуряла противника cтычками, они наконец выстроили боевые порядки и завязалось жестокое сражение, - читаем в Мозарабской хронике 754 года. - Северяне встали недвижимой стеной, так что их плотные ряды, казалось, обледенели, и в мгновение ока они разметали арабов мечами".*

Кроме того, в разгар сражения Карл или кто-то из его командиров запустил слух - рискну предположить, что это переломный момент в битве, - что франки добрались до арабского лагеря и приступили к грабежу (а там, в лагере, было чем поживиться - незадолго до этого был взят и опустошен до последней миски город Бордо). И так обессиленная попытками прорваться сквозь ряды копейщиков арабская конница бросилась спасать своих наложниц, рабов и прочие пряники. Абд ар-Рахман пытался было их удержать, но как-то нечаянно попал в окружение и получил мечом в бок. Видя такой оборот, остававшиеся в бою арабы повернули в сторону своих позиций.

Утром 11 октября 732 года, когда Карл выстроил своих отдохнувших и воодушевленных вчерашними событиями солдат, ожидая нового натиска, случилось странное - натиска не последовало. Арабы хоть и не были разгромлены в пух и прах, но решили больше не испытывать судьбу: прихватив остатки трофеев, сбежали туда, откуда пришли - вначале в Септиманию, а потом и вовсе за Пиренеи. Европа была спасена.

"Зловредная сарацинская чума разоряла Францию прискорбным кровопролитием, но вскоре в той стране они получили по заслугам за свое бесчинство", - напишет позже Беда Достопочтенный.

Значение битвы

Историки, начиная с Гиббона, считают победу при Пуатье событием, которое спасло западный мир от арабской экспансии. Возможно. Но это не единственный случай, когда арабам дали по рукам, вернее, когда их остановили. Не хочется преуменьшать роль Пуатье, франкской пехоты и лично Карла Мартелла, но за несколько десятилетий до победы франков мусульманам дважды закрывали другую калитку на континент - на крайнем юго-востоке Европы. Речь идет о двух осадах Константинополя. Оба раза - в 678 и 718 году - войска Омейядов терпели сокрушительные поражения, и после второй осады больше не пытались попасть в Европу через Византию. Тогда, вероятно, и решили попробовать через Францию. Но, спасибо Мартеллу, тоже не зашло.

* - перевод С. Железнова

Алексей Денисенков

Источник - История и истории
Постоянный адрес статьи - https://centrasia.org/newsA.php?st=1572815580
Новости Казахстана
- Рабочий график главы государства
- Аскар Мамин представил пакет инициатив по развитию экономического сотрудничества в рамках ШОС
- Нурлан Нигматулин провел заседание Бюро Мажилиса
- Дарига Назарбаева: "Местное самоуправление призвано стать полноценным и сильным звеном в системе управления страной"
- Кадровые перестановки
- Самрук-Казына: некоторые цифры из отчетности за 2018 год
- Инфляция в Республике Казахстан за январь-октябрь 2019 года составила 3,9%
- Алихан Смаилов встретился с Чрезвычайным и Полномочным Послом США в РК У. Мозером и страновой командой ООН
- 31 октября состоялось очередное заседание Счетного комитета
- Заработная плата в IІІ квартале 2019 года
 Перейти на версию с фреймами
  © CentrAsiaВверх  