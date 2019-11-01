 КРАСНЫЙ ЖЕЛТЫЙ ЗЕЛЕНЫЙ СИНИЙ
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Воскресенье, 03.11.2019
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Суббота, 02.11.2019
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Пятница, 01.11.2019
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Умерла прекрасная франко-швейцарская певица Мари Лафоре (видео)
00:42 04.11.2019

Франко-швейцарская певица и актриса Мари Лафоре скончалась в городе Женолье в Швейцарии в возрасте 80 лет. Об этом в воскресенье сообщило Agence France-Presse (AFP).

"Мари Лафоре скончалась в субботу в Женолье. Ее дочь только что сообщила мне об этом", - приводит агентство слова пресс-атташе дочери певицы Доминика Сегала. "Сегодня Мария нас покинула, будем скучать по ней", - также указал один из поклонников певицы на посвященной ей странице в Facebook. Причины смерти выясняются.

Мари Лафоре (настоящее имя Майтена Мари Брижитт Думенак) родилась в 1939 году в городе Сулак-сюр-Мер (департамент Жиронда, запад страны). Впервые выступила на большой сцене в 19 лет в конкурсе "Рождение звезды" на одном из французских телеканалов. К 23 годам приобрела популярность на эстраде. В 1978 году переехала в Швейцарию и получила швейцарское гражданство.

В России большую популярность получили такие песни Лафоре, как Manchester et Liverpool ("Манчестер и Ливерпуль"), Mon amour, mon ami ("Моя любовь, мой друг"), La tendress ("Нежность") и другие. Кроме того, Лафоре сыграла в нескольких десятках фильмов и сериалах, среди которых "На ярком солнце" (Plein soleil, режиссер Рене Клеман, 1960), "Авантюристы" (Les morfalous, режиссер Анри Верней, 1984), сериал "Спрут - 3" (La piovra - 3, режиссер Луиджи Перелли, 1987). Коллегами по съемочной площадке актрисы в том числе были Ален Делон и Жан-Поль Бельмондо.


Источник - tass.ru
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